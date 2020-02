Cannabis Benchmarks® distribue ses indices de prix visant le cannabis au Canada par l'entremise du Nasdaq Global Index Data Service

STAMFORD, Connecticut, 21 février 2020 /CNW/ - Cannabis Benchmarks®, une division de New Leaf Data Services, LLC (NLDS), annonce l'inscription de trois indices ponctuels visant le cannabis au Canada (CBMKCCSI, CBMKCNLP et CBMKETAX), qui sont les tout premiers indices servant de référence pour le prix de gros du cannabis payé aux producteurs canadiens autorisés. Ils permettront de connaître les cours de cette marchandise et, en définitive, de créer des instruments financiers négociables.

Les indices sont calculés hebdomadairement avec une méthodologie indicielle exclusive au cannabis mise au point par Cannabis Benchmarks®.

Voici les points clés des indices ponctuels visant le cannabis au Canada :

La valeur est déterminée en calculant simplement la moyenne des transactions de gros et imposables relatives à la fleur de cannabis séchée à des fins non thérapeutiques.

Les indices sont une représentation du prix de gros moyen payé dans l'ensemble des provinces, incluant et excluant toutes les taxes d'accise.

La méthodologie de Cannabis Benchmarks consiste notamment à travailler directement avec les acteurs du marché représentant l'offre et avec ceux représentant la demande, de même qu'à analyser les données publiques et privées dans le but d'évaluer le prix de gros moyen payé chaque semaine.

Ces points de comparaison fournissent des données essentielles à l'égard des prix qui permettent la prise de décisions quant à l'achat et à la vente à un prix courant équitable, à l'évaluation des actifs et des avoirs, à la conformité aux normes comptables, et à la gestion des risques et à la couverture de la marchandise.

Cannabis Benchmarks® diffuse les données de cet indice par l'entremise du service GIDS du Nasdaq afin d'offrir au marché une transparence maximale. Le GIDS permet aux destinataires des données, que ce soit directement ou par l'entremise d'un distributeur tiers, de réduire les coûts associés au réseau, à l'administration et aux centres de données en suivant un seul canal d'information plutôt qu'une multitude.

« Depuis la création du marché de consommation réservée aux adultes en octobre 2018, les participants de l'industrie, dont les producteurs, les transformateurs, les détaillants, les investisseurs et les analystes affectés aux titres d'emprunts et de créances, recherchent de la transparence sur le plan des prix pour analyser et comprendre un marché dynamique qui se caractérise à l'heure actuelle par une transformation rapide de ses indicateurs fondamentaux », déclare Jonathan Rubin, chef de la direction à NLDS. « Nous sommes heureux d'utiliser le service GIDS du Nasdaq pour offrir au marché un indice de référence indépendant qui permet de soutenir les décisions stratégiques et opérationnelles, et celles liées à l'investissement. »

« Les indices de Cannabis Benchmarks® sont une percée pour les acteurs du marché qui cherchent des points de référence équitables et transparents en matière de prix afin de mieux comprendre cette marchandise émergente », déclare Rubin. « Ces indices gagneront en importance aux yeux des participants physiques et financiers de l'industrie, sachant que les marchés de cannabis légal s'accompagnent d'un besoin accru sur les plans de la négociation et de la gestion des risques. »

À propos de Cannabis Benchmarks :

Cannabis Benchmarks® est une division de New Leaf Data Services, LLC. Notre mission est d'offrir de la transparence et de l'efficience aux producteurs, aux dispensaires, aux investisseurs, aux négociants et aux autres acteurs du marché du cannabis par l'entremise de points de référence validés et normalisés propres aux prix de gros et de données fondamentales de recherche et de marché. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter :www.cannabisbenchmarks.com.

