Des revenus nets records de 19,5 millions de dollars au premier trimestre, soit une augmentation de 89 % par rapport aux revenus nets de 10,3 millions de dollars du premier trimestre de 2023

Le bénéfice d'exploitation du premier trimestre s'élève à 3,4 millions de dollars, soit une augmentation de 201 % par rapport au bénéfice d'exploitation de 1,1 million de dollars du premier trimestre de 2023

Un onzième trimestre consécutif de BAIIA ajusté positif de 5,2 millions de dollars

Bénéfice net du premier trimestre de 2,1 millions de dollars comparativement à un bénéfice net de 2 951 $ au premier trimestre de 2023

Tous les résultats financiers sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

MONTRÉAL, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV :LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB0), un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de qualité supérieure à prix abordable comptant deux méga-installations de culture basées au Québec, couvrant plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels du premier trimestre de 2024 pour la période de trois mois terminée le 30 novembre 2023.

« Le premier trimestre de 2024 a été une autre période importante pour Cannara, avec des revenus nets records de 19,5 millions de dollars, une augmentation de 89 % par rapport au trimestre comparatif de 2023, et une augmentation incroyable du bénéfice net, a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction. Alors que nous poursuivons sur cette lancée en 2024, notre feuille de route est claire : nous maintenons notre exécution conjuguée à l'excellence, à la rentabilité et à l'innovation des produits. Cette expansion stratégique n'est pas seulement une question de quantité, elle consiste à approfondir notre pénétration du marché en enrichissant l'expérience de nos clients avec des produits de haute qualité qui se démarquent sur le marché. Soucieux de l'évolution des tendances du marché et des préférences des consommateurs, nous sommes déterminés à faire croître notre présence sur le marché ainsi que notre portefeuille de produits d'une manière ciblée. »

« Nos résultats du premier trimestre sont une preuve irréfutable de la santé financière solide de Cannara et de son approche stratégique à l'égard des activités commerciales, a déclaré Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara. Les ventes ont augmenté de façon impressionnante et le BAIIA ajusté, le bénéfice net et les flux de trésorerie liés à l'exploitation ont augmenté de façon constante, ce qui établit une base solide pour le reste de l'année. Pour 2024, notre plan est de continuer d'accroître notre part de marché, de présenter nos marques à de nouvelles régions du Canada et de lancer des produits qui répondent aux besoins de nos clients. Nous mettons l'accent sur la solidité de nos finances pendant que nous prenons de l'expansion et rendons nos activités encore plus rentables. Les résultats financiers du premier trimestre sont en phase avec notre plan financier et positionnent Cannara pour ce que nous prévoyons être notre année la plus fructueuse en termes de rendements et de réalisations financières », a conclu M. Sosiak.

Faits saillants financiers du premier trimestre

Les revenus bruts du cannabis sont passés de 11,2 millions de dollars au T1 de 2023 à 26,3 millions de dollars au T1 de 2024, soit une augmentation de 15,1 millions de dollars.







Les revenus nets du T1 2024 ont augmenté de 89 % pour s'établir à 19,5 millions de dollars, comparativement à des revenus nets de 10,3 millions de dollars au T1 2023.







Le bénéfice brut du T1 2024 avant ajustement de la juste valeur était de 7,9 millions de dollars, soit une augmentation de 98 % par rapport au bénéfice brut de 4 millions de dollars avant ajustement de la juste valeur au T1 2023.







Le bénéfice d'exploitation du T1 2024 est passé à 3,4 millions de dollars, soit une augmentation de 210 % par rapport au bénéfice d'exploitation de 1,1 million de dollars au T1 2023.







Un onzième trimestre consécutif de BAIIA ajusté positif de 5,2 millions de dollars, soit une augmentation de 206 % par rapport au BAIIA ajusté positif de 1,7 million de dollars du T1 2023.







Bénéfice net du T1 2024 de 2,1 millions de dollars comparativement au bénéfice net de 2 951 $ au T1 2023.







La Société a produit un bénéfice par action de 0,02 $ au T1 2024.







Les flux de trésorerie d'exploitation ont été positifs à 400 000 $ pour le T1 2024, soit une augmentation de 233 % par rapport aux flux de trésorerie d'exploitation négatifs de 300 000 $ au T1 2023.







Les flux de trésorerie disponibles du T4 2023 ont augmenté à 4,9 millions de dollars, soit une augmentation de 145 % par rapport aux flux de trésorerie disponibles de 2 millions de dollars enregistrés au T1 2023.







La Société disposait d'un fonds de roulement de 30,5 millions de dollars au 30 novembre 2023.

Faits saillants des ventes et de l'exploitation du premier trimestre

Au cours du trimestre, une production constante réalisée dans un total de 9 zones de culture à l'installation de Valleyfield . En janvier 2024, Cannara a activé sa 10 e zone de culture, atteignant plus de 275 000 pieds carrés de couvert de production active à ses installations de Valleyfield et Farnham , portant la production totale de l'entreprise à environ 33 500 kg de cannabis par année.







. En janvier 2024, Cannara a activé sa 10 zone de culture, atteignant plus de 275 000 pieds carrés de couvert de production active à ses installations de et , portant la production totale de l'entreprise à environ 33 500 kg de cannabis par année. 1 340 000 unités ont été vendues au T1 2024 dans les trois marques phares, soit une augmentation de 99 % par rapport à 675 000 unités vendues au T1 2023 et une augmentation de 11 % par rapport aux 1 202 000 unités vendues au trimestre précédent.







3 836 kg de fleur de cannabis et 2 964 kg de l'équivalent estimé de fleur de cannabis servant aux produits dérivés ont été vendus au T1 2024, soit une augmentation de 157 % par rapport à 2,270 kg de fleur de cannabis et 380 kg de l'équivalent estimé de fleur de cannabis servant aux produits dérivés vendus au T1 2023, et une augmentation de 15 % par rapport au trimestre précédent.







Au Québec, la Société se classait au 4 e rang des producteurs autorisés, détenant environ 8,7 % du marché au cours du T1 2024 1 .







rang des producteurs autorisés, détenant environ 8,7 % du marché au cours du T1 2024 . En Ontario , Cannara occupe actuellement le 9 e rang des producteurs autorisés par part de marché, avec une part de 3,15 % du plus grand marché du cannabis au Canada . 2







, Cannara occupe actuellement le 9 rang des producteurs autorisés par part de marché, avec une part de 3,15 % du plus grand marché du cannabis au . En Alberta , la part de marché de la Société dans la province a augmenté de 98,3 % au cours du trimestre, passant de 1,2 % au T4 2023 à 2,3 % au T1 2024. 2







, la part de marché de la Société dans la province a augmenté de 98,3 % au cours du trimestre, passant de 1,2 % au T4 2023 à 2,3 % au T1 2024. En Colombie-Britannique, la part de marché de la Société a atteint 0,84 %. 2







Augmentation de 60 % de son portefeuille national de produits du cannabis au total, qui est passé de 97 UGS au T4 2023 à 155 UGS à la fin du T1 2024, et plusieurs innovations dans de nouvelles catégories de produits comme les préroulés infusés, les fleurs moulues et les produits de vapotage économiques.







Introduction de deux nouvelles génétiques Tribal : Jigglers et Drip Station.







La Société a conclu avec succès sa première vente à l'exportation internationale de produits du cannabis en Israël, confirmant la capacité de Cannara d'exporter du cannabis comme source opportune de revenus auxiliaire.

_______________________________________ 1 D'après les données estimatives sur les ventes fournies par Weed Crawler, pour les périodes de juin à août 2023 et de septembre à novembre 2023 2 D'après les données fournies par Headset pour les périodes de juin à août 2023 et de septembre à novembre 2023

Opérations en capital au T1 2024

Au cours du T1 2024, la Société a acheté 281 900 actions ordinaires supplémentaires d'une valeur comptable moyenne de 275 698 $ pour une contrepartie en espèces de 272 827 $. Toutes les actions achetées ont été annulées.

Après la fin du trimestre, la Société a acheté 5 000 actions ordinaires supplémentaires d'une valeur comptable moyenne de 4 890 $ pour une contrepartie en espèces de 4 313 $. Toutes les actions achetées ont été annulées.

Après la fin du trimestre, la Société a accordé un total de 625 000 options d'achat d'actions à un prix d'exercice de 1,20 $, 99 000 options d'achat d'actions à un prix d'exercice de 1,80 $, et 715 000 UAR aux employés et aux membres du conseil d'administration, sous réserve de certaines conditions d'acquisition, conformément au régime d'options d'achat d'actions des employés et au régime d'unités d'actions restreintes (UAR). La Société a également prolongé de deux ans la durée de 2 435 000 options d'achat d'actions pouvant être exercées à 1,80 $ par action et de 750 000 options d'achat d'actions pouvant être exercées à 1,00 $ par action.

Principaux faits saillants financiers



Périodes de trois mois closes le

Principaux faits saillants financiers 30 novembre

2023 30 novembre

2022









Produits bruts1 $ 19,426,528 $ 10,241,414

Autres produits 56,766 70,191



19,483,294 10,311,605









Bénéfice brut, avant ajustements de la juste valeur 7,935,717 4,023,398

%2 41 % 39 %

Marge brute 8,235,356 4,832,595

%3 42 % 47 %









Charges opérationnelles 4,796,710 3,689,720









Bénéfice opérationnel 3,438,646 1,142,875

%4 13 % 9 %









Charges financières nettes 1,331,367 1,139,924









Résultat net 2,107,279 2,951

%5 8 % 0 %









BAIIA ajusté6 5,170,812 1,716,833

% 6 27 % 17 %









Résultat de base par action $ 0.02 $ -

Bénéfice dilué par action $ 0.02 $ -























30 novembre 2023 31 août 2023











Trésorerie





$ 2,639,385 $ 4,270,517 Comptes débiteurs





9,880,853 10,592,705 Actifs biologiques





6,432,262 5,774,121 Stocks





30,321,481 27,997,589











Fonds de roulement7





30,500,775 30,513,009











Total de l'actif





144,821,913 141,522,254 Total des passifs courants





22,261,932 21,182,827 Total des passifs non courants





40,700,914 40,595,383 Actifs nets





81,859,067 79,744,044











Flux de trésorerie disponibles6





4,861,880 11,550,569













1 Les produits bruts comprennent les revenus de la vente de biens, déduction faite des taxes d'accise, et les revenus liés aux services et à la location.





2 Le bénéfice brut avant ajustements de la juste valeur en pourcentage est déterminé comme le bénéfice brut avant ajustements de la juste valeur divisé par le total des revenus.



3 Le pourcentage du bénéfice brut correspond au bénéfice brut divisé par le total des revenus.







4 Le pourcentage du bénéfice opérationnel est le bénéfice opérationnel divisé par le total des produits.







5 Le pourcentage du bénéfice net correspond au bénéfice net divisé par le total des produits.







6 Le BAIIA ajusté, le fonds de roulement et les flux de trésorerie disponibles sont des mesures de rendement financier non conformes aux PCGR et n'ont pas de définition officielle en vertu des IFRS.

Un rapprochement de ces mesures pour la période en cours et la période comparative de l'exercice précédent est présenté dans le rapport de gestion. Le BAIIA ajusté en pourcentage est un ratio financier non conforme aux PCGR et est déterminé comme le BAIIA ajusté divisé par le total des revenus.





7 Le fonds de roulement est le total des actifs courants moins le total des passifs courants.









Assemblée générale annuelle

Cannara a également tenu son assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« Assemblée ») le 25 janvier 2024. Les actionnaires détenant 45 711 848 actions ou 50,78 % des actions en circulation de la Société ont été représentés en personne ou par procuration à l'Assemblée et ont voté en faveur de toutes les questions soumises à l'Assemblée. Les actionnaires de la Société ont fixé à cinq le nombre d'administrateurs de la Société pour l'année suivante.

Voix POUR %

POUR Voix

CONTRE %

CONTRE 45 669 087 99,92 % 36 466 0,08 %



Tous les administrateurs désignés dans la Circulaire d'information de la direction datée du 11 décembre 2023 (la « Circulaire ») ont été élus administrateurs, pour servir jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires de la Société ou jusqu'à l'élection ou la nomination de leurs successeurs.

Nom Voix POUR % POUR ABSTENTIONS %

D'ABSTENTION Mary Durocher 45 545 229 100,00 % 1 453 0,00 % Jack M. Kay 45 517 725 99,94 % 28 957 0,06 % Zohar Krivorot 45 525 973 99,95 % 20 709 0,05 % Donald Olds 45 545 123 100,00 % 1 559 0,00 % Derek Stern 45 544 775 100,00 % 1 907 0,00 %



Les actionnaires de la Société ont également nommé KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. comme auditeur de la Société pour l'année suivante, à rémunération fixée par les administrateurs.

Voix POUR % POUR ABSTENTIONS %

D'ABSTENTION 147 139 805 99,87 % 191 138 0,13 %



Les actionnaires de la Société ont également approuvé le régime d'options d'achat d'actions pour le matériel roulant et le régime d'unités d'actions restreintes de la Société sur une base annuelle, comme l'exigent les politiques de la TSX-V.

Régime Voix POUR %

POUR Voix

CONTRE % CONTRE ABSTENTIONS %

D'ABSTENTION Régimes d'options d'actions 45 423 097 99,73 % 97 953 0,22 % 25 632 0,06 % Régime d'unités d'actions restreintes 45 456 640 99,80 % 81 610 0,18 % 8 432 0,02 %

Les actionnaires de la Société ont également approuvé la prolongation de deux ans de la date d'expiration de toutes les options actuellement émises et en circulation pour les initiés de la Société.



Voix POUR %

POUR Voix

CONTRE %

CONTRE ABSTENTIONS %

D'ABSTENTION Prolongation des options 45,169 640 99,17 % 366 016 0,80 % 11 026 0,02 %

Le conseil d'administration a approuvé la prolongation de la date d'expiration de toutes les options actuellement émises et en circulation le 6 décembre 2023, sous réserve de l'approbation des actionnaires à l'Assemblée.

Actions en circulation

En date du présent rapport, la Société comptait 90 018 592 actions ordinaires, 4 538 300 options d'achat d'actions et 1 504 183 unités d'actions restreintes émises et en circulation. Pour de plus amples informations, les états financiers condensés consolidés intermédiaires et le rapport de gestion complets, ainsi que des informations supplémentaires sur la Société et tous ses documents publics, sont disponibles sur sedarplus.ca et le site Web des investisseurs de la Société, investors.cannara.ca .

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. ( TSXV :LOVE ) ( OTCQB: LOVFF ) ( FRA: 8CB0 ) est un producteur verticalement intégré de cannabis abordable de première qualité et de produits dérivés du cannabis pour les marchés canadiens. Cannara possède deux méga-installations au Québec qui occupent plus de 1 650 000 pieds carrés et qui offrent un potentiel de culture annualisé de 100 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les installations de Cannara créent des produits de cannabis de première qualité à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site cannara.ca .

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Par conséquent, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

Renseignements: Personnes-ressources : Nicholas Sosiak, CPA, CA , Chef de la direction financière, [email protected]; Zohar Krivorot, Président et chef de la direction [email protected]