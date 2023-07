Cannara Biotech Inc. publie ses résultats financiers pour le T3 de 2023, avec des recettes nettes trimestrielles de 15,9 millions de dollars et un bénéfice net de 2,9 millions de dollars

Les recettes nettes pour les périodes de trois mois et de neuf mois ont été de 15,9 millions de dollars et de 39,3 millions de dollars, soit une augmentation de 57 % et de 63 % par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente

Pour un neuvième trimestre consécutif, un BAIIA ajusté positif de 3,9 millions de dollars a été obtenu, ce qui représente une augmentation de 129 % par rapport au troisième trimestre de 2022

Résultat net de 2,9 millions de dollars et flux de trésorerie disponible de 3,2 millions de dollars au troisième trimestre de 2023

Capacité de production annuelle de 30 500 kg de cannabis de qualité supérieure par an, augmentant ainsi sa capacité de production de 50 % depuis le 31 août 2022

Tous les résultats financiers sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

MONTRÉAL, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de qualité supérieure à prix abordable possédant deux méga-installations de culture basées au Québec, couvrant plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels du troisième trimestre de 2023 pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 31 mai 2023.

« Le trimestre écoulé a représenté un succès retentissant, au cours duquel Cannara a vu sa part de marché passer de 7 %1 à 9,3 %2 au Québec et de 2 %3 à 2,7 4 en Ontario, soit une croissance de plus de 30 %, avec une augmentation des ventes en Colombie-Britannique et l'entrée sur un nouveau marché, l'Alberta, le deuxième plus grand marché du cannabis au Canada. Grâce à la solidité et à l'innovation du réseau de la société, à l'augmentation des inscriptions de produits et à l'activation de trois zones de croissance supplémentaires de 25 000 pieds carrés cette année, les revenus, les bénéfices bruts, le BAIIA et le bénéfice net ont tous augmenté, ouvrant la voie à une croissance soutenue pour l'avenir, a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara. « La réponse du marché de la consommation à nos produits de cannabis de qualité supérieure, mais abordables, a été formidable depuis le début, et nous prévoyons de continuer à accroître notre part de marché dans toutes les provinces, tout en continuant à introduire de nouveaux produits sur le marché qui, nous en sommes sûrs, feront fureur. Comme en témoignent les augmentations importantes de produits, je suis convaincu que Cannara est en passe de devenir l'un des principaux producteurs de cannabis au Canada », a conclu M. Krivorot.

Pour sa part, Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara, a déclaré : « Notre neuvième trimestre consécutif avec un BAIIA ajusté en plus d'un bénéfice net positif est le fruit de l'innovation et d'un travail acharné, d'une meilleure utilisation des capacités, d'une plus grande efficacité et d'une demande accrue pour les produits de Cannara sur l'ensemble des marchés. La réaction initiale du marché albertain a été spectaculaire, ce qui a donné lieu à l'inscription prochaine de 16 nouveaux produits, et nous sommes ravis d'accroître notre présence sur ce marché dynamique et en pleine croissance. L'objectif déclaré de l'entreprise d'augmenter sa capacité de 50 % avant la fin de l'année a été atteint trois mois avant la date prévue et nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie d'augmentation de notre capacité de production en fonction de la demande. Alors que la marque Cannara continue de trouver un écho sur le marché de la consommation de cannabis et que nous sommes en mesure d'augmenter notre production, je ne saurais être plus enthousiaste pour l'avenir de la société, de ses actionnaires et de ses intervenants », a conclu M. Sosiak.

______________________________ 1 D'après les données estimatives sur les ventes fournies par Weed Crawler, pour la période de décembre 2022 à février 2023. 2 D'après les données estimatives sur les ventes fournies par Weed Crawler, pour la période de mars à mai 2023. 3 Selon le programme de données de la Société ontarienne du cannabis (OCS) sur les ventes de gros réelles pour la période de décembre 2022 à février 2023. 4 Selon le programme de données sur les ventes de gros réelles de l'OCS pour la période de mars à mai 2023.

Faits saillants financiers du troisième trimestre de 2023

Les recettes brutes du cannabis pour le troisième trimestre de 2023 s'élèvent à 20,6 millions de dollars et à 47,6 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2023, soit une augmentation de 96 % et de 97 % respectivement, par rapport à la même période de l'année précédente. Par rapport au deuxième trimestre de 2023, les recettes brutes du cannabis ont augmenté de 30 % d'un trimestre sur l'autre.





Les recettes nettes du troisième trimestre de 2023 s'élèvent à 15,9 millions de dollars, et à 39,3 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2023, soit une augmentation de 57 % et de 63 % respectivement, par rapport à la période de trois mois et de neuf mois de 2022. Les recettes nettes ont augmenté de 22 % d'un trimestre sur l'autre, passant de 13 millions de dollars au deuxième trimestre de 2023 à 15,9 millions de dollars au troisième trimestre de 2023.





Le bénéfice brut enregistré avant rajustement de la juste valeur se chiffrait à 6,1 millions de dollars pour le troisième trimestre et à 14,2 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2023, des augmentations de 64 % et de 51 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de trois mois et de neuf mois de 2022. Le bénéfice brut enregistré avant rajustement de la juste valeur a augmenté de 53 % d'un trimestre sur l'autre, en raison de l'augmentation des ventes et de la diminution des rajustements de stocks.





Les produits d'exploitation ont augmenté pour atteindre 4,3 millions de dollars au troisième trimestre de 2023 et 6,1 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2023, contre 1,5 million de dollars de produits d'exploitation au troisième trimestre de 2022 et 1,2 million de dollars de produits d'exploitation pour la période de neuf mois de 2022, ce qui représente une augmentation de 187 % et de 408 % respectivement. Par rapport au deuxième trimestre de 2023, les produits d'exploitation ont augmenté de 617 % d'un trimestre sur l'autre.





Pour un neuvième trimestre consécutif, un BAIIA ajusté positif de 3,9 millions de dollars et un BAIIA ajusté de 8,8 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2023, des augmentations de 129 % et de 184 % respectivement, comparativement aux périodes correspondantes de trois mois et de neuf mois de 2022. Le BAIIA ajusté a augmenté de 22 % d'un trimestre sur l'autre, passant de 3,2 millions de dollars au deuxième trimestre de 2023 à 3,9 millions de dollars au troisième trimestre de 2023.





Bénéfice net de 2,9 millions de dollars, soit une amélioration de 107 % par rapport au bénéfice net de 1,4 million de dollars pour le troisième trimestre de 2022. Le bénéfice net pour les neuf premiers mois de 2023 est de 2,3 millions de dollars, contre une perte nette de 248 000 dollars pour les neuf premiers mois de 2022. Par rapport au trimestre précédent, le bénéfice net a augmenté de 3,5 millions de dollars, contre une perte nette de 0,6 million de dollars.





Les flux de trésorerie disponibles sont passés de 1,5 million de dollars au troisième trimestre de 2022, à 3,2 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2023, ce qui représente une augmentation de 113 %, et à 7,1 millions de dollars pour la période de neuf mois de 2023, comparativement à 2,9 millions de dollars gagnés au cours de la période correspondante de l'exercice précédent, pour une augmentation de 145 %. Le flux de trésorerie disponible a augmenté de 68 % d'un trimestre sur l'autre, passant de 1,9 million de dollars au deuxième trimestre de 2023 à 3,2 millions de dollars au troisième trimestre de 2023.





Au 31 mai 2023, la Société disposait d'un fonds de roulement de 27,1 millions de dollars, ce qui comprend 4 millions de dollars en liquidités et 10 millions de dollars en comptes débiteurs.

Faits saillants du troisième trimestre de 2023, des ventes et de l'exploitation

Cannara a activé la 9e des 24 zones de culture individuelles de 25 000 pieds carrés à son installation de Valleyfield, ce qui représente une augmentation de 50 % de la capacité de l'installation de Valleyfield par rapport à la fin de l'exercice précédent, pour un total de 225 000 pieds carrés de couvert actif. En combinaison avec ses activités à son installation de Farnham, la Société peut actuellement produire environ 30 500 kg de cannabis de première qualité par année et atteindra jusqu'à 100 000 kg par année quand la construction de l'installation de Valleyfield sera terminée.





Augmentation de l'effectif, qui est passé de 210 employés au deuxième trimestre de 2022 à 270 employés au troisième trimestre de 2023; une augmentation de 29 % pour soutenir la croissance des activités.





Les unités vendues pour les trois marques phares ont augmenté de 20 % par rapport au trimestre précédent, passant d'environ 860 000 unités vendues au deuxième trimestre de 2023 à 1 032 000 unités vendues au troisième trimestre de 2023.





Environ 1 032 000 unités ont été vendues dans trois marques phares au cours du troisième trimestre de 2023 et 2 521 000 unités ont été vendues au cours de la période de neuf mois de 2023, soit une augmentation de 83 % et de 96 % respectivement, comparativement aux mêmes périodes de trois et neuf mois en 2022.





La Société estime que sa part de marché actuelle au troisième trimestre de 2023 est d'environ 9,3 %5 au Québec, le troisième plus grand producteur de la province, augmentant la part de marché au Québec de 33 %6 par rapport à une part de marché de 7 % pour le deuxième trimestre de 2023.





La Société a actuellement 64 produits acceptés sur le marché de l'Ontario, soit une augmentation de 121 % par rapport aux 29 produits disponibles au cours du trimestre précédent. Les produits de Cannara sont présents dans plus de 1 400 magasins de détail en Ontario7, soit dans plus de 89 % des magasins de la province, et détiennent une part de marché de 2,7 %8, soit une augmentation de 35 % par rapport au trimestre précédent.





Cannara a amorcé ses ventes sur le marché albertain en mai 2023. La commande initiale de 3 produits a été vendue en une semaine et Cannara compte maintenant 19 produits répertoriés qui seront disponibles à l'achat et vendus dans plus de 45 % de tous les magasins de cannabis de l'Alberta.





. Cannara a continué à développer sa distribution en Colombie-Britannique avec 15 produits disponibles, soit une augmentation de 114 % par rapport aux 7 produits répertoriés disponibles au cours du trimestre précédent. Les produits de Cannara, notamment les fleurs séchées, les produits préroulés, les extraits et les produits à base de haschisch, sont aujourd'hui proposés par plus de 67 % des détaillants de la province.

______________________________ 5 D'après les données estimatives sur les ventes fournies par Weed Crawler, pour la période de mars à mai 2023. 6 D'après les données estimatives sur les ventes fournies par Weed Crawler, pour la période de décembre 2022 à février 2023. 7 Trellis Distribution Insights, juillet 2023 8 Selon le programme de données sur les ventes de gros réelles de l'OCS pour la période de mars à mai 2023.

Opérations en capital

Au cours du trimestre, la Société a octroyé un total de 20 000 options d'achat d'actions à un prix d'exercice de 1,80 $, sous réserve de certaines conditions d'acquisition conformément au régime d'options d'achat d'actions des employés.





Après la fin du trimestre, la Société a octroyé un total de 210 000 options d'achat d'actions à un prix d'exercice de 1,80 $, sous réserve de certaines conditions d'acquisition conformément au régime d'options d'achat d'actions des employés.

Principales données financières





Périodes de trois mois closes le



Périodes de neuf mois closes le Principaux faits saillants financiers

31 mai

2023

31 mai

2022



31 mai

2023

31 mai

2022



















Produits bruts1 $ 15,840,140 $ 9,988,905

$ 38,929,458 $ 23,588,299 Autres produits

96,688

74,811



354,731

462,347



15,936,828

10,063,716



39,284,189

24,050,646



















Bénéfice brut, avant ajustements de la juste valeur

6,120,878

3,735,420



14,174,905

9,385,052 % 2

38 %

37 %



36 %

39 % Bénéfice brut

8,594,235

4,748,643



17,688,552

10,384,262 % 3

54 %

47 %



45 %

43 %



















Charges opérationnelles

4,311,958

3,214,557



11,632,065

9,206,248



















Bénéfice (perte) d'exploitation

4,282,277

1,534,086



6,056,487

1,178,014 % 4

27 %

15 %



15 %

5 %



















Charges financières nettes

1,353,634

105,789



3,742,948

1,426,039



















Bénéfice (perte) nette

2,928,643

1,428,297



2,313,539

(248,025) % 5

18 %

14 %



6 %

-1 %



















BAIIA ajusté5

3,887,634

1,914,175



8,825,357

3,127,142 % 6

24 %

19 %



22 %

13 %



















Bénéfice (perte) de base par action $ 0.03 $ 0.01

$ 0.03 $ (0.01) Bénéfice (perte) diluée par action $ 0.03 $ 0.01

$ 0.03 $ (0.01)









































































31 mai 2023

31 août 2022



















Trésorerie









$ 4,027,972 $ 12,114,691 Comptes débiteurs











10,021,230

8,526,918 Actifs biologiques











5,208,230

5,712,456 Stocks











24,962,580

13,266,987



















Fonds de roulement7











27,135,896

29,127,599



















Total de l'actif











135,374,624

125,617,047 Total des passifs courants











18,522,090

11,861,085 Total des passifs non courants











41,876,538

47,020,201 Actifs nets











74,975,996

66,735,761



















Flux de trésorerie disponibles6











3,223,423

2,510,534





















1 Les produits bruts comprennent les revenus de la vente de biens, déduction faite des taxes d'accise, et les revenus liés aux services et à la location.



2 Le bénéfice brut avant ajustements de la juste valeur en pourcentage est déterminé comme le bénéfice brut avant ajustements de la juste valeur divisé par le total des revenus. 3 Le pourcentage du bénéfice brut correspond au bénéfice brut divisé par le total des revenus.









4 Le pourcentage du bénéfice net correspond au bénéfice net divisé par le total des revenus.









5 Bénérfice (perte) d'exploitation % est déterminé comme le bénéfice (perte) d'exploitation divisé par le total des revenues.







6 Le BAIIA ajusté, le fonds de roulement et les flux de trésorerie disponibles sont des mesures de rendement financier non conformes aux PCGR et n'ont pas de définition officielle en vertu des IFRS.

Un rapprochement de ces mesures est présenté ailleurs dans le présent rapport de gestion. Le BAIIA ajusté en pourcentage est un ratio financier non conforme aux PCGR et est déterminé comme le BAIIA ajusté divisé par le total des revenus.

7 Le fonds de roulement correspond au total des actifs courants moins le total des passifs courants.





















Actions en circulation

À la date de publication du présent rapport, la Société détenait 90 406 752 actions ordinaires, 3 860 778 options sur actions et 789 183 UAR émis et en circulation. Pour en savoir davantage les états financiers consolidés intermédiaires condensés et les rapports de gestion, et pour obtenir des renseignements complémentaires sur la Société et tous ses documents publics, veuillez consulter le site sedar.com et le site Web de la Société destiné aux investisseurs investors.cannara.ca .

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. ( TSXV : LOVE ) ( OTCQB : LOVFF ) ( FRA : 8CB ) est un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure et abordables destinés aux marchés québécois et canadien. Cannara possède deux méga-installations situées au Québec, qui s'étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés et qui représentent un potentiel de culture annuelle de 100 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les installations de Cannara créent des produits de cannabis de première qualité à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site cannara.ca .

