MONTRÉAL, le 30 nov. 2022 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société »)TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de qualité supérieure qui possède l'une des plus grandes installations pour la culture de cannabis intérieure au Canada et la plus grande au Québec, a annoncé aujourd'hui avoir déposé auprès de la Bourse de croissance TSX (la « TSX-V ») un avis concernant une offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui doit être traitée par l'intermédiaire de la TSX-V.

Conformément à l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, Cannara peut racheter jusqu'à 15 000 000 de ses actions ordinaires (les « actions »), ce qui représente environ 1,7 % du total des 877 481 321 actions ordinaires émises et en circulation de Cannara au 30 novembre 2022. Les achats seront effectués aux prix courants en vigueur au cours de la période commençant le 3 décembre 2022 et prenant fin le 2 décembre 2023.

Cannara croit que le rachat de ces actions constituerait une utilisation efficace de ses fonds et que les actions cotées en Bourse de la Société sont sous-évaluées sur le marché à l'heure actuelle. La Société s'attend à ce que le rachat d'actions profite aux actionnaires restants en augmentant leur participation dans les actifs de la Société.

Le prix que la Société paiera pour les actions achetées dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités sera le prix courant au moment de l'achat. Au cours de la période de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, la Société peut effectuer des achats en vertu de cette offre dans le cadre d'opérations sur le marché libre ou de toute autre façon permise par la TSX-V. Tous les achats effectués en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités se dérouleront dans le cadre d'opérations sur le marché libre par l'entremise des mécanismes de la Bourse de Toronto (TSX-V) au prix courant en vigueur au moment de la transaction. Les actions acquises par la Société seront annulées. Raymond James ltd. dirigera l'offre au nom de la Société. Le nombre réel d'actions ordinaires rachetées conformément à l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, le moment de ces acquisitions et le prix auquel ces actions ordinaires seront acquises dépendront des conditions futures du marché.

Cannara n'a racheté aucune de ses actions dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités au cours des 12 mois précédents.

Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement un exemplaire de l'avis déposé par Cannara auprès de la TSX-V en communiquant avec le secrétaire général de Cannara à [email protected].

