Cannara annonce une proposition de regroupement d'actions

MONTRÉAL, le 12 janv. 2023 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA:8CB), un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de qualité supérieure avec deux méga-installations de culture situées au Québec et couvrant plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd'hui les détails de sa proposition de regrouper toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la Société à raison de dix (10) actions ordinaires avant regroupement pour une (1) action ordinaire après regroupement, sous réserve de l'approbation des actionnaires à la prochaine assemblée des actionnaires qui aura lieu le 25 janvier 2023, ainsi que de l'approbation de la TSXV.

À l'heure actuelle, le capital-actions autorisé de la Société est un nombre illimité d'actions ordinaires sans valeur nominale, dont 877 481 321 actions sont émises et en circulation, et 45 107 450 actions supplémentaires sont réservées à l'émission au moment de l'exercice des options d'achat d'actions actuelles.

Le conseil d'administration est d'avis que le regroupement des actions donnera à la Société une plus grande souplesse dans l'élaboration de ses plans.

La Société n'a pas l'intention de changer d'appellation parallèlement à la proposition de regroupement.

Une fois que le regroupement d'actions aura eu lieu, il est prévu qu'il y ait environ 87 748 132 actions ordinaires émises et en circulation, sous réserve d'un ajustement pour les fractions d'actions. La quantité d'options d'achat d'actions et le prix d'exercice de celles-ci seront ajustés en fonction du ratio du regroupement.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) est un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure abordables destinés aux marchés québécois et canadien. Cannara possède deux méga-installations situées au Québec, qui s'étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés et qui représentent un potentiel de culture annuelle de 125 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les installations de Cannara créent des produits de cannabis de première qualité à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site cannara.ca.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

SOURCE Cannara Biotech Inc.

Renseignements: Nicholas Sosiak, CPA, CA, Chef de la direction financière, [email protected]; Zohar Krivorot, Président et chef de la direction, [email protected]