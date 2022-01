MONTRÉAL, le 20 Janvier 2022 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV: LOVE ) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de qualité supérieure avec deux méga-installations de culture basées au Québec et couvrant plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels du premier trimestre de 2022 pour la période de trois mois terminée le 30 novembre 2021.

Faits saillants financiers et opérationnels du premier trimestre de 2022

Financiers

Dévoilement de revenus trimestriels de 6,6 millions de dollars

Enregistrement d'un bénéfice brut avant ajustements de juste valeur de 3,0 millions de dollars, ou de 46 %;

Troisième trimestre consécutif ayant généré un BAIIA ajusté positif (1,2 million de dollars), tout en supportant les coûts de démarrage de l'installation de Valleyfield pour lancer progressivement les opérations;

pour lancer progressivement les opérations; Diminution de la perte nette à 500 000 $ comparativement à une perte nette de 3,5 millions de dollars pour le même trimestre de 2021;

Augmentation de la facilité de crédit de 5,4 millions de dollars à 22 millions de dollars et clos le trimestre avec 14 millions de dollars en trésorerie après remboursement de 12 millions de dollars d'emprunt portant intérêt à taux plus élevé;

Augmentation du fonds de roulement à 18,7 millions de dollars, comparativement à 12,4 millions de dollars au 31 août 2021;

Attribution d'un total de 7 935 000 options d'achat d'actions à certains employés et membres du conseil d'administration à un prix d'exercice de 0,18 $ par action ordinaire, sous réserve de certaines conditions d'acquisition des droits.

Opérationnels

« Comme en témoignent nos excellents résultats de fin d'exercice, nous avons enregistré un solide rendement financier pour le premier trimestre de 2022. Ceci s'explique par notre engagement et notre dévouement à offrir des produits de cannabis de première qualité sur le marché à des prix de détail concurrentiels, a commenté Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara. Nous sommes à un moment charnière de la jeune, mais fructueuse histoire de Cannara. Nous nous concentrons en effet à offrir des produits de qualité supérieure tout en augmentant significativement nos capacités de production par la mise en opération de notre nouvelle installation de Valleyfield. Nous avons apporté d'importantes améliorations à l'installation et les résultats ont été extrêmement positifs depuis le début des activités de cultivation. Nous continuons également de constater une augmentation de la demande pour nos produits. Alors que nous entamons 2022, nous nous donnons comme mission d'accroître notre capacité de production pour aider à répondre à la demande actuelle et croissante tout en stimulant davantage la valeur pour les actionnaires. »

Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara, a déclaré : « Alors que nous continuons d'exécuter notre stratégie commerciale, nous continuons également d'atteindre les jalons que nous avons établis pour l'entreprise. Notre troisième trimestre consécutif ayant généré un BAIIA ajusté positif fût atteint tout en augmentant notre production dans la plus grande exploitation de cannabis du Québec, ce qui est le résultat et la détermination de notre équipe dévouée à offrir un produit de haute qualité tout en contrôlant les coûts d'opérations. Juste dans la province de Québec, les opportunités de croissance et d'expansion demeurent importantes considérant le nombre modeste de points de vente au détail actuellement. Alors que le marché du Québec continue de prendre de l'expansion et de s'ouvrir davantage, et que Cannara augmente sa capacité de production pour servir les autres marchés, nous sommes vraiment bien positionnés pour tirer parti de cette demande et de continuer de prendre des parts de marché. »

Obtention de la licence pour vendre des produits dérivés du cannabis au marché de détail auprès de Santé Canada ;

; Obtention de la licence de transformation et de culture pour l'installation de Valleyfield auprès de Santé Canada ;

auprès de Santé ; Expansion au marché de l' Ontario avec l'introduction de cinq produits à la Société Ontarienne du Cannabis;

avec l'introduction de cinq produits à la Société Ontarienne du Cannabis; Propagation de 9 600 plantes dans l'une de ses 24 zones à l'installation de Valleyfield , mesurant chacune 25 000 pieds carrés, qui a été remaniée pour reproduire les conditions de culture intérieure sans devoir utiliser la lumière solaire;Achèvement par Cannara, après le 30 novembre 2021, de la propagation de 9 600 plantes dans sa deuxième zone, suite aux résultats positifs observés dans la première zone;

, mesurant chacune 25 000 pieds carrés, qui a été remaniée pour reproduire les conditions de culture intérieure sans devoir utiliser la lumière solaire;Achèvement par Cannara, après le 30 novembre 2021, de la propagation de 9 600 plantes dans sa deuxième zone, suite aux résultats positifs observés dans la première zone; • Lancement de deux nouveaux produits de hachisch de la marque Nugz dans les magasins de détail du Québec : Old School Hash en barres de 3 grammes et du haschich à l'eau (« Ice Water Hash ») en boules de 1 gramme.

Actions en circulation

À la date de publication du présent rapport, la Société avait 876 481 321 actions ordinaires en circulation et 40 635 583 options sur actions émises et en circulation. Pour en savoir plus sur l'ensemble des états financiers consolidés audités et les rapports de gestion pour les trimestres clos les 30 novembre 2021 et 2020, ainsi qu'obtenir des renseignements complémentaires sur la Société ou ses documents publics, veuillez visiter le site sedar.com et le site Web de la Société destiné aux investisseurs investors.cannara.ca.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (TSXV :LOVE) (OTCQB :LOVFF) (FRA :8CB) est un cultivateur intégré verticalement de cannabis et de produits dérivés du cannabis de première qualité destinés aux marchés québécois et canadien. Cannara possède deux méga-installations situées au Québec, qui s'étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés et qui représentent un potentiel de culture annuelle de 125 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les installations de Cannara créent des produits de cannabis de première qualité cultivés avec soin, et ce, à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site cannara.ca.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Par conséquent, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

1Les produits bruts comprennent les revenus de la vente de biens, après déduction des taxes d'accise et les revenus de location. 2Le pourcentage du bénéfice brut avant ajustements de juste valeur est déterminé comme le bénéfice brut avant ajustements de juste valeur divisé par le total des revenus. 3Le pourcentage du bénéfice brut (perte brute) correspond au bénéfice brut (perte brute) divisé par le total des revenus. 4Le pourcentage du bénéfice net (perte nette) correspond au bénéfice net (perte nette) divisé par le total des revenus. 5Le BAIIA ajusté, le pourcentage du BAIIA ajusté et le fonds de roulement sont des mesures de rendement financier non conformes aux PCGR.

Le pourcentage du BAIIA ajusté est défini comme le BAIIA ajusté divisé par le total des revenus. 6Le fonds de roulement correspond au total des actifs courants moins le total des passifs courants.

1 Le BAIIA ajusté est une mesure de rendement financier non conforme aux PCGR.

