MONTRÉAL, le 8 janv. 2024 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de qualité supérieure à prix abordable comptant deux méga-installations de culture basées au Québec, couvrant plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd'hui qu'il a retenu les services d'Independent Trading Group (« ITG ») pour la prestation de services de tenue de marché conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX.

ITG négociera les titres de la Société à la Bourse de croissance TSX dans le but de maintenir le bon fonctionnement du marché. En contrepartie des services fournis par ITG, la Société paiera à cette dernière des frais en espèces mensuels de 6 000 $ pour un contrat d'une durée minimale d'un mois, qui pourra ensuite être renouvelé pour des périodes successives d'un mois. L'une ou l'autre des parties peut mettre fin à l'entente en fournissant un avis écrit à cet effet 20 jours avant la fin de la période en cours. Les services fournis par ITG commenceront le 8 janvier 2024. La Société et ITG sont des entités non liées et non affiliées et ITG n'a aucun intérêt, directement ou indirectement, dans la Société ou ses titres. ITG ne recevra pas d'actions ni d'options en guise de rémunération, et n'a pas indiqué son intention immédiate d'acquérir des actions de la Société par l'entremise du marché libre ou autrement. Le capital utilisé pour la tenue de marché sera fourni par ITG.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) est un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure et abordables destinés aux marchés québécois et canadien. Cannara possède deux méga-installations au Québec qui occupent plus de 1 650 000 pieds carrés et qui offrent un potentiel de culture annualisé de 100 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les installations de Cannara créent des produits de cannabis de première qualité à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site cannara.ca.

À propos d'ITG

ITG est une firme de courtage de plein exercice régie par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et qui est expressément consacrée aux activités de négociation professionnelles. Le siège social d'ITG est situé au 370, rue King Ouest, bureau 701, Toronto (Ontario) M5V 1J9.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Par conséquent, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

SOURCE Cannara Biotech Inc.

Renseignements: Personne-ressource : Nicholas Sosiak, CPA, CA, Chef de la direction financière, [email protected]; Zohar Krivorot, Président et chef de la direction, [email protected]