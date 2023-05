Cannara Biotech Inc. participera à la septième conférence annuelle mondiale sur le cannabis de Canaccord Genuity

MONTRÉAL, le 11 mai 2023 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de qualité supérieure à prix abordable qui exploite deux méga-installations de culture au Québec occupant plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd'hui qu'elle participera à la septième conférence annuelle mondiale sur le cannabis de Canaccord Genuity. Cet événement d'une journée comprendra des présentations d'entreprises et des rencontres individuelles avec des équipes de la haute direction représentant les noms les plus réputés et reconnus de l'industrie florissante du cannabis.

Nicholas Sosiak, directeur financier de Cannara, fera une présentation sur le bref historique de Cannara, l'état actuel de ses opérations et les possibilités qui s'offrent aux actionnaires actuels et éventuels le jeudi 18 mai à 9 h (HE). Si vous souhaitez écouter la présentation, vous pouvez vous inscrire à l'événement ici : https://wsw.com/webcast/canaccord88/love.v/2788332. Les investisseurs qui ne pourront pas assister à la présentation en direct auront la possibilité de regarder un enregistrement sur la page des investisseurs du site Web cannara.ca .

« Nous sommes ravis d'avoir été choisis pour présenter un exposé à l'une des plus importantes conférences sur le cannabis de l'industrie », a déclaré Nicholas Sosiak, directeur financier de Cannara. « Cannara a accompli tant de choses dans sa brève existence. L'équipe de direction et moi-même sommes très fiers de nos réalisations. J'ai hâte de présenter la marque Cannara à tous les investisseurs avisés qui participeront à cet événement extraordinaire. »

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (TSXV : LOVE) (OTCQB : LOVFF) (FRA : 8CB) est un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure et abordables destinés aux marchés québécois et canadien. Cannara possède deux méga-installations au Québec qui occupent plus de 1 650 000 pieds carrés et qui offrent un potentiel de culture annualisé de 120 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les installations de Cannara créent des produits de cannabis de première qualité à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site cannara.ca.

