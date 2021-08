LACHUTE, QC, le 3 août 2021 /CNW Telbec/ - Cannabista Inc. (« Cannabista »), fournisseur canadien en solutions de transformation du cannabis et ses sociétés affiliées (collectivement « la Société »), sont fières d'annoncer l'obtention par Cannabista de la Licence de transformation standard en date du 30 juillet 2021, émise par Santé Canada en vertu du règlement d'application de la Loi sur le cannabis. Avec sa capacité de production de masse et son procédé de séchage innovant, Cannabista sera opérationnel sur-le-champ. Un nouveau bâtiment extérieur de catégorie Class 1 Division 2 (C1D2) comprenant une technologie d'extraction optimisée pour la transformation du cannabis, qui sera opérationnel cet automne, permettra l'ajout de nouveaux produits à son vaste portfolio afin de supporter la forte demande de ses partenaires actuels et futurs. Cette licence positionne Cannabista sur l'échelle globale comme fournisseur qualifié, offrant une gamme complète de produits, services et solutions à l'industrie du cannabis par le biais de son modèle commercial de sous-traitance et de marque blanche.

Son usine aura la capacité d'extraire 300 tonnes de biomasse dépendamment des cycles de travail journaliers, et de formuler jusqu'à 1 000 000 de litres de produits par année. En plus, la Société dispose d'un terrain de 600 000 pieds carrés pour de futures expansions afin de répondre à la forte demande.

Dominic Daigle, cofondateur et directeur général : « Nous sommes ravis d'avoir reçu notre licence de Santé Canada délivrée dans un aussi court délai, attribuable en grande partie à un dossier exhaustif préparé par notre équipe de spécialistes dévoués. Nous sommes à présent en mesure de déployer notre technologie de séchage tant convoitée LyocanMD. Notre procédé supérieur au séchage traditionnel d'une capacité annuelle de 150 tonnes de biomasse (phase 1) permettra à nos partenaires d'améliorer la qualité de leur cannabis et de créer de nouvelles catégories de fleurs aux caractéristiques uniques. Nos différentes technologies construites sur mesure, rendront possible l'extraction du cannabis à haut débit, son raffinage et sa formulation. Appuyée par sa vision stratégique, Cannabista sera bien positionnée pour atteindre son objectif, devenir le leader mondial en solutions de transformation du cannabis. »

À propos de la Société

Cannabista aspire à être la référence en matière d'extraction de cannabinoïdes, de raffinage, de formulation et de technologies de séchage innovantes (LyocanMD) afin de se démarquer avec des produits de haute qualité et des solutions clé en main.

Jeune entreprise constituée de spécialistes et de scientifiques passionnés, la Société possède sa propre division de recherche et développement. Elle a pour objectif la création de nouveaux procédés innovateurs brevetés dans le domaine de la biotechnologie des cannabinoïdes mineurs. Dotée d'un réseau de partenaires durables, la société rejoint alors les grandes entreprises mondiales dans le domaine de la transformation du cannabis basé sur des ingrédients venant de source naturelle et organique. Sa proximité d'un aéroport international lui permettra de répondre immédiatement au marché global en conformité avec les législations locales.

Au-delà de l'innovation, la Société se définit par ses valeurs éthiques, par son intégrité et son engagement envers ses clients.

Au-delà de l'innovation, la Société se définit par ses valeurs éthiques, par son intégrité et son engagement envers ses clients.

