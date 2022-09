Cannara Biotech Inc. annonce son entrée sur le marché de la Colombie-Britannique et le lancement d'une cartouche de vapotage Tribal G Mint et d'une batterie de vapotage UNI Pro Ark

MONTRÉAL, le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « société ») ( TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), un producteur québécois verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés du cannabis de première qualité à prix abordable, a annoncé aujourd'hui son entrée sur le marché de la Colombie-Britannique. La société est aussi heureuse d'annoncer le lancement d'un produit et d'un accessoire de vapotage de première qualité.

Cannara Biotech Inc. annonce son entrée sur le marché de la Colombie-Britannique et le lancement de sa première cartouche de vape et accessoire de vape, Tribal G Mint et Uni Pro Ark. (Groupe CNW/Cannara Biotech Inc.)

« La BC Liquor Distribution Branch a fait preuve d'une grande confiance dans la solide proposition de valeur de nos marques en sélectionnant sept produits dans Tribal, Nugz et Orchid CBD. Nous ne pourrions être plus heureux de voir nos concentrés de fleur, de pré-roulés et de haschich expédié aux détaillants et aux consommateurs de la Colombie-Britannique cette semaine, et nous remercions notre équipe dévouée qui a supervisé la croissance et l'expansion dans trois des plus grands marchés du Canada, l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, en plus de la Saskatchewan », a déclaré Zohar Krivorot, chef de la direction.

Ce mois-ci, la société a également lancé sa première cartouche de vapotage de résine fraîche, Tribal G Mint, en Ontario. « La fleur de Tribal Gelato Mint a été le choix favori des consommateurs en Ontario et une génétique essentielle à la conquête des parts de marché lorsque nous sommes entrés en novembre 2021. Notre cartouche de vapotage de résine fraîche G Mint d'un gramme, qui contient des fleurs fraîches congelées (cultivateur : Exotic Genetix) qui sont cultivées dans nos installations, sans additifs, pour une expérience fidèle au cultivar et pleine de saveur qui plaira aux gens très occupés. La nouvelle cartouche de vapotage de résine fraîche Tribal G Mint est le plus récent exemple de l'objectif de Cannara d'offrir des produits de cannabis de première qualité très recherchés à prix abordable », a fait remarquer Nicholas Sosiak, chef de la direction financière.

La société a également lancé une batterie universelle pour cartouche de vapotage 510 de première qualité, Tribal UNI Pro ARK, en collaboration avec Yocan, un fabricant bien connu d'accessoires de vapotage de qualité, afin d'offrir une expérience de vapotage supérieure aux consommateurs. « Cannara est heureuse de s'associer à Yocan pour offrir une batterie dans laquelle elle a la plus grande confiance. Cannara est le partenaire exclusif des appareils Uni Pro 2.0 personnalisés au Canada, et nous nous attendons à ce que cet accessoire remporte un grand succès auprès de notre clientèle à mesure que nous le déploierons sur tous les marchés au Canada », a conclu M. Sosiak. Tribal UNI Pro ARK sera vendu chez les détaillants à travers le Canada et directement au consommateur via www.tribal.ca/ARK.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. ( TSXV : LOVE) (OTCQB : LOVFF) (FRA : 8CB) est un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés du cannabis de première qualité destinés aux marchés québécois et canadien. Cannara possède deux méga-installations situées au Québec, qui s'étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés et qui représentent un potentiel de culture annuelle de 125 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les installations de Cannara créent des produits de cannabis de première qualité à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site cannara.ca.

Renseignements: Nicholas Sosiak, CPA, CA, chef de la direction financière, [email protected]; Zohar Krivorot, président et chef de la direction, [email protected]