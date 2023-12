Des revenus nets records de 18,3 millions de dollars et de 57,6 millions de dollars au quatrième trimestre et en fin d'exercice, soit une augmentation de 53 % et de 60 % par rapport aux mêmes périodes en 2022

De façon séquentielle, le T4 a affiché une croissance importante par rapport au T3 2023, avec des revenus nets plus élevés de 15 %, un bénéfice d'exploitation de 36 %, un BAIIA ajusté de 26 % et un bénéfice net de 58 %.

Un dixième trimestre consécutif de BAIIA ajusté positif de 4,9 millions de dollars

Un bénéfice net record de 4,6 millions de dollars et des flux de trésorerie d'exploitation de 2,8 millions de dollars au cours du trimestre

MONTRÉAL, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de qualité supérieure à prix abordable comptant deux méga-installations de culture basées au Québec, couvrant plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels du quatrième trimestre de 2023 pour les périodes de trois et douze mois se terminant le 31 août 2023.

« Cannara Biotech ne fait pas que croître, nous traçons la voie d'une croissance soutenue et rentable qui établit une nouvelle norme pour l'industrie », a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction. « Dans ce marché dynamique du cannabis, notre rapide ascension vers la troisième plus grande part de marché au Québec n'est qu'un début[1]. Nous assistons à une croissance continue en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, et nos réalisations, qui nous ont permis de démarrer nos activités dans neuf zones de culture bien avant la date prévue au troisième trimestre de cette année, témoignent du dévouement et de la planification stratégique de notre équipe. Nos trois marques phares ont non seulement capté l'attention du marché, mais elles ont également joué un rôle central dans notre rentabilité, avec plus de 70 nouvelles UGS livrées cette année, ce qui représente un nouveau record pour Cannara. Ce succès est un indicateur clair de notre capacité à équilibrer la croissance et la rentabilité. Notre engagement à mettre sur le marché des produits novateurs et de grande qualité à base de cannabis est inébranlable, et nous nous attendons à ce que notre catalogue de produits en expansion consolide notre position de chef de file dans l'industrie. »

« À Cannara, nous ne nous concentrons pas seulement sur la croissance, nous mettons l'accent sur la croissance plus intelligente. Notre approche de l'expansion repose sur une solide stratégie opérationnelle qui assure une rentabilité soutenue à chaque étape. Cette approche nous a permis non seulement de nous positionner à l'extrémité supérieure de la rentabilité par rapport à nos pairs, mais elle garantit également notre capacité à investir dans de futures opportunités. Nous établissons un nouveau point de repère dans l'industrie en ce qui a trait à la croissance rentable et durable », a conclu M. Krivorot.

« Je suis heureux d'annoncer que Cannara a atteint des jalons financiers remarquables au quatrième trimestre et tout au long de l'exercice 2023 », a déclaré Nicholas Sosiak, CPA, CA, chef de la direction financiére de Cannara. « Nos revenus nets ont bondi de plus de 50 % tant pour le trimestre que pour l'année, ce qui reflète notre expansion sur le marché et notre excellence opérationnelle. La croissance de 45 % de notre bénéfice brut et de 91 % de notre BAIIA ajusté au quatrième trimestre de 2023 comparativement au quatrième trimestre de 2022 ainsi que l'augmentation impressionnante de 141 % de notre BAIIA ajusté en 2023 par rapport à l'an dernier, témoigne de la solidité de notre stratégie financière et de notre efficacité opérationnelle. L'augmentation importante de notre bénéfice net, qui a atteint 4,6 millions de dollars pour le trimestre et 7 millions de dollars pour l'année, valide notre stratégie d'expansion efficace. »

« La croissance de notre bénéfice net - 81 % pour le trimestre par rapport au quatrième trimestre de 2022 et plus de 200 % pour l'année par rapport à l'année dernière - ne se résume pas qu'à des chiffres. Elle reflète notre vision stratégique et l'avantage concurrentiel distinctif que nous avons en tant que producteur québécois de premier plan. Fait important, notre quatrième trimestre a affiché une croissance séquentielle importante par rapport au troisième trimestre de 2023, avec des revenus plus élevés de 15 %, un bénéfice d'exploitation de 36 %, un BAIIA ajusté de 26 % et un bénéfice net de 58 %. En 2024, nous nous attendons à ce que ces chiffres augmentent encore davantage à mesure que nous continuerons d'accroître notre part de marché au Canada. Notre situation de trésorerie positive nous permet de poursuivre notre expansion organique et de rester engagés à fournir des produits du cannabis abordables et de grande qualité. La fidélité de nos clients et la demande constante pour nos produits soulignent l'excellence de ce que nous offrons. »

« De plus, notre expansion stratégique a mené à des réalisations remarquables dans des marchés clés. En Ontario, nous avons porté notre part de marché au 9e rang et nous visons à améliorer notre position grâce à la popularité croissante de nos produits. Nos progrès en Alberta sont encore plus frappants : en trois mois, nous avons atteint le 14e rang suite à notre lancement a eu lieu en mai 2023[2]. Cette hausse remarquable témoigne de notre capacité à exploiter efficacement de nouveaux marchés et à y maintenir notre présence. Pendant ce temps, au Québec, nous maintenons notre solide position de leadership, en maintenant notre troisième position quant aux parts de marché. Ces réussites dans diverses provinces soulignent l'influence croissante de Cannara dans l'industrie canadienne du cannabis. Alors que nous consolidons notre position de véritable acteur sur le marché, notre trajectoire est celle d'un leader dans ce paysage hautement concurrentiel », a conclu M. Sosiak.

Faits saillants financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2023

Les revenus nets du quatrième trimestre de 2023 ont augmenté de 53 % pour s'établir à 18,3 millions de dollars par rapport au quatrième trimestre de 2022. Pour l'exercice 2023, les revenus nets ont augmenté de 60 % par rapport à l'exercice 2022, atteignant 57,6 millions de dollars.





Le bénéfice brut du quatrième trimestre de 2023 avant ajustements de la juste valeur était de 6,9 millions de dollars et de 21,1 millions de dollars pour l'exercice 2023, soit une augmentation de 45 % et de 49 % respectivement par rapport aux périodes de trois mois et de douze mois en 2022. Le pourcentage du bénéfice brut avant ajustements de la juste valeur était de 38 % pour le quatrième trimestre de 2023 et de 37 % pour l'exercice 2023. Le bénéfice brut après ajustements de la juste valeur était de 54 % pour le quatrième trimestre de 2023 et de 48 % pour l'exercice 2023.





de 37 % pour l'exercice 2023. Le bénéfice brut après ajustements de la juste valeur était de 54 % pour le quatrième trimestre de de 48 % pour l'exercice 2023. Le bénéfice d'exploitation a augmenté à 5,8 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2023 et à 11,9 millions de dollars pour l'exercice 2023, comparativement à un bénéfice d'exploitation de 3,8 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022 et de 4,9 millions de dollars pour la période de douze mois de 2022, ce qui s'est traduit par des augmentations de 55 % et de 141 % respectivement.





à 11,9 millions de dollars pour l'exercice 2023, comparativement à un bénéfice d'exploitation de 3,8 millions de dollars au quatrième trimestre de de 4,9 millions de dollars pour la période de douze mois de 2022, ce qui s'est traduit par des augmentations de 55 % et de 141 % respectivement. Un dixième trimestre consécutif de BAIIA ajusté positif de 4,9 millions de dollars et de BAIIA ajusté de 13,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, soit une augmentation de 91 % et de 141 % respectivement, comparativement à la période de trois mois et de douze mois en 2022.





Le bénéfice net de 4,6 millions de dollars au quatrième trimestre de 2023 représente une amélioration de plus de 80 % par rapport au bénéfice net de 2,6 millions de dollars du quatrième trimestre de 2022. Le bénéfice net pour l'exercice 2023 était de 7,0 millions de dollars, soit une amélioration de 201 % par rapport au bénéfice net de 2,3 millions de dollars généré au cours de l'exercice 2022.





La Société a augmenté son bénéfice par action de 0,03 $ par action au cours de l'exercice 2022 à 0,08 $ par action au cours de l'exercice 2023.





Les flux de trésorerie d'exploitation ont été positifs de 2,8 millions de dollars au quatrième trimestre de 2023, comparativement aux flux de trésorerie d'exploitation négatifs de 3,2 millions de dollars au cours de la même période de l'exercice précédent. Pour l'exercice 2023, les flux de trésorerie positifs ont atteint 5,4 millions de dollars comparativement aux flux de trésorerie d'exploitation négatifs de 6,1 millions de dollars pour l'exercice 2022.





Au quatrième trimestre de 2023, le flux de trésorerie disponible est passé de 2,5 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022 à 4,4 millions de dollars, soit une augmentation de 77 % et de 11,6 millions de dollars pour l'exercice 2023, comparativement à 5,4 millions de dollars gagnés l'année précédente, soit une augmentation de 114 %.





La Société disposait d'un fonds de roulement de 30,5 millions de dollars au 31 août 2023.

Faits saillants des ventes et des opérations du quatrième trimestre et de l'exercice 2023

Atteinte des objectifs 2023 en augmentant sa part du marché du cannabis récréatif au Canada :

Au Québec, la Société se classait au 3e rang des producteurs autorisés, détenant environ 8,5 % du marché au 31 août 2023. Après la fin de l'année, la part de marché de Cannara au Québec a augmenté à 8,8 % en octobre 2023[3].

En Ontario , la part de marché de la Société a augmenté de 11 % au quatrième trimestre de 2023 par rapport au troisième trimestre de 2023, ce qui place Cannara au 9e rang avec une part de marché de 3 % dans le plus grand marché du cannabis au Canada . En octobre 2023, Cannara a encore augmenté sa part de marché à 3,2 %[4].

Augmentation spectaculaire de 1 100 % de la part de marché de l' Alberta depuis son lancement en mai 2023. En date du 31 août 2023, Cannara représentait 1,2 % du marché total de l' Alberta , le deuxième marché du cannabis en importance au Canada . En octobre 2023, Cannara a atteint une part de marché de 2,3 % en Alberta , soit une augmentation de 92 % par rapport à août 2023[4].

De plus, la part de marché de Cannara en Colombie-Britannique a augmenté de 60 % au quatrième trimestre de 2023 par rapport au troisième trimestre de 2023, et représente maintenant une part de marché de 0,8 %. La part de marché en Colombie-Britannique en octobre 2023 a depuis augmenté à 0,9 %[4].





représente maintenant une part de marché de 0,8 %. La part de marché en Colombie-Britannique en octobre 2023 a depuis augmenté à 0,9 %[4]. La Société a augmenté son portefeuille total de produits du cannabis, qui est passé de 23 UGS à la fin de l'exercice 2022 à 97 UGS à la fin de l'exercice 2023, ce qui représente une augmentation de plus de 320 %. Plus de 40 UGS supplémentaires seront acceptés d'ici la fin de l'année civile.





Les unités vendues dans trois marques phares ont augmenté de 20 % du T1 2023 au T3 2023 et de 17 % du T3 2023 au T4 2023.





de 17 % du T3 2023 au T4 2023. 1 202 000 unités vendues au quatrième trimestre de 2023 dans trois marques phares comparativement à 730 000 unités vendues au cours de la même période de l'année précédente, soit une augmentation de 65 %.





3,7 millions d'unités vendues dans trois marques phares au cours de l'année 2023 contre 2 millions d'unités vendues au cours de l'année précédente, soit une augmentation de 85 %.





Activation de trois autres zones de culture, augmentant la capacité de production de 50 % - une nouvelle zone de culture a été activée par trimestre à l'installation de Valleyfield pour les trois premiers trimestres de 2023. Une superficie totale de 225 000 pieds carrés de culture est exploitée activement à l'installation de Valleyfield , capable de produire, en conjonction avec son installation de Farnham , environ 30 500 kg de cannabis par année.





pour les trois premiers trimestres de 2023. Une superficie totale de 225 000 pieds carrés de culture est exploitée activement à l'installation de , capable de produire, en conjonction avec son installation de , environ 30 500 kg de cannabis par année. Augmentation du nombre d'employés et de travailleurs contractuels à 461 au 31 août 2023, afin de soutenir la croissance de la Société.

Opérations en capital au T4 2023

Au cours du trimestre, la Société a accordé un total de 210 000 options d'achat d'actions à un prix d'exercice de 1,80 $, sous réserve de certaines conditions d'acquisition conformément au plan d'options sur actions des employés.

Après la fin de l'exercice, la Société a accordé un total de 625 000 options d'achat d'actions à un prix d'exercice de 1,20 $, 89 000 options d'achat d'actions à un prix d'exercice de 1,80 $, et 715 000 unités d'actions restreintes à certains employés et aux membres du conseil d'administration, qui sont assujetties à certaines conditions d'acquisition conformément au régime d'options d'achat d'actions des employés et au plan d'unités d'actions restreintes.

Principaux faits saillants financiers



Périodes de trois mois closes le

Exercices clos le Principaux faits saillants financiers 31 août

2023 31 août

2022

31 août

2023 31 août

2022











Produits bruts1 18,138,453 $ 11,894,302 $

57,067,911 $ 35,482,601 $ Autres produits 140,160 52,810

494,891 515,157

18,278,613 11,947,112

57,562,802 35,997,758











Bénéfice brut, avant ajustements de la juste valeur 6,894,634 4,759,816

21,069,539 14,144,868 % 2 38 % 40 %

37 % 39 % Marge brute 9,844,782 7,103,374

27,533,334 17,487,636 % 3 54 % 59 %

48 % 49 %











Charges opérationnelles 4,013,476 3,340,653

15,645,541 12,546,901











Bénéfice opérationnel 5,831,306 3,762,721

11,887,793 4,940,735 % 4 32 % 31 %

21 % 14 %











Charges financières nettes 1,199,427 1,209,277

4,942,375 2,635,316











Résultat net 4,631,879 2,553,444

6,945,418 2,305,419 % 5 25 % 21 %

12 % 6 %











BAIIA ajusté5 4,906,640 2,566,590

13,731,997 5,693,732 % 6 27 % 21 %

24 % 16 %











Résultat de base par action 0.05 $ 0.01 $

0.08 $ 0.01 $ Bénéfice dilué par action 0.05 $ 0.01 $

0.08 $ 0.01 $











































31 août 2023 31 août 2022











Trésorerie





4,270,517 $ 12,114,691 $ Comptes débiteurs





10,592,705 8,526,918 Actifs biologiques





5,774,121 5,712,456 Stocks





27,997,589 13,266,987











Fonds de roulement7





30,513,009 29,127,599











Total de l'actif





141,522,254 125,617,047 Total des passifs courants





21,182,827 11,861,085 Total des passifs non courants





40,595,383 47,020,201 Actifs nets





79,744,044 66,735,761











Flux de trésorerie disponibles6





11,550,569 5,404,306























1 Les produits bruts comprennent les revenus de la vente de biens, déduction faite des taxes d'accise, et les revenus liés aux services et à la location.





2 Le bénéfice brut avant ajustements de la juste valeur en pourcentage est déterminé comme le bénéfice brut avant ajustements de la juste valeur divisé par le total des revenus.

3 Le pourcentage du bénéfice brut correspond au bénéfice brut divisé par le total des revenus.









4 Le pourcentage du bénéfice net correspond au bénéfice net divisé par le total des revenus.









5 Le pourcentage du bénéfice opérationnel correspond au bénéfice opérationnel divisé par le total des revenus.







6 Le BAIIA ajusté, le fonds de roulement et les flux de trésorerie disponibles sont des mesures de rendement financier non conformes aux PCGR et n'ont pas de définition officielle en vertu des IFRS.

Un rapprochement de ces mesures est présenté dans le rapport de gestion.

Le BAIIA ajusté en pourcentage est un ratio financier non conforme aux PCGR et est déterminé comme le BAIIA ajusté divisé par le total des revenus.



7 Le fonds de roulement correspond au total des actifs courants moins le total des passifs courants.









Actions en circulation

Au moment du présent rapport, la Société comptait 90 018 592 actions ordinaires, 4 542 800 options d'achat d'actions et 1 504 183 UAS émises et en circulation. Pour de plus amples informations, les états financiers consolidés complets et le rapport de gestion, ainsi que des renseignements supplémentaires sur la Société et tous ses documents publics disponibles sur sedarplus.ca et le site Web de l'investisseur de la Société, investors.cannara.ca .

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. ( TSXV : LOVE ) ( OTCQB : LOVFF ) ( FRA : 8CB ) est un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure abordables destinés aux marchés canadiens. Cannara possède deux méga-installations situées au Québec, qui s'étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés et qui représentent un potentiel de culture annuelle de 100 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les installations de Cannara créent des produits de cannabis de première qualité à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site cannara.ca .

