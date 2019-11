Cannabis comestible : le gouvernement met à risque la santé et la sécurité des Québécois selon l'AQIC

Alors qu'ils seront légalisés au pays, le gouvernement du Québec interdit la plupart des produits de cannabis comestibles

MONTRÉAL, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise de l'industrie du cannabis (AQIC) considère que l'adoption du projet de règlement sur les produits de cannabis comestibles du gouvernement met à risque la santé et la sécurité des Québécois. Ce projet de règlement entraîne l'interdiction, dans la province, de la plupart des formes comestibles de cannabis, certains extraits ainsi que des produits de cannabis topiques, comme les crèmes visant à soulager certains maux, alors qu'ils seront en vente dans le reste du Canada à partir de décembre 2019.

Selon l'AQIC cette décision va à l'encontre de l'objectif premier de la légalisation : la protection du public par l'éradication du marché noir et par l'offre de produits de qualité rigoureusement contrôlés. Rappelons que le règlement, étrangement, ne vise pas à empêcher les Québécois de se procurer certains produits de cannabis comestibles, mais seulement à interdire la Société québécoise du cannabis (SQDC) d'en encadrer la vente. Ainsi, les consommateurs pourront s'en procurer sur le marché noir ou dans les autres provinces.

« L'accessibilité en ligne des comestibles illégaux ne cesse de croître et le marché noir se sophistique de jour en jour avec des images de marque trompeuses et des sites Web au visuel professionnel. Ces produits illégaux sont généralement livrés par la poste en quelques jours à peine. Ils ne sont soumis à aucun contrôle d'hygiène, leurs emballages ne respectent pas les normes de Santé Canada qui empêcherait les enfants d'arriver à les ouvrir et ils affichent de mauvaises indications quant aux teneurs en THC », déclare Michel Timperio, président du conseil d'administration de l'AQIC et président de la division Cannabis de Neptune Solutions Bien-Être.

Les produits de cannabis comestibles, les topiques et les extraits représentant une solution pour les Québécois qui souhaitent consommer du cannabis sous une autre forme que les produits fumables, l'AQIC s'explique mal la décision du gouvernement. Les membres de l'Association sont d'avis qu'affirmer que ce nouveau règlement a été créé pour protéger les jeunes est insensé et fait fi de la réalité. Pour ces derniers, l'achat de ces produits non réglementés continuera d'alimenter le crime organisé.

« Selon nous, les produits consommés par les Québécois devraient être produits et contrôlés par les Québécois. Les professionnels et les scientifiques de nos entreprises devraient encadrer, comme ils le font présentement avec les produits disponibles à la SQDC, les volets clés de la production, ce qui leur permettrait de proposer des produits de cannabis comestibles dont les effets et la composition sont mesurés et qui sont correctement étiquetés ainsi que distribués », conclut le président de l'AQIC.

À propos de l'AQIC

L'Association québécoise de l'industrie du cannabis (AQIC) représente les entreprises du Québec qui sont règlementées par la Loi sur le cannabis ou qui s'y préparent. Elle offre à ses membres un forum de réflexion sur les enjeux qui touchent l'industrie québécoise de ce secteur et agit comme interlocuteur constructif auprès des instances gouvernementales et des parties prenantes. L'AQIC vise le développement responsable d'un cadre règlementaire adapté au Québec, et ce, dans l'atteinte des objectifs de santé et de sécurité publiques visés par la légalisation du cannabis, soit la réduction des méfaits associés à la consommation par l'offre de produits de qualité soumis à de rigoureux contrôles et la redirection de la vente de cannabis vers l'économie licite. Pour de plus amples informations, consultez le www.aqic.ca.

