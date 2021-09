Cannara est heureuse d'annoncer la première expansion de sa gamme de produits Nugz : Old School Hash et Ice Water Hash. Ces deux produits seront d'abord lancés au Québec; ils ont été spécialement conçus pour le marché québécois afin d'offrir un haschich de qualité contenant moins de 30 % de THC. Ils devraient tous les deux être mis sur le marché à l'automne. Ils seront offerts selon une rotation des génétiques pour proposer aux consommateurs un choix parmi les saveurs, les terpènes et les concentrations de cannabinoïdes qui constituent la réserve de cultivars rares de la Société.

Nugz Old School Hash est un haschich traditionnel produit à l'aide de méthodes ancestrales de criblage et extrait de souches rares de cannabis, tamisé à sec, chauffé et pressé en une résine homogène, collante et malléable. Old School Hash sera offert en barre de 3 grammes.

Nugz Ice Water Hash est un haschich à bulle dérivé d'un bourgeon entier cultivé à l'intérieur à partir d'une source unique de THC et de CBD soigneusement sélectionnée, extrait à l'eau glacée. Ice Water Hash sera offert en boule de 1 gramme..

« Le Québec est notre principal marché cible et notre objectif immédiat était de développer, pour le Québec, une gamme de produits de haschich qui respecte la réglementation actuelle fixant à pas plus de 30 % la teneur en THC, a déclaré Nicholas Sosiak, chef de la direction financière. Le lancement de notre nouvelle gamme de haschich est une étape très importante pour l'équipe de Cannara après plusieurs mois de recherche et développement approfondis pour donner vie à ces produits. »

Cannara rejoint de nouveaux Canadiens grâce à son expansion en Ontario et en Saskatchewan

Forte de son succès sur le marché québécois, Cannara a pris de l'expansion en Ontario et en Saskatchewan, élargissant ainsi sa portée à un nouveau segment de consommateurs. Cette expansion marque une étape importante dans la mission de l'entreprise de devenir l'un des principaux producteurs de cannabis au Canada. Les fleurs séchées et les joints préroulés des gammes Tribal et Nugz de Cannara sont actuellement en vente chez les détaillants de cannabis de la Saskatchewan et les gammes Tribal, Orchid CBD et Nugz devraient être lancées en Ontario au courant du mois de septembre 2021.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) est un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé à l'intérieur et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure destinés aux marchés québécois et canadien. Cannara possède deux méga-installations situées au Québec, qui s'étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés et qui représentent un potentiel de culture annuelle de 125 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les installations de Cannara créent des produits de cannabis de qualité supérieure cultivés avec soin, et ce, à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site cannara.ca.

Renseignements: Nicholas Sosiak, Chef de la direction financière, [email protected]; Zohar Krivorot, Président et chef de la direction, [email protected]

