MONTRÉAL, le 4 mai 2022 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de qualité supérieure qui possède deux méga-installations au Québec d'une superficie de plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd'hui que Nicholas Sosiak, chef de la direction financière, fera une présentation à la 6e conférence annuelle sur le cannabis de Canaccord Genuity le 11 mai 2022 à 10 h 30 (HE). M. Sosiak présentera les faits saillants de la Société et fera le point sur les résultats financiers du deuxième trimestre de l'entreprise.

Pour visionner la présentation de la Société, veuillez-vous inscrire ici.

M. Sosiak sera également disponible pour des rencontres individuelles virtuelles pendant la conférence. Si vous souhaitez organiser une rencontre individuelle avec M. Sosiak, veuillez communiquer avec votre représentant chez Canaccord Genuity.

La Société a également annoncé qu'elle a retenu les services de Bristol Capital Ltd. (« Bristol »), une entreprise de relations avec les investisseurs de premier plan qui offre des services de communication et de relations avec les investisseurs aux entreprises canadiennes et américaines à micro-capitalisation et à petite capitalisation dans les marchés internationaux.

Bristol a accepté de se conformer à toutes les lois sur les valeurs mobilières applicables et aux politiques de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») dans la prestation des services.

Bristol a été engagé par la Société pour une période initiale de 12 mois (la « période initiale ») qui sera ensuite renouvelée automatiquement pour des périodes successives d'un an, sauf en cas de résiliation conformément aux dispositions de l'entente. Des frais mensuels allant jusqu'à 14 000 $, plus les taxes applicables, seront versés à Bristol. De plus, la Société a accepté d'octroyer à Bristol un total de 400 000 options d'achat d'actions à un prix d'exercice de 0,18 $ par action pour une période de 36 mois suivant la date d'octroi. Ni Bristol, ni ses dirigeants ou ses affiliés ne détiennent un intérêt, direct ou indirect, dans la Société ou ses titres, et ils n'ont aucun lien de dépendance avec la Société. La nomination de Bristol reste soumise à l'acceptation réglementaire des dépôts de documents applicables auprès de la TSXV.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) est un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé à l'intérieur et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure destinés aux marchés québécois et canadien. Cannara possède deux méga-installations situées au Québec, qui s'étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés et qui représentent un potentiel de culture annuelle de 125 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les installations de Cannara créent des produits de cannabis de première qualité cultivés avec soin, et ce, à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site cannara.ca.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Par conséquent, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

SOURCE Cannara Biotech Inc.

Renseignements: Nicholas Sosiak, CPA, CA, Chef de la direction financière, [email protected]; Zohar Krivorot, Président et chef de la direction, [email protected]