Les revenus de l'exercice 2021 s'élèvent à 17,3 millions de dollars, le bénéfice brut à 10,5 millions de dollars, soit 61 %, et le BAIIA ajusté à 1,5 million de dollars, ce qui constitue de solides indicateurs du rendement de Cannara et de la réussite de sa stratégie opérationnelle.

Tous les montants financiers sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

MONTRÉAL, le 8 déc. 2021 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de qualité supérieure avec deux méga-installations de culture basées au Québec et couvrant plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels du quatrième trimestre et de l'exercice 2021 pour les périodes de trois mois et de douze mois terminées le 31 août 2021.

Grâce à son cannabis de qualité supérieure « AAAA », à ses prix perturbateurs et à une réaction exceptionnelle auprès des consommateurs, la Société a accompli une croissance importante en 2021, résultat de la commercialisation de son exploitation de cannabis au Québec. Par conséquent, la Société a augmenté son revenu brut annuel total de 565 % par rapport à l'exercice précédent, soit de 2,6 millions de dollars à 17,3 millions de dollars, et son revenu brut du quatrième trimestre par rapport au quatrième trimestre de 2020 de 957 %, soit de 613 000 dollars à 6,5 millions de dollars, ce qui la place dans une bonne position pour connaître une croissance nationale en 2022.

Principaux faits saillants financiers











Périodes de trois mois closes le

Exercices clos les Principaux faits saillants financiers 31 août

2021 31 août

2020

31 août

2021 31 août

2020











Produits bruts1 6,270,006 $ 541,149 $

16,290,045 $ 2,474,741 $ Autres produits 211,733 72,206

976,960 104,202

6,481,739 613,355

17,267,005 2,578,943











Bénéfice brut, avant ajustements de la juste valeur 3,440,799 49,368

8,741,484 1,665,824 En % 53 % 8 %

51 % 65 % Marge brute 4,526,126 (433,060)

10,543,099 1,252,509 En % 70 % -71 %

61 % 49 %











Charges opérationnelles 2,959,432 3,052,222

10,285,816 13,204,839 Charges financières nettes 434,851 423,898

1,785,426 1,142,025











Bénéfice net (perte nette) 1,131,843 $ (3,909,180) $

(1,528,143) $ (13,094,355) $ En % 17 % -637 %

-9 % -508 %











BAIIA ajusté2 1,364,415 $ (1,426,734) $

1,503,621 $ (8,317,761) $ %2 21 % -233 %

9 % -323 %











Résultat de base par action 0.01 $ (0.01) $

(0.01) $ (0.02) $ Résultat dilué par action 0.01 $ (0.01) $

(0.01) $ (0.02) $

























31 août 2021

31 août 2020











Trésorerie

8,159,305 $



7,771,177 $ Comptes débiteurs

2,847,725



26,370 Actifs biologiques

1,902,206



1,313,370 Stocks

5,508,258



928,351











Fonds de roulement

12,412,935



7,052,904











Total de l'actif

92,022,613



54,850,428 Total des passifs courants

6,833,798



3,476,952 Total des passifs non courants

27,906,801



16,485,567























1Les produits bruts comprennent les revenus de la vente de biens, déduction faite des taxes d'accise nettes, et les revenus de location

2 Le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté en pourcentage sont des mesures de rendement financier non conformes aux IFRS



Faits saillants financiers de l'année 2021

Finances

Le revenu total s'est élevé à 17,3 millions de dollars, soit une augmentation de 14,7 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent;

Le bénéfice brut est de 10,5 millions de dollars ou 61 %, soit une augmentation de 9,3 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent;

Les charges d'exploitation ont diminué de 2,9 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent;

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA ajusté) s'est élevé à 1,5 million de dollars, soit une augmentation de 9,8 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent;

La perte nette s'est élevée à 1,5 million de dollars, soit une diminution significative de 11,6 millions de dollars par rapport à la perte nette de 13,1 millions de dollars de l'exercice précédent;

L'encaisse a atteint 8,2 millions de dollars, soit une augmentation de 0,4 million de dollars par rapport à l'exercice précédent. La Société a soutenu les activités liées au cannabis pendant le premier semestre de l'exercice jusqu'à ce qu'elle commercialise ses produits. De plus, la Société a reçu du financement qui a été investi dans l'acquisition de l'installation de Valleyfield et dans des dépenses en immobilisation connexes;

et dans des dépenses en immobilisation connexes; Un fonds de roulement de 12,4 millions de dollars fournit à la Société des liquidités nécessaires à l'exécution de sa stratégie.

Faits saillants financiers et opérationnels du quatrième trimestre de l'année 2021

Finances

Le revenu total s'est élevé à 6,5 millions de dollars, soit une augmentation de 5,9 millions de dollars par rapport à 0,6 million de dollars au quatrième trimestre de 2020;

Le bénéfice brut est de 4,5 millions de dollars ou 70 %, soit une augmentation de 4,9 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent;

Le BAIIA ajusté s'est élevé à 1,4 million de dollars, soit une augmentation de 2,8 millions de dollars par rapport au BAIIA ajusté négatif de 1,4 million de dollars au quatrième trimestre de 2020;

Le bénéfice net s'est élevé à 1,1 million de dollars, soit une augmentation de 5 millions de dollars par rapport à une perte nette de 3,9 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020;

Un placement privé sans intermédiaire de 24,3 millions de dollars a été effectué ainsi qu'une levée de débentures convertibles de 5,7 millions de dollars pour financer l'acquisition de l'installation de Valleyfield . En outre, la Société a converti ses facilités de crédit de 5 millions de dollars portant intérêt à 13 % en une débenture convertible de 5 millions de dollars portant intérêt à 4 % et convertible en actions ordinaires au prix de 0,18 $ par action.

Faits saillants de l'exploitation

L'acquisition de l'installation de Valleyfield , une installation de culture et de fabrication d'une superficie de 1 million de pieds carrés, pour 27 millions de dollars, en plus du financement de certains dépôts requis d'environ 5,7 millions de dollars par l'émission d'une lettre de crédit de la part de The Green Organic Holdings Ltd. (« TGOD »). L'installation de Valleyfield a reçu son permis de cultivation en septembre 2021 et a planté ses 9 600 premières plantes en novembre 2021;

, une installation de culture et de fabrication d'une superficie de 1 million de pieds carrés, pour 27 millions de dollars, en plus du financement de certains dépôts requis d'environ 5,7 millions de dollars par l'émission d'une lettre de crédit de la part de The Green Organic Holdings Ltd. (« TGOD »). L'installation de a reçu son permis de cultivation en septembre a planté ses 9 600 premières plantes en novembre 2021; L'expansion sur le marché de la Saskatchewan au cours du trimestre;

au cours du trimestre; Le lancement de nouvelles unités de gestion des stocks (UGS) sur le marché du Québec : Cuban Linx et Do-Si-Dos (marque Tribal) et CBD Runtz (marque Orchid CBD) dans les formats de fleurs séchées de 3,5 grammes et de joints préroulés de 2,5 grammes;

La vente d'environ 1 696 kg de cannabis au cours du quatrième trimestre de 2021.

Faits saillants postérieurs au quatrième trimestre

L'obtention d'un crédit bancaire supplémentaire garanti de 22 millions de dollars, en augmentation par rapport à un prêt antérieur de 5,4 millions de dollars auprès de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (« CIBC »);

L'expansion sur le marché de l' Ontario ;

; Le lancement de deux nouveaux produits de haschich de marque Nugz dans les magasins de détail du Québec : Old School Hash en barre de 3 grammes et Ice Water Hash en boule de 1 gramme;

Attribution d'un total de 7 935 000 options d'achat d'actions à certains employés et membre du conseil d'administration à un prix d'exercice de 0,18 $ par action ordinaire, sous réserve de certaines conditions d'acquisition des droits.

Nominations au sein de l'équipe de direction

Nicolas Dupuis rejoint la Société avec 25 ans d'expérience progressive à la direction des opérations dans le domaine de la fabrication mondiale au sein de l'industrie pharmaceutique. Il a pris les fonctions de vice-président de la chaîne d'approvisionnement pour diriger la stratégie de la chaîne d'approvisionnement et rationaliser davantage les opérations commerciales;

rejoint la Société avec 25 ans d'expérience progressive à la direction des opérations dans le domaine de la fabrication mondiale au sein de l'industrie pharmaceutique. Il a pris les fonctions de vice-président de la chaîne d'approvisionnement pour diriger la stratégie de la chaîne d'approvisionnement et rationaliser davantage les opérations commerciales; Brian Sherman rejoint la Société en tant que vice-président des affaires juridiques afin de fournir des conseils stratégiques en matière de conformité réglementaire. M. Sherman apporte son expérience de l'industrie, ayant été membre principal de l'équipe juridique de Canopy Growth.

Commentaires du chef de la direction et de la direction financière

« Notre augmentation impressionnante des revenus de ce trimestre et de nos résultats globaux exceptionnels pour cette année témoignent d'une croissance et d'une rentabilité soutenues. C'est une année qui a continué de faire évoluer notre bénéfice net et notre BAIIA ajusté, a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara. Nos trois marques phares ont forgé des créneaux uniques dans l'industrie, en offrant du cannabis artisanal, séché en suspension, affiné lentement et taillé à la main, gardant les propriétés naturelles de la fleur intactes. La réaction des consommateurs à ces produits a même dépassé nos attentes, avec une augmentation remarquable du nombre de nouveaux clients ainsi que des clients fidèles qui ont adoré le dynamisme de notre portefeuille de produits. Nous sommes également ravis de l'expansion continue de notre famille Cannara, car nous comptons de plus en plus sur des chefs de file déterminés et motivés dont le talent stratégique façonne les compétences de l'organisation. Au cours du prochain exercice, nous sommes bien placés pour assurer une croissance nationale et nous continuerons à rechercher des opportunités qui appuient notre mission, en allouant nos efforts aux activités existantes et nouvelles. »

« Notre énorme croissance a été stimulée par des activités stratégiques de vente au détail au Québec, conjuguées à des investissements de développement opérationnel bien pensés, aux permis de culture et de vente de nos deux méga-installations et aux revenus du cannabis générés au cours de la seconde moitié de 2021, a déclaré Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara. Le rendement exceptionnel, le bilan solide et l'augmentation du bénéfice brut soulignent notre stratégie de croissance à long terme et notre engagement envers nos clients, dans un contexte de forte demande pour nos produits. À mesure que nous continuons de générer une croissance rentable et des rendements supérieurs, nous irons de l'avant à partir d'une position de force financière et nous sommes idéalement placés pour présenter un BAIIA ajusté positif et continu. »

Perspectives de l'exercice 2022

La Société prévoit optimiser le financement par emprunt supplémentaire de la CIBC afin de finaliser le réaménagement de plusieurs zones à l'installation de Valleyfield afin de de reproduire l'environnement de culture à l'intérieur, y compris la culture sans l'utilisation du soleil et de lancer les opérations sur le site.

Les opérations d'une première zone de 25 000 pieds carrés ont débuté avec la plantation de 9 600 plantes en novembre 2021 et la prochaine zone de 25 000 pieds carrés devrait être mise en opération en janvier 2022.

La Société prévoit également que ses ressources de trésorerie existantes de 8,2 millions de dollars (au 31 août 2021), ainsi que les flux de trésorerie prévus et le financement qui a eu lieu après la fin de l'exercice, lui permettront de financer ses dépenses d'exploitation prévues pour au moins les douze prochains mois à compter du 31 août 2021.

Au cours du prochain exercice, la Société prévoit allouer ses efforts à plusieurs étapes de transformation dans le cadre de sa stratégie à long terme :

L'augmentation de l'approvisionnement en cannabis grâce à la mise en opération de six zones de cultivation dans l'installation de Valleyfield ;

; La mise sur le marché de produits provenant de nouvelles génétiques de cannabis;

L'augmentation de la production de haschich et l'introduction de nouveaux mélanges de haschich sur le marché;

La construction d'un laboratoire d'extraction d'huile de hash au butane et le lancement d'une gamme de produits de vapotage;

L'intégration accrue des marchés du Québec et de l' Ontario et l'expansion dans de nouveaux territoires;

et l'expansion dans de nouveaux territoires; Le maintien et croissance du BAIIA ajusté positif.

Actions en circulation

À la date de publication du présent rapport, la Société avait 876 481 321 actions ordinaires en circulation et 44 199 333 options sur actions émises et en cours. Pour en savoir plus ou consulter l'ensemble des états financiers vérifiés et consolidés et les rapports de gestion pour les trimestres et les années clos le 31 août 2021 et le 31 août 2020 et obtenir des renseignements complémentaires sur la Société ou ses documents publics, veuillez visiter le site sedar.com et le site Web de la société destiné aux investisseurs, au www.cannara.ca.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (TSXV:LOVE) (OTCQB:LOVFF) (FRA:8CB) est un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé à l'intérieur et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure destinés aux marchés québécois et canadien. Cannara possède deux méga-installations de culture situées au Québec, qui s'étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés et qui représentent un potentiel de culture annuelle de 125 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les installations de Cannara créent des produits de cannabis de qualité supérieure cultivés avec soin, et ce, à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site cannara.ca.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Par conséquent, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

Renseignements: Nicholas Sosiak, CPA, CA, Chef de la direction financière, [email protected]; Zohar Krivorot, Président et chef de la direction, [email protected]

