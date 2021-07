Des revenus de 7,2 millions de dollars au troisième trimestre, un bénéfice brut de 4,4 millions de dollars et un bénéfice net de 1,7 million de dollars témoignent du succès de la stratégie de marché et du modèle d'exploitation.

MONTRÉAL, le 28 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV : LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de qualité supérieure possédant deux méga-installations de culture situées au Québec, d'une superficie de plus de 1,65 million de pieds carrés, a annoncé aujourd'hui ses résultats d'exploitation et financiers pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 31 mai 2021. Tous les montants financiers sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants du troisième trimestre de 2021

Revenus totaux de 7,2 millions de dollars, y compris 5,9 millions de dollars en revenus de vente de cannabis, après déduction de la taxe d'accise.

Bénéfice brut de 3,5 millions de dollars ou 49 % et de 4,4 millions de dollars ou 62 % après les ajustements de la juste valeur.

Diminution de 27 % des charges d'exploitation qui s'établissent à 2,2 millions de dollars au troisième trimestre de 2021, comparativement à 3,0 millions de dollars au troisième trimestre de 2020.

BAIIA ajusté de 1,7 million de dollars ou 23 %.

Bénéfice net de 1,7 million de dollars ou 24 %.

La Société a vendu environ 1 400 kg de ses produits de cannabis provenant de récoltes antérieures, pour une valeur totale de 1 265 000 $.

Les actions de la Société qui se négociaient à la Bourse des valeurs canadiennes (CSE) se négocient depuis le 8 avril 2021 à la Bourse de croissance TSX Venture (TSXV), ce qui démontre la maturité de la Société et la commercialisation de sa stratégie opérationnelle.

« Les résultats de ce trimestre témoignent de l'efficacité de notre stratégie et de l'objectif de la direction, a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara. Notre importante capacité à générer des revenus au cours du premier trimestre complet de nos ventes sur le marché de détail, la conclusion d'un placement privé supplémentaire de 5 millions de dollars et la finalisation de l'acquisition récente d'une installation d'un million de pieds carrés à Valleyfield, nous hissent maintenant parmi les principaux producteurs de cannabis du pays. »

« Le bénéfice net positif et les marges brutes solides combinés à la structure allégée de nos activités et à une croissance continue confirment notre excellence opérationnelle, », a déclaré Nicholas Sosiak, chef de la direction financière. La compétence fondamentale de Cannara relève du modèle distinct qui sous-tend son excellente capacité d'optimiser l'utilisation de ses ressources. Nous nous appuyons sur ce modèle éprouvé, pour poursuivre notre expansion conformément à notre feuille de route tracée pour la croissance de la Société. »

Faits saillants postérieurs à la fin du trimestre

Acquisition d'une installation de culture ultramoderne d'un million de pieds carrés auprès de The Green Organic Dutchman Ltd. (« TGOD ») pour la somme de 27 millions de dollars, ce qui porte la capacité de culture de Cannara à 125 000 kg par année de cannabis de qualité supérieure.

Conclusion d'un financement par placements privés de 24,3 millions de dollars à un prix supérieur à la valeur de marché au moment de la transaction et de 5,7 millions de dollars en débentures convertibles portant intérêt à 4 % pour financer l'acquisition de l'installation de Valleyfield et les dépenses du fonds de roulement connexes.

et les dépenses du fonds de roulement connexes. Conversion des facilités de crédit existantes de 5 millions de dollars de la Société portant intérêt à 13 % en débentures convertibles portant intérêt à 4 % et assujetties à une période de détention légale de quatre mois et un jour à partir de la date d'émission.

Attribution d'un total de 425 000 options d'achat d'actions à certains employés à un prix d'exercice de 0,18 $ par action ordinaire, sous réserve de certaines conditions d'acquisition des droits.

Lancement de six unités de gestion des stocks (UGS) supplémentaires sur le marché sous les marques Tribal et Orchid CBD en juin 2021.

Lancement de trois nouvelles génétiques du cannabis, Cuban Linx, Do-Si-Dos, CBD Runtz, dans les formats fleurs séchées et préroulés.



Périodes de trois mois closes le

Périodes de neuf mois closes le Principaux faits saillants financiers 31 MAI

2021 31 MAI

2020

31 MAI

2021 31 MAI

2020











Produits bruts 1 6 716 598 $ 751 509 $

10 020 039 $ 1 933 592 $ Autres produits 442 733 $ 12 397 $

765 227 $ 31 996 $

7 159 331 $ 763 906 $

10 785 266 $ 1 965 588 $











Bénéfice brut, avant ajustements de la juste valeur 3 506 278 $ 646 628 $

5 300 685 $ 1 616 456 $ En % 49 % 85 %

49 % 82 % Marge brute 4 419 124 $ 715 741 $

6 016 973 $ 1 685 569 $ En % 62 % 94 %

56 % 86 %











Charges opérationnelles 2 159 809 $ 2 974 501 $

7 326 384 $ 10 152 617 $ Charges financières nettes 561 513 $ 248 343 $

1 350 575 $ 718 127 $











Bénéfice net (perte nette) 1 697 802 $ (2 507 103) $

(2 659 986) $ (9 185 175) $ En % 24 % -328 %

-25 % -467 %











BAIIA ajusté 1 671 974 $ (2 215 049) $

(966 307) $ (6 891 027) $ En % 23 % -290 %

-9 % -351 %











Résultat de base par action 0,01 $ (0,01) $

(0,01) $ (0,01) $ Résultat dilué par action 0,01 $ (0,01) $

(0,01) $ (0,01) $

























31 mai 2021

31 août 2020











Trésorerie

5 563 680 $



7 771 177 $ Comptes débiteurs

2 394 169 $



26 370 $ Actifs biologiques

2 187 590 $



1 313 370 $ Stocks

3 368 714 $



928 351 $











Fonds de roulement

9 165 402 $



7 052 904 $











Total de l'actif

57 925 722 $



54 850 428 $ Total des passifs courants

4 697 602 $



3 476 952 $ Total des passifs non courants

16 732 890 $



13 008 615 $























1 Les produits bruts comprennent les revenus de la vente de biens, déduction faite des taxes d'accise nettes, et les revenus de location.

On peut se procurer un exemplaire du rapport de gestion et des états financiers du troisième trimestre de 2021 en téléchargement à partir du profil SEDAR de Cannara et sur investors.cannara.ca.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) est un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé à l'intérieur et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure destinés aux marchés québécois et canadien. L'objectif principal de l'entreprise est de fournir des produits de qualité « AAAA » à un prix de détail attrayant, d'assurer une rotation continue de la génétique rare, la transparence et la réactivité pour la collectivité afin de rehausser sa proposition de valeur. Misant sur les faibles coûts de l'électricité et de la main-d'œuvre au Québec, Cannara possède deux méga-installations au Québec de plus de 1 650 000 pieds carrés qui oignent une capacité de production annualisée allant jusqu'à 125 000 kg. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site cannara.ca.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de l'entreprise, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par l'entreprise dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. L'entreprise n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

