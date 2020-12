- Culture du cannabis à Farnham, l'une des plus grandes installations intérieures du Canada, à plein rendement -

MONTRÉAL, le 15 déc. 2020 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara ») (CSE : LOVE) (OTCQB : LOVFF) (FRA : 8CB) a annoncé aujourd'hui les résultats financiers pour le trimestre et la fin d'exercice clos le 31 août 2020. À moins d'indication contraire, tous les montants sont indiqués en dollars canadiens.

POINTS SAILLANTS OPÉRATIONNELS DE L'EXERCICE 2020

En janvier 2020, Cannara a reçu de Santé Canada son permis de culture et de transformation du cannabis.

son permis de culture et de transformation du cannabis. Les activités de culture dans l'installation de Farnham , d'une superficie d'environ 130 000 pieds carrés, ont été officiellement lancées le 3 février 2020.

, d'une superficie d'environ 130 000 pieds carrés, ont été officiellement lancées le 3 février 2020. La première récolte de la Société a eu lieu le 20 avril 2020.

En juillet 2020, la Société a signé une lettre d'intention (LI) non contraignante avec la SQDC, en vertu de laquelle Cannara s'est engagée à fournir une quantité importante de cannabis de première qualité au Québec, son marché de résidence.

La Société a conclu sa première transaction de cannabis en gros en juillet 2020.

Les activités liées au cannabis sont maintenant à leur capacité maximale, avec 18 salles de floraison en exploitation. Deux récoltes par semaine ont lieu conformément aux prévisions de production.

En juillet 2020, l'entreprise a signé une facilité de crédit de 5 millions de dollars avec un prêteur apparenté.

À la suite de la clôture de l'exercice, la Société a fait l'objet d'un processus de vérification auprès de Santé Canada pour examiner ses opérations afin d'obtenir une modification de licence afin que la Société puisse vendre directement aux distributeurs provinciaux. La direction s'attend à ce que la licence de vente modifiée soit attribuée au début de 2021.

pour examiner ses opérations afin d'obtenir une modification de licence afin que la Société puisse vendre directement aux distributeurs provinciaux. La direction s'attend à ce que la licence de vente modifiée soit attribuée au début de 2021. À la suite de la clôture de l'exercice, le 27 novembre 2020, la Société a conclu une entente d'approvisionnement en gros d'un an avec un producteur autorisé à laquelle la Société a accepté de vendre 200 kg de cannabis par mois à compter du 1 er janvier 2021.

janvier 2021. Après la clôture de l'exercice, le 30 novembre 2020, la Société a conclu un contrat de location additionnel visant le dernier espace à louer à son installation de Farnham .

« Toute l'équipe a fait un excellent travail en 2020, faisant progresser notre programme de culture, ce qui a donné lieu à un solide portefeuille de génétiques clées qui sera bientôt lancé partout au Québec et ailleurs, a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara. Compte tenu de la rétroaction positive et, plus important encore, du renouvellement des commandes et de l'entente importante d'approvisionnement avec l'un de nos partenaires du commerce de gros, nous sommes convaincus que nos produits trouveront un écho auprès des consommateurs de cannabis. Les éléments du prochain chapitre des progrès de notre Société -- les marques, l'acceptation par les consommateurs et, en fin de compte, la part de marché - constitueront des thèmes clés pour nous en 2021. »

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Pour l'exercice clos le 31 août 2020, le segment des activités liées au cannabis de la Société n'a pas généré de revenus liés au cannabis provenant de ses principales activités de culture puisque la Société n'avait pas encore reçu sa licence de vente modifiée. La première récolte a eu lieu le 20 avril 2020 et, depuis, les récoltes ont lieu chaque semaine. Tous les lots actuellement en phase de culture sont en croissance aux fins de commercialisation et seront offerts sur le marché de gros ou de détail. Nous nous attendons à ce que la licence de vente modifiée soit obtenue au début de la nouvelle année.

Dans le cadre de sa stratégie de gestion des immobilisations, la Société a loué une partie importante des locaux de l'installation de Farnham qui sont présentement inoccupés. Au 31 août 2020, la Société louait 423 551 pieds carrés des 625 000 pieds carrés disponibles à trois locataires. Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 août 2020, la Société a généré des revenus de location de 477 540 $ et de 2 356 820 $, comparativement à 553 308 $ et 2 096 974 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Il s'agit d'une augmentation de 259 846 $ pour l'exercice, attribuable principalement à l'ajout d'un nouveau locataire au cours des deuxième et troisième trimestres de 2020.

Pour le trimestre clos le 31 août 2020, la Société a déclaré une perte globale totale de 3,9 millions de dollars, ou une perte par action de 0,01 $, comparativement à 3,8 millions de dollars, ou une perte par action de 0,01 $ au cours de la période correspondante de l'exercice précédent. Pour l'exercice clos le 31 août 2020, la Société a déclaré une perte globale totale de 13,0 millions de dollars, ou une perte par action de 0,02 $, ce qui est semblable aux résultats de la période correspondante de l'exercice précédent.

La Société disposait d'un fonds de roulement de 7 052 904 $ au 31 août 2020 (22 737 628 $ au 31 août 2019). Cela comprend des liquidités de 7 771 177 $ (26 505 992 $ au 31 août 2019). Elle prévoit que ses ressources en trésorerie au 31 août 2020, en plus des sommes reçues après la clôture de l'exercice à même ses facilités de crédit, lui permettront de financer ses dépenses d'exploitation prévues pour au moins les 12 prochains mois suivant cette date.

ACTIONS EN CIRCULATION

À la date du présent rapport, la Société avait 737 839 535 actions ordinaires en circulation et 39 600 001 options sur actions émises en cours.

Pour en savoir plus ou consulter les états financiers consolidés complets et les rapports de gestion pour le trimestre et l'exercice clos le 31 août 2020 et obtenir des renseignements complémentaires sur la société ou ses documents publics, veuillez visiter le site www.sedar.com ou le site Web de la société, au www.cannara.ca.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) a construit une des installations de culture intérieure de cannabis les plus importantes au Canada et la plus vaste au Québec (625 000 pieds carrés). Tirant parti des faibles coûts d'électricité au Québec, l'installation de Cannara Biotech Inc. produira du cannabis de première qualité cultivé à l'intérieur, ainsi que des produits dérivés de cannabis destinés aux marchés québécois et canadien.

Site internet: www.cannara.ca

Le marché boursier canadien et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de publication de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

SOURCE Cannara Biotech Inc.

Renseignements: Zohar Krivorot, Président et chef de la direction, [email protected]; Nicholas Sosiak, CPA, CA, Chef de la direction financière par intérim, [email protected]

Liens connexes

http://cannara.ca/