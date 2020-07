MONTRÉAL, le 27 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF), (FRA: 8CB), a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour les périodes de trois et de neuf mois se terminant le 31 mai 2020. Sauf indication contraire, tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens.

POINTS SAILLANTS OPÉRATIONNELS

Le 20 avril 2020, la Société a terminé sa première récolte fructueuse de cannabis.

L'installation de Farnham est maintenant exploitée à pleine capacité avec une à deux salles de culture récoltées chaque semaine.

est maintenant exploitée à pleine capacité avec une à deux salles de culture récoltées chaque semaine. Au 31 mai 2020, on dénombrait un total de 48 711 plants au cycle de culture, dont 26 649 plants à l'étape de floraison; ces actifs biologiques devraient produire environ 1 272 kilogrammes de cannabis séché une fois récoltés.

En mai, Mary Durocher s'est jointe au conseil d'administration de Cannara.

POINTS SAILLANTS SUBSÉQUENT LA FIN DU TRIMESTRE

Finalisation d'une lettre d'intention (LI) non contraignante avec la Société québécoise du cannabis (la « SQDC »). Avec cette entente, Cannara verra l'intégralité de sa production de cannabis de première qualité de la première année destinée au marché québécois.

La Société a embauché son 100 e employé à son installation de Farnham , située près de Montréal.

employé à son installation de , située près de Montréal. Des échantillons des deux premiers lots ont été envoyés au début de juin 2020 à Santé Canada pour analyse dans le cadre des efforts de la Société pour obtenir la modification de sa licence de vente.

« Ce fut une période très mouvementée et fructueuse depuis notre dernière mise à jour, avec des progrès importants réalisés dans des domaines cruciaux de notre société. Nous récoltons désormais régulièrement une à deux grandes salles de culture chaque semaine, nous faisons sécher et nous traitons soigneusement le produit, ce qui permet de bâtir notre inventaire de produits finis », a déclaré Zohar Krivorot, Chef de la direction de Cannara. « La LI avec la SQDC représente également une étape importante, ce qui nous rapproche de notre objectif d'être un fournisseur dominant de cannabis de première qualité pour le marché québécois. »

RÉSULTATS DES OPÉRATIONS

Pour les périodes de trois et de neuf mois se terminant le 31 mai 2020, la Société n'avait pas encore généré de revenus liés au cannabis provenant de sa production puisque les activités de culture ont commencé en février 2020 à la suite de l'octroi de la licence permettant la culture. La première récolte a eu lieu le 20 avril 2020 et, depuis, des récoltes ont eu lieu chaque semaine. Tous les lots actuellement en phase de culture sont cultivés pour la commercialisation et seront offerts sur le marché de gros. On estime que les lots plantés en juillet 2020 seront vendus au marché du détail une fois la licence de vente modifiée obtenue, ce qui devrait avoir lieu avant la fin de l'année civile.

Afin d'optimiser le flux de trésorerie alors que la Société a des espaces inoccupés à l'installation Farnham, cette dernière a loué 423 551 pieds carrés du total de 625 000 pieds carrés disponibles à trois locataires. Pour les périodes de trois et de neuf mois se terminant le 31 mai 2020, la Société a généré des revenus de location de 710 272 $ et 1 879 280 $ comparativement à 506 785 $ et 1 543 666 $ au cours de la même période de l'exercice précédent. Cela représente une hausse favorable de 203 487 $ et 335 614 $, en raison principalement de l'ajout d'un nouveau locataire.

Pour la période de trois mois terminée le 31 mai 2020, la Société a déclaré une perte globale de 2,5 millions de dollars ou une perte par action de 0,01 $ par rapport à 2,8 millions de dollars ou une perte par action de 0,01 $ au cours de la même période de l'année précédente. Pour la période de neuf mois terminée le 31 mai 2020, la Société a déclaré une perte globale de 9,2 millions de dollars ou une perte par action de 0,01 $ par rapport à 9,1 millions de dollars ou une perte par action de 0,02 $ au cours de la même période de l'année précédente.

Au 31 mai 2020, l'encaisse de la Société était de 11,1 millions de dollars (Au 31 août 2019 : 26,5 millions de dollars). Le 17 juillet 2020, la Société a signé une feuille de modalités de prêt avec un prêteur apparenté lui donnant accès à une facilité de crédit de 5 000 000 $, sur lequel la société peut puiser, à utiliser aux fins du fonds de roulement.

La Société estime qu'elle a dépensé la plupart des capitaux requis nécessaires pour opérationnaliser la phase 1 de l'installation de Farnham. Au cours de l'exercice se terminant le 31 août 2020, la société prévoit dépenser davantage en équipement de production lié à l'emballage du cannabis. La Société prévoit que ses ressources de trésorerie existantes au 31 mai 2020 lui permettront de financer ses dépenses d'exploitation prévues pour au moins les douze prochains mois à compter du 31 mai 2020.

ACTIONS EN CIRCULATION

À la date du présent rapport, la Société avait 737 738 815 actions ordinaires et 33 698 169 options d'achat d'actions émises en circulation.

Pour obtenir plus d'informations, les états financiers intérimaires condensés complets et le rapport de gestion pour les périodes de trois et neuf mois se terminant le 31 mai 2020, ainsi que des renseignements supplémentaires sur la Société et tous ses documents publics sont disponibles à l'adresse www.sedar.com. et sur le site internet de la Société.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) a construit une des installations de culture intérieure de cannabis les plus importantes au Canada et la plus vaste au Québec (625 000 pieds carrés). Tirant parti des faibles coûts d'électricité au Québec, l'installation de Cannara Biotech Inc. produira du cannabis de première qualité cultivé à l'intérieur, ainsi que des produits dérivés de cannabis destinés aux marchés québécois et canadien.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de publication de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

