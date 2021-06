Les résultats préliminaires du premier trimestre commercial montrent un lancement réussi sur le marché au Québec

MONTRÉAL, le 28 juin 2021 /CNW Telbec/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), a le plaisir d'annoncer les résultats préliminaires des revenus non audités pour la période de trois mois, terminée le 31 mai 2021, marquant ainsi le début de la vente au détail pour la Société.

« Les résultats de notre lancement sur le marché confirment que notre stratégie de marque fonctionne et qu'elle apportera une valeur à long terme à nos actionnaires », a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara. « Cannara comprend intimement ce que méritent les consommateurs d'aujourd'hui en termes de qualité et de prix. Nous avons hâte d'étendre notre portée sur le marché grâce à la capacité de production supplémentaire de notre installation de Valleyfield dernièrement acquise. »

« Nous ne saurions être plus heureux de nos résultats préliminaires qui confirment nos capacités opérationnelles et nos prévisions pour répondre à la demande des consommateurs », a déclaré Nicholas Sosiak, directeur financier de Cannara. « Dans le cadre de notre stratégie visant à étendre notre portée sur le marché, notre acquisition de l'installation de Valleyfield a été motivée par notre perspective d'une croissance extraordinaire des revenus pour le dernier trimestre. »

Faits saillants préliminaires du troisième trimestre de 2021

La Société prévoit que les revenus totaux, après déduction faite de la taxe d'accise, pour le troisième trimestre terminé en mai 2021, seront d'environ 7,1 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 5,1 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre de 2021.

Les revenus de cannabis, après déduction de la taxe d'accise, tirés des produits destinés à la vente au détail, devraient se situer entre 3,2 et 3,4 millions de dollars pour le trimestre.

Les revenus de cannabis provenant des accords d'approvisionnement de vente en gros devraient se situer entre 2,8 et 2,9 millions de dollars, comparativement à 1,1 million de dollars au trimestre précédent.

Les revenus de location devraient s'élever à environ 0,8 million de dollars pour le trimestre.

Les résultats sont attribuables à l'engouement des consommateurs à l'égard de notre cannabis de qualité supérieure, lancé à des prix novateurs à la fin de mars 2021, ainsi qu'à l'augmentation de la demande de produits grâce à nos ententes d'approvisionnement de vente en gros. La Société a d'abord lancé 7 Unités de Gestion des Stocks (UGS) uniques sous trois marques phares : Tribal, Nugz et Orchid CBD. Avec l'acquisition de son installation de Valleyfield, la capacité de production pourrait atteindre 125 000 kg par année. Cela permettra à la Société d'étendre sa gamme de produits et d'accélérer son roulement génétique.

Perspectives et résultats complets du troisième trimestre de 2021

Pour l'avenir, Cannara prévoit de commencer l'exploitation de son usine de Valleyfield afin d'accroître davantage l'offre de produits pour répondre à la demande actuelle au Québec. La Société a récemment lancé de nouvelles génétiques, y compris Cuban Linx et Do-Si-Dos, qui ont reçu un accueil favorable en juin 2021, et a l'intention de lancer d'autres variétés ainsi qu'une nouvelle gamme de produits de haschisch.

Cannara prévoit annoncer ses résultats financiers et opérationnels complets du troisième trimestre d'ici le 30 juillet 2021.

Le directeur financier de Cannara, Nicholas Sosiak, sera conférencier invité à la 2021 KCSA Cannabis Virtual Investor Conference le 30 juin à 11 h 30 (HE) et sera disponible pour répondre aux questions des investisseurs et des analystes. Pour vous inscrire à la conférence, visitez la page d'inscription de KCSA.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) est un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure destinés aux marchés québécois et canadien. Cannara possède deux méga-installations situées au Québec, qui s'étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés et qui représentent un potentiel de culture annuelle de 125 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les installations de Cannara produiront des produits de cannabis artisanal de haute qualité, et ce, à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site cannara.ca.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de l'entreprise, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par l'entreprise dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. L'entreprise n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

