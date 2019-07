Cannara Biotech Inc. présente ses résultats du troisième trimestre de 2019

VANCOUVER, le 25 juill. 2019 /CNW/ - Cannara Biotech (« Cannara » ou la « Société ») (CSE: LOVE) (FRA: 8CB) (OTCQB: LOVFF), une entreprise de cannabis émergente intégrée verticalement et axée sur la culture et la vente de cannabis séchés de première qualité et de produits infusés au cannabis, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 31 mai 2019.

FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS

Solides progrès dans l'usine de Farnham : les travaux de construction des phases 1 et 1.5, qui s'étalent sur 170 000 pieds carrés, se déroulent comme prévu et devraient se terminer d'ici la fin de l'été.

: les travaux de construction des phases 1 et 1.5, qui s'étalent sur 170 000 pieds carrés, se déroulent comme prévu et devraient se terminer d'ici la fin de l'été. Conclusion d'une initiative de financement de Global shopCBD.com de plus de 8 millions de dollars canadiens visant à appuyer le lancement de la plateforme de commerce électronique destinée à la vente et à la distribution de produits de CBD dérivés du chanvre aux États-Unis.

Nomination de plusieurs nouveaux membres indépendants du conseil d'administration, dont Jack Kay et Sara May Ph.D.

et Sara May Ph.D. Après le trimestre, la Société a encore renforcé son bilan avec un placement privé de 2,1 millions de dollars.

« C'est une période charnière et palpitante à Cannara, alors que la construction touche à sa fin et que nos plans et processus de culture commencent à occuper une place centrale », a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara. « Compte tenu de la taille de notre établissement et du besoin évident d'accroître l'offre sur le marché, nous sommes plus que jamais engagés et confiants envers notre mission : être un producteur intégral de cannabis dans le paysage canadien, alliant envergure et première qualité. »

« Le financement récent de Cannara et de Global shopCBD.com met en évidence le potentiel unique et prometteur de Cannara en matière d'investissements », a expliqué Lennie Ryer, chef de la direction financière de Cannara. « L'intérêt pour notre entreprise de culture intérieure à grande échelle, basée au Québec et dotée d'une équipe de direction à la fois disciplinée et opportuniste, est évident. Pour profiter de cet élan, nous travaillons avec diligence avec Santé Canada pour obtenir toutes les approbations réglementaires nécessaires et nous prévoyons que notre installation de culture sous licence sera prête d'ici la fin de l'année. »

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Périodes de trois et de neuf mois closes le 31 mai 2019



Au cours des périodes de trois et de neuf mois closes le 31 mai 2019, la Société a réalisé la totalité de ses revenus de location de 506 785 $ et de 1 543 666 $ provenant de deux locataires qui occupent actuellement une partie de l'aire inoccupée de l'installation de Farnham, pendant la construction échelonnée. La Société a engagé 221 157 $ et 355 531 $ en frais d'exploitation locatifs afin de réaliser les revenus de location. La Société gère la durée des baux de manière à ce qu'elle corresponde à ses plans de développement pour le reste de la construction de l'installation afin d'améliorer le rendement de la Société pendant que la demande de licence est en attente.

Au cours de la période de trois mois close le 31 mai 2019, la Société a engagé des dépenses d'exploitation de 2 770 458 $ (amortissements non compris) et des dépenses d'amortissement de 150 429 $ liées à ses propriétés, à son usine, à son équipement et à ses actifs liés au droit d'utilisation. Les frais d'exploitation comprennent 1 052 434 $ d'honoraires professionnels payés à divers consultants pour le développement et l'amélioration continus des pratiques, processus et stratégies de Cannara Ops, ainsi que pour l'avancement de la plateforme de commerce électronique ShopCBD. Au cours du trimestre, un total de 458 881 $ en salaires et avantages et de 430 224 $ en rémunération à base d'actions a été attribuable aux activités de Cannara, et un total de 227 958 $ en salaires et avantages a été attribuable à ShopCBD.com. En outre, les frais d'exploitation ont inclus 566 311 $ de frais généraux et administratifs et de frais de relations avec les investisseurs, soit 245 000 $ pour les frais de bureau, d'informatique et de déplacement de Cannara Ops, 225 000 $ de taxes municipales et de frais de marché public et de licences, 70 000 $ de frais de bureau et de déplacement de ShopCBD, et 25 000 $ en frais du conseil d'administration.

Au cours de la période de neuf mois close le 31 mai 2019, la Société a engagé des dépenses d'exploitation de 7 355 441 $ (amortissements non compris) et des dépenses d'amortissement de 417 451 $. Les frais d'exploitation ont inclus 2 554 469 $ d'honoraires professionnels pour les activités mentionnées ci-dessus, en plus des coûts de développement et d'enregistrement de divers brevets et offres publiques de vente, 1 967 666 $ de salaires et avantages, dont 1 609 439 $ attribuables à Cannara Ops et 358 227 $ à ShopCBD.com, 1 536 474 $ de frais généraux et administratifs et de frais de relations avec les investisseurs, 990 910 $ de rémunération à base d'actions pour les employés de Cannara, et 502 349 $ de frais de marketing initiaux afin d'établir la présence de la marque de la Société.

La Société a enregistré une perte d'exploitation de 2 635 259 $ pour la période de trois mois close le 31 mai 2019 et de 6 584 758 $ pour la période de neuf mois close le 31 mai 2019. La perte d'exploitation subie résulte de l'investissement de la Société dans le développement de ses activités au cours de la phase précédant la comptabilisation des produits. La Société estime qu'elle disposera de revenus suffisants pour couvrir ses coûts d'exploitation une fois que Cannara Ops aura reçu sa licence et que ShopCBD.com lancera sa plateforme de commerce électronique. La Société a également engagé des dépenses nettes de 187 416 $ et de 679 826 $, qui sont principalement liées aux intérêts débiteurs liés aux emprunts hypothécaires, contrebalancés par les intérêts créditeurs gagnés sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

Pour les périodes de trois et de neuf mois closes le 31 mai 2019, la Société a enregistré une perte nette de 2 822 675 $, soit une perte de 0,01 $ par action, et une perte de 9 139 827 $, ou 0,02 $ par action. La période de neuf mois close le 31 mai 2019 a inclus une dépense non récurrente de 1 875 243 $ liée aux frais de l'opération de prise de contrôle inversée (dont 1 701 282 $ en encaisse).

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES EN CAPITAL

La Société a constaté un fonds de roulement net de 28 430 987 $ au 31 mai 2019 (12 320 832 $ au 31 août 2018). Elle prévoit que sa trésorerie au 31 mai 2019 lui permettra de financer ses projets de construction et ses dépenses d'exploitation pour au moins les 12 prochains mois. La Société estime qu'elle disposera de revenus suffisants pour couvrir ses coûts d'exploitation une fois que Cannara Ops aura reçu sa licence de culture et que ShopCBD.com lancera sa plateforme de commerce électronique.

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Pour les périodes de trois et de neuf mois closes le 31 mai 2019, les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation se sont élevés à 2 889 219 $ et à 6 917 186 $ respectivement. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation sont principalement imputables aux salaires du personnel et aux honoraires professionnels liés au développement des activités de Cannara et de ShopCBD, aux coûts de marketing initiaux, ainsi qu'aux frais de bureau, de déplacement et de marché public.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Pour la période de trois mois close le 31 mai 2019, les flux de trésorerie provenant des activités de financement se sont élevés à 5 534 260 $, principalement en raison des placements privés de deuxième tour effectués par Global shopCBD.com Inc. pour 37 285 660 actions ordinaires émises à un prix unitaire de 0,15 $.

Au cours de la période de neuf mois close le 31 mai 2019, les flux de trésorerie provenant des activités de financement se sont élevés à 41 954 191 $, ce qui, outre les montants provenant du second tour de placements privés de Global shopCBD.com Inc., comprenait également 35 449 216 $, déduction faite des frais d'émission d'actions, pour l'émission de 207 640 375 actions ordinaires, et 1 078 063 $, déduction faite des frais d'émission d'actions, pour l'émission de 950 000 bons de souscription par la Société à compter du premier tour de placement privé de Global shopCBD.com.

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Pour les périodes de trois et de neuf mois closes le 31 mai 2019, les flux de trésorerie liés aux activités de placement se sont élevés à 7 714 239 $ et à 17 075 388 $ respectivement. Les activités d'investissement au cours de ces périodes portent essentiellement sur les coûts de construction et d'équipement engagés pour les phases 1 et 1.5 de l'installation de Farnham, ainsi que sur les dépôts effectués sur les propriétés, l'usine et l'équipement. En outre, la filiale de la société, ShopCBD.com, a investi 123 145 $ et 189 701 $ pour le développement technique de sa plateforme de commerce électronique.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS

Le 24 juillet 2019, la Société a émis 12 000 000 actions ordinaires au moyen d'un placement privé sans courtier au prix unitaire de 0,18 $, pour un produit brut total de 2 160 000 $.

ACTIONS EN CIRCULATION

À la date du présent rapport, la Société avait 706 770 705 actions ordinaires en circulation. Il y avait 14 948 710 bons de souscription et 30 129 424 options émises.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour consulter les états financiers complets, le rapport de gestion pour les périodes de trois et de neuf mois closes le 31 mai 2019, des renseignements complémentaires sur la Société ou ses documents publics, consulter le www.sedar.com et le site Web de la Société.

Cannara Biotech

Cannara Biotech (CSE : LOVE) procède à la construction de l'une des installations de culture intérieure de cannabis les plus importantes au Canada et la plus vaste au Québec (625 000 pieds carrés). Tirant parti des faibles coûts d'électricité au Québec, l'installation de Cannara Biotech produira du cannabis cultivé à l'intérieur, ainsi que des produits infusés au cannabis de qualité supérieure destinés aux marchés canadiens et internationaux.

Le marché boursier canadien et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de publication de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

Renseignements: Sabrina Williams, chef des communications, sabrina.williams@cannara.ca, Téléphone : 514 543-4200, poste 265; Zohar Krivorot, président et chef de la direction, zohar@cannara.ca; Lennie Ryer, CPA, CA, CFE, chef de la direction financière, lennie@cannara.ca

