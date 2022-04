Dévoilement de revenues trimestriels de 7,4 millions de dollars, soit une augmentation de 229 % par rapport au même trimestre de l'année précédente;

Enregistrement d'un bénéfice brut avant ajustements de juste valeur de 2,6 millions de dollars, ou de 36 % de plus que le trimestre de l'année précédente;

Quatrième trimestre consécutif ayant généré un BAIIA ajusté positif tout en augmentant significativement sa production à l'installation située à Valleyfield , au Québec (« l'installation de Valleyfield »). L'installation de Valleyfield commencera à générer des revenus au troisième trimestre de 2022;

Report d'un BAIIA ajusté positif d'un million de dollars pour les six premiers mois de 2022, tout en soutenant plus d'un million de dollars en dépenses de démarrage pour l'installation de Valleyfield, comparativement à un BAIIA ajusté négatif de 2,4 millions de dollars pour la même période de l'année précédente;

La Société a récolté avec succès la première zone de culture dans son installation de Valleyfield, récemment réaménagée, et a vendu, après la fin du trimestre, le produit fini issu de cette première récolte;

La Société a terminé l'activation de ses deuxième et troisième zones de culture de 25 000 pieds carrés de son installation de Valleyfield, augmentant ainsi sa capacité de production globale de plus de 200% par rapport à la capacité de production de son installation de Farnham;

Augmentation du fonds de roulement à 14,8 millions de dollars, comparativement à 12,4 millions de dollars au 31 août 2021;

Investissement de 7,4 millions de dollars en dépenses en immobilisation dans les actifs de la Société afin d'accroître sa capacité de production et sa capacité de traitement;

Attribution d'un total de 7 710 000 options d'achat d'actions à certains employés et 225 000 options d'achat d'actions aux membres du conseil d'administration à un prix d'exercice de 0,18 $ par action ordinaire, sous réserve de certaines conditions d'acquisition des droits.

Faits saillants postérieurs à la fin du trimestre

Introduction d'une nouvelle génétique sous la marque Tribal sur le marché québécois : Terple. Le produit est offert en format de 3,5 g ou en paquet de cinq joints préroulés de 0,5 g;

La Société a terminé l'activation de sa quatrième zone de culture de 25,000 pieds carrés et est actuellement en avance sur son objectif d'activer six zones de cultures d'ici août 2022;

La Société a été sélectionnée comme l'un des trois seuls producteurs de cannabis par l'Ontario Cannabis Store (« OCS ») afin d'offrir un produit vedette pour la célébration du 4/20. Pour souligner l'événement, Cannara a créé une édition spéciale de ses joints préroulés Early Lemon Berry offerts en format de 12 joints de 0,6 g;

La Société a terminé avec succès la récolte de la deuxième zone de culture de son installation de Valleyfield ;

; Attribution d'un total de 600 000 options d'achat d'actions à certains employés à un prix d'exercice de 0,18 $ par action ordinaire, sous réserve de certaines conditions d'acquisition des droits;

Exercice de 500 000 options d'achat d'actions à un prix d'exercice de 0,10 $ pour un produit total de 50 000 $.

« Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés au cours du deuxième trimestre. Nous avons propagé trois zones de culture de 25 000 pieds carrés et récolté avec succès la première zone en février, a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara. Suite au réaménagement de notre installation de Valleyfield et avec la réaction positive et consistante des consommateurs au sujet de notre première récolte, nous avons confirmé notre capacité de cultiver du cannabis de qualité supérieure à grande échelle. Notre objectif pour l'année est de mettre en service six zones de culture d'ici août 2022 à Valleyfield, et nous sommes en ligne par rapport au calendrier prévu. »

Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara a également rajouté: « Tout en étant concentré à investir dans nos propres actifs, nous continuons de nous surpasser d'un point de vue financier. Il s'agit du quatrième trimestre consécutif où nous enregistrons un BAIIA ajusté positif et ce, tout en continuant de soutenir et d'accroître considérablement notre capacité de production. Nous avons embauché plus de 40 nouveaux employés pour soutenir la croissance à l'installation de Valleyfield. De plus, les revenus qui seront générés de cette installation commenceront à se matérialiser lors du troisième trimestre de 2022. Nous travaillons activement, et continueront de le faire au cours des prochains trimestres, afin d'élargir nos canaux de distribution et d'offrir nos produits dans de nouveaux marchés. J'ai hâte aux trimestres à venir, lorsque nous récolterons et vendrons nos produits provenant des nouvelles zones d'exploitation de notre installation de Valleyfield et que nous étendrons notre présence sur de nouveaux marchés au Canada. »











Périodes de trois mois closes le

Périodes de six mois closes le Principaux faits saillants financiers 28 février

2022 28 février

2021

28 février

2022 28 février

2021











Produits bruts1 $ 7,272,059 $ 1,969,103

$ 13,599,394 $ 3,303,441 Autres produits 150,295 288,651

387,536 322,494

7,422,354 2,257,754

13,986,930 3,625,935











Bénéfice brut, avant ajustements de juste valeur 2,635,607 1,298,261

5,649,632 1,794,407 %2 36% 58%

40% 49% Bénéfice brut 3,015,577 2,095,208

5,635,619 1,597,849 %3 41% 93%

40% 44%











Charges opérationnelles 3,388,404 2,506,013

5,991,691 5,166,575 Charges financières nettes 772,996 451,951

1,320,250 789,062











Perte nette $ (1,145,823) $ (862,756)

(1,676,322) (4,357,788) %4 -15% -38%

-12% -120%











BAIIA ajusté5 $ 33,998 $ (850,509)

1,008,319 (2,423,630) %5 0% -38%

7% -67%











Perte de base par action - de base $ (0.01) $ (0.01)

$ (0.01) $ (0.01) Perte diluée par action - dilué $ (0.01) $ (0.01)

$ (0.01) $ (0.01)



























Au 28 février 2022 Au 31 août 2021









Trésorerie $ 8,258,006 $ 8,159,305 Comptes débiteurs

3,098,917

2,847,725 Actifs biologiques

2,261,997

1,902,206 Stocks

7,753,462

5,508,258









Fonds de roulement6

14,745,234

12,412,935









Total de l'actif

101,691,030

92,022,613 Total des passifs courants

7,910,429

6,833,798 Total des passifs non courants

31,237,792

21,073,003 Actifs nets

62,542,809

64,115,812



















1Les produits bruts comprennent les revenus de la vente de biens, après déduction des taxes d'accise, les revenus de services et les revenus de location. 2 Le bénéfice brut avant ajustements de juste valeur est déterminé comme étant le bénéfice brut avant ajustements de juste valeur divisé par le total des revenus. 3 Le pourcentage du bénéfice brut correspond au bénéfice brut divisé par le total des revenus. 4 Le pourcentage du perte nette correspond à la perte nette divisée par le total des revenus. 5 Le BAIIA ajusté et le fonds de roulement sont des mesures de rendement financier non conformes aux PCGR, sans définition standard selon les normes IFRS.

Un rapprochement de ces mesures est présenté ailleurs dans le rapport de gestion. Le BAIIA ajusté en % est un ratio financier non conforme aux PCGR et est déterminé comme le BAIIA ajusté divisé par le total des revenus. 6 Le fonds de roulement correspond au total des actifs courants moins le total des passifs courants.



Périodes de trois mois closes le

Périodes de six mois closes le BAIIA ajusté 28 février

2022 28 février

2021

28 février

2022 28 février

2021











Perte nette $ (1,145,823) $ (862,756)

$ (1,676,322) $ (4,357,788)











Ajustements :









Variations de juste valeur des stocks vendus 1,269,679 447,885

3,136,159 651,195 Profits latents sur les variations de la juste valeur des actifs biologiques (1,649,649) (1,244,832)

(3,122,146) (454,637) Amortissement, y compris l'amortissement inclus dans le coût des produits vendus 629,027 251,634

1,221,586 738,290 Perte sur cession d'immobilisations corporelles 6,444 54,224

31,106 54,224 Profit de sous-location - -

(12,876) - Rémunération basée sur les actions, y compris la rémunération basée sur les actions inclus dans le coût des produits vendus 151,324 51,385

110,562 156,024 Charges financières nettes 772,996 451,951

1,320,250 789,062











BAIIA ajusté1 $ 33,998 $ (850,509)

$ 1,008,319 $ (2,423,630)























1 Le BAIIA ajusté est une mesure de rendement financier non conforme aux PCGR, sans définition standard en IFRS.











Actions en circulation

À la date de publication du présent rapport, la Société avait 876 981 321 actions ordinaires en circulation et 40 645 781 options sur actions émises et en circulation. Pour en savoir plus sur les états financiers consolidés intérimaires condensés et le rapport de gestion pour les périodes de trois et six mois closes le 28 février 2022 et 2021, et pour obtenir des renseignements complémentaires sur la Société ou ses documents publics, visitez le site sedar.com et le site Web de la Société destiné aux investisseurs investors.cannara.ca.

Nicholas Sosiak

Chef de la direction financière

[email protected]

Zohar Krivorot

Président et chef de la direction

[email protected]

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (TSXV :LOVE) (OTCQB:LOVFF) (FRA:8CB) est un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé à l'intérieur et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure destinés aux marchés québécois et canadien. Cannara possède deux méga-installations situées au Québec, qui s'étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés et qui représentent un potentiel de culture annuelle de 125 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les installations de Cannara créent des produits de cannabis de première qualité cultivés avec soin, et ce, à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site cannara.ca.

