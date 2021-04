- La génération d'importants produits d'exploitation de 1,2 million de dollars au deuxième trimestre et une augmentation du bénéfice brut à 2,1 millions de dollars témoignent de la trajectoire positive de Cannara.-

MONTRÉAL, Québec, le 28 avril 2021 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé à l'intérieur et de produits dérivés possédant l'une des plus grandes installations de culture de cannabis intérieur au Canada et la plus grande au Québec, a annoncé aujourd'hui ses résultats d'exploitation et financiers pour les trimestres et les semestres clos le 28 février 2021 et le 29 février 2020. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants du deuxième trimestre

Obtention de la modification de la licence de vente de Santé Canada permettant la vente à des distributeurs provinciaux.

permettant la vente à des distributeurs provinciaux. Lancement réussi de trois marques phares - Tribal, Nugz et Orchid CBD - et première livraison au détail effectuée à la Société québécoise du cannabis (SQDC) le 25 février 2021 et le 4 mars 2021.

le 4 mars 2021. Ventes totales de cannabis, déduction faite de la taxe d'accise, de 1,22 million de dollars au deuxième trimestre de 2021 comparativement à néant pour la période comparative.

Augmentation de la marge brute de 470 000 $ au deuxième trimestre de 2020 à 2,1 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021.

Diminution de 33% des coûts d'exploitation entre le deuxième trimestre de 2020 et le deuxième trimestre de 2021.

le deuxième trimestre de 2021. Obtention de l'occupation de la totalité de l'installation de l'entreprise à Farnham .

. Exécution de deux expéditions mensuelles totalisant 399,31 kg de cannabis séché à un partenaire en gros en vertu de l'accord d'approvisionnement d'un an qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021.

Faits saillants postérieurs à la fin du trimestre

Transfert des activités boursières de la Bourse du Canada (CSE) à la Bourse de croissance TSX (TSXV) le 8 avril 2021 sous le symbole LOVE. V pour accroître la sensibilisation des investisseurs.

(CSE) à la Bourse de croissance TSX (TSXV) le 8 avril 2021 sous le symbole LOVE. V pour accroître la sensibilisation des investisseurs. Signature d'importants accords de vente en gros ponctuels visant la fourniture d'environ 1 400 kg de cannabis pour une valeur totale de 1 265 000 $.

Réalisation du premier mois complet (mars 2021) de génération de produits nets provenant des canaux de détail et de gros avec 1,8 million de dollars.

Octroi un total de 110 000 options d'achat d'actions à certains employés à un prix d'exercice de 0,18 $ par action ordinaire, sous réserve de certaines conditions d'acquisition des droits.

Extension d'un an de la date d'échéance d'une des deux hypothèques.

Commentaires du président-directeur général et du chef de la direction financière

« 2021 a été une année de transformation pour notre entreprise jusqu'à présent, marquée par des jalons importants et un bilan solide. De l'obtention de la modification de notre licence de vente de Santé Canada au lancement de notre portefeuille de marques par l'intermédiaire de la SQDC, nous faisons des progrès importants pour conquérir des parts de marché au Québec tout en nous positionnant pour une croissance et une réussite à long terme partout au Canada, déclare Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara Biotech Inc. Notre inscription à la TSXV a également été un important témoignage de notre progression qui rehaussera notre profil en tant que producteur de premier plan de produits de cannabis de qualité supérieure, fabriqués avec des génétiques de la plus haute qualité et à un prix que les Canadiens méritent. »

« Cannara fait bonne figure par rapport à nos indicateurs de rendement clés, à nos cibles et à notre vision stratégique globale. Compte tenu de notre bénéfice brut positif provenant de nos revenus du commerce de gros et d'une semaine de ventes au détail au deuxième trimestre, j'ai hâte de voir ce que nous pourrons accomplir au cours des trimestres à venir avec l'incidence totale de nos canaux de revenus tirés du commerce de détail, du commerce de gros et de la location, ajoute Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara Biotech Inc. Forts de l'accueil positif de nos marques phares et d'importantes ententes de gros, nous sommes confiants dans la capacité de notre entreprise à assurer une croissance durable et rentable pour nos actionnaires.»

Résultats d'exploitation

Activités liées au cannabis

Pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2021, le segment a généré des revenus de 1 469 451 $ et de 2 182 419 $, déduction faite de la taxe d'accise, principalement tirés de ses clients de gros, comparativement à 19 599 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent, se traduisant par un bénéfice brut segmenté avant ajustement de la juste valeur pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2021 de 733 021 $ et 756 035 $, représentant une marge brute avant ajustements de la juste valeur de 50 % et 35 %, respectivement.

Pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2021, le segment a enregistré un bénéfice brut de 1 529 968 $ et de 559 477 $ après ajustements de la juste valeur comparativement à un bénéfice brut après ajustement de la juste valeur de 19 599 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent, ce qui représente une augmentation favorable de 1 510 369 $ et 539 878 $, respectivement.

Pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2021, les charges d'exploitation se sont établies à 2 050 379 $ et à 4 086 700 $, comparativement à 2 587 854 $ et à 4 522 784 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. La diminution des charges d'exploitation est principalement attribuable à :

Une diminution de 860 133 $ et de 1 117 483 $ des dépenses générales et administratives pour le trimestre et le semestre, et une diminution de 170 428 $ des honoraires professionnels pour le semestre; et

de 1 117 483 $ des dépenses générales et administratives pour le trimestre et le semestre, et une diminution de 170 428 $ des honoraires professionnels pour le semestre; et Une augmentation de 100 493 $ et de 650 887 $ en recherche et développement, et une augmentation de 133 885 $ et de 200 940 $ des dépenses de vente et de marketing respectivement pour le trimestre et le semestre, respectivement.

Activités immobilières

Dans le cadre de sa stratégie de gestion des immobilisations, la Société a loué la totalité des locaux de son installation de Farnham qui sont inoccupés à l'heure actuelle. La Société a loué 425 480 pieds carrés des 625 000 pieds carrés disponibles à deux locataires. Pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2021, la Société a généré des revenus de location de 752 457 $ et de 1 309 389 $, comparativement à 641 480 $ et 1 169 008 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. L'augmentation des dépenses d'exploitation locatives pour le semestre est attribuable aux dépenses engagées au premier trimestre de 2021 pour accueillir le nouveau locataire.

Le bénéfice net du segment pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2021 a été de 558 812 $ et de 1 016 897 $ comparativement à 451 128 $ et 949 024 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent, ce qui a entraîné une augmentation de 107 684 $ et de 67 873 $ du bénéfice net du segment.

Au 28 février 2021, la Société disposait d'un fonds de roulement de 7 423 458 $, y compris une encaisse de 4 730 524 $. La Société a été en mesure de maintenir son ratio de fonds de roulement par rapport à l'exercice précédent grâce à l'accès aux facilités de crédit et aux revenus de gros générés.

Actions en circulation

À la date de publication du présent rapport, la Société avait 741 481 321 actions ordinaires en circulation et 37 391 588 options sur actions émises en cours.

Pour en savoir plus ou consulter les états financiers consolidés intermédiaires résumés complets et les rapports de gestion pour les trimestres et les semestres clos le 28 février 2021 et le 29 février 2020 et obtenir des renseignements complémentaires sur la Société ou ses documents publics, veuillez visiter le site sedar.com et le site Web d'investisseur de la société, au investors.cannara.ca.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) est un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé à l'intérieur et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure destinés aux marchés québécois et canadien. Son installation située au Québec est l'une des plus grandes infrastructures pour la culture intérieure du cannabis au Canada et la plus grande au Québec (625 000 pieds carrés). Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, l'installation de Cannara produira une fleur de cannabis cultivée à l'intérieur de qualité supérieure, et ce, à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le cannara.ca.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le marché boursier canadien et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

