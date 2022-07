Revenus trimestriels de 10,1 millions de dollars, soit une augmentation de 36 % par rapport au trimestre précédent et une augmentation de 41 % par rapport au troisième trimestre de 2021.

Bénéfice brut enregistré avant rajustement de la juste valeur de 3,7 millions de dollars, soit une augmentation de 42 % par rapport au trimestre précédent et une augmentation de 7 % par rapport au troisième trimestre de 2021.

Augmentation du BAIIA ajusté positif de 34 000 $ au trimestre précédent à 1,8 million de dollars au trimestre en cours et de 2,8 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2022 comparativement à 139 000 $ du BAIIA ajusté pour les neuf premiers mois de 2021, tout en continuant de soutenir à hauteur de plus de 700 000 $ les frais de démarrage de l'installation de Valleyfield .

. BAIIA ajusté positif de la Société pour un cinquième trimestre consécutif.

Bénéfice net de 1,4 million de dollars pour le trimestre clos le 31 mai 2022.

Conclusion d'une facilité de crédit non dilutive de 50 millions de dollars dirigée par les Services bancaires aux grandes entreprises de BMO. La facilité de crédit comprend un prêt à terme de trois ans de 39,3 millions de dollars, un crédit accordéon pouvant atteindre 10 millions de dollars supplémentaires, une marge de crédit de 5 millions de dollars et 5,7 millions de dollars pour la délivrance d'une lettre de crédit. Le financement a été reçu après la fin du trimestre.

Le 31 mai 2022, 5 des 24 zones de culture ont été repensées et activées avec succès et ont produit quatre récoltes à partir de la nouvelle installation de Valleyfield .

. La Société a enregistré ses premiers revenus tirés du cannabis cultivé à son installation de Valleyfield .

. Elle a introduit deux nouvelles souches génétiques sous la marque Tribal et une souche génétique sous la marque Nugz sur le marché québécois.

Elle a lancé le haschich Nugz Fresh Frozen Hash Rosin en format d'un gramme sur le marché ontarien.

La Société a vendu environ 2 040 kg de cannabis ou 564 000 unités dans trois marques phares au cours du trimestre par suite de l'augmentation de la production à l'installation de Valleyfield , soit une hausse de 60 % du nombre de kg vendus par rapport au trimestre précédent.

, soit une hausse de 60 % du nombre de kg vendus par rapport au trimestre précédent. Elle a vendu environ 4 800 kg de cannabis ou 1 286 000 unités dans trois marques phares au cours de la période de neuf mois de 2022, soit une augmentation de plus d'un million d'unités vendues par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

La Société a investi 4,9 millions de dollars en dépenses en immobilisations au cours du trimestre et plus de 12 millions de dollars au cours de la période de neuf mois close le 31 mai 2022. La majeure partie des dépenses en immobilisations sont liées à l'agrandissement de l'installation de Valleyfield .

. La Société a un fonds de roulement de 13 millions de dollars au 31 mai 2022.

Elle a attribué un total de 600 000 options d'achat d'actions à des employés et 613 333 options d'achat d'actions à des consultants à un prix d'exercice de 0,18 $, sous réserve de certaines conditions d'acquisition des droits.

Faits saillants postérieurs à la fin du trimestre

La Société a lancé en Ontario le « Old School Hash » de la marque Nugz en format de deux grammes et contenant entre 40 % et 50 % de THC, en plus du lancement de son premier paquet de cinq joints pré-roulés de 0,5 g de la marque Tribal en juillet: le Gelato Mint.

le « Old School Hash » de la marque Nugz en format de deux grammes et contenant entre 40 % et 50 % de THC, en plus du lancement de son premier paquet de cinq joints pré-roulés de 0,5 g de la marque Tribal en juillet: le Gelato Mint. La Société a débuté avec succès ses activités dans son laboratoire nouvellement construit d'extraction d'huile de haschich au butane. Le premier produit sera une cartouche de vapotage de résine vivante « G Mint » de Tribal, qui sera lancée en Ontario en août 2022.

en août 2022. En juin, la Société a reçu 39,3 millions de dollars de son prêt à terme, qui a été utilisé en partie pour rembourser le prêt actuel de 21,8 millions de dollars auprès de la Banque CIBC et 5,7 millions de dollars pour émettre une lettre de crédit afin de couvrir certaines exigences de dépôt.

Réussite et achèvement du plandu plan de démarrage de 2022 de l'exploitation de l'installation de Valleyfield avec le réaménagement et l'activation de 6 des 24 zones de culture de 25 000 pieds carrés en date de publication du présent communiqué.

avec le réaménagement et l'activation de 6 des 24 zones de culture de 25 000 pieds carrés en date de publication du présent communiqué. La Société a reçu l'approbation pour devenir un fournisseur autorisé du British Columbia Cannabis Store (« BCBS ») et a reçu l'autorisation d'inscrire sept de ses produits au cours des prochains mois.

Octroi de 1 200 000 options d'achat d'actions à des employés à un prix d'exercice de 0,18 $, sous réserve de certaines conditions d'acquisition des droits.

« Je suis très fier de toute l'équipe de Cannara pour son travail acharné. Le rendement financier positif est le résultat direct des efforts collectifs de tous nos excellents employés, a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara. Nous sommes toujours en avance par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés pour cette année, tout en enregistrant des revenus records, un BAIIA ajusté positif pour un cinquième trimestre et un bénéfice net positif. Nous sommes également heureux d'informer nos actionnaires que notre nouvelle installation de pointe de Valleyfield produit aujourd'hui sur six de ses vingt-quatre zones de culture de 25 000 pieds carrés chacune. Nous avons déjà produit plusieurs récoltes de notre nouvelle installation, ce qui nous donne confiance dans notre capacité de continuer à cultiver du cannabis de qualité supérieure à grande échelle. »

Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara, a ajouté : « Être en mesure d'atteindre un BAIIA ajusté positif pour un cinquième trimestre consécutif et un bénéfice net positif pour un troisième trimestre sont des jalons franchis par notre Société dont nous sommes tous très fiers. Cannara continue de dépasser ses objectifs financiers, ce qui nous permet de jeter les bases de nos objectifs à long terme, comme en témoigne la facilité de crédit de 50 millions de dollars que Cannara a conclue auprès des Services bancaires aux grandes entreprises de BMO. La facilité de crédit fournit à la Société les liquidités nécessaires pour continuer ses plans d'expansion. Ces ressources supplémentaires aideront Cannara à accroître sa production de cannabis grâce aux investissements en capital faits à l'installation de Valleyfield dans le but de continuer d'offrir aux consommateurs des produits haut de gamme à forte valeur ajoutée à des prix très concurrentiels et soutenables. Cette stratégie nous a permis d'augmenter nos parts de marché tout en pénétrant de nouvelles provinces. Étant donné que Cannara n'exerce ses activités que dans deux grands marchés canadiens, Je suis très enthousiaste quant à l'image à long terme de la société, car nous disposons d'une grande marge de manœuvre pour la croissance. »

Actions en circulation

À la date de publication du présent rapport, la Société avait 876 981 321 actions ordinaires et 41 110 790 options sur actions émises et en circulation. Pour en savoir plus sur l'ensemble des états financiers consolidés intermédiaires condensés et les rapports de gestion pour les périodes de trois et neuf mois closes les 31 mai 2022 et 2021, et pour obtenir des renseignements complémentaires sur la Société ou ses documents publics, veuillez visiter le site sedar.com et le site Web de la Société destiné aux investisseurs investors.cannara.ca.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (TSXV : LOVE) (OTCQB : LOVFF) (FRA : 8CB) est un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure destinés aux marchés québécois et canadien. Cannara possède deux méga-installations situées au Québec, qui s'étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés et qui représentent un potentiel de culture annuelle de 125 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les installations de Cannara créent des produits de cannabis de première qualité à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site cannara.ca.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Par conséquent, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

SOURCE Cannara Biotech Inc.

Renseignements: Personnes-ressources : Nicholas Sosiak, CPA, CA, Chef de la direction financière, [email protected]; Zohar Krivorot, Président et chef de la direction, [email protected]