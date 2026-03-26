WASHINGTON, le 26 mars 2026 /CNW/ - Cando Solar, pionnier dans le domaine des technologies solaires légères, a dévoilé sa solution de panneaux solaires enroulables à hétérojonction en silicium cristallin (HJT) développée sur mesure, baptisée « Cando Solar Cloth », lors de l'événement SATELLITE × GovMilSpace qui s'est tenu le 24 mars à Washington, D.C. La solution novatrice est spécialement conçue pour les satellites commerciaux en orbite terrestre basse (LEO), les communications 6G et les applications de puissance de calcul spatial.

Tissu solaire Cando : Rollable c-Si HJT avec 90 % de réduction du coût solaire pour Commercial LEO Sat (PRNewsfoto/Cando Solar)

Cando Solar Cloth marque un tournant décisif, passant de l'« efficacité en surface » à l'« efficacité en poids », libérant ainsi l'abondance énergétique dans l'espace et favorisant l'accès équitable à l'électricité sur Terre, faisant ainsi de l'énergie solaire évolutive et légère une réalité.

Alors que l'industrie spatiale commerciale mondiale s'accélère dans une ère de lancements à haute fréquence et de déploiement de constellations de satellites, le poids et le coût sont devenus les principales contraintes du déploiement de satellites à grande échelle. Les panneaux solaires rigides traditionnels sont encombrants, lourds et coûteux, une lutte pour répondre à la demande croissante de lancements à faible coût et à haute fréquence.

Cando Solar répond aux défis du secteur grâce à sa solution de panneaux solaires HJT enroulables, développée à l'aide de techniques de conception de pointe et de technologies d'ingénierie flexibles :

Conception légère : Avec un rapport poids-surface aussi bas que 300 à 900 g/m² et un diamètre laminé d'à peine 65 mm, le Cando Solar Cloth est doté d'une conception ultralégère et déployable qui réduit considérablement le volume de lancement et les demandes de charge utile. Le rapport poids-puissance de 1 à 5 g/W soutient la réduction globale de la masse du satellite.

: Avec un rapport poids-surface aussi bas que 300 à 900 g/m² et un diamètre laminé d'à peine 65 mm, le Cando Solar Cloth est doté d'une conception ultralégère et déployable qui réduit considérablement le volume de lancement et les demandes de charge utile. Le rapport poids-puissance de 1 à 5 g/W soutient la réduction globale de la masse du satellite. Rentabilité : Par rapport aux cellules solaires traditionnelles GaAs, la solution basée sur HJT offre une efficacité de conversion de 23 à 35 % (avec des cellules HJT en tandem atteignant jusqu'à 35 %), tout en réduisant les coûts de 90 %. En permettant une production partagée dans les applications spatiales et terrestres, comme l'agriculture, la construction et le transport, il permet de réduire jusqu'à 30 % les coûts globaux de fabrication de satellites, ce qui évite un obstacle clé au déploiement de constellations à grande échelle.

: Par rapport aux cellules solaires traditionnelles GaAs, la solution basée sur HJT offre une efficacité de conversion de 23 à 35 % (avec des cellules HJT en tandem atteignant jusqu'à 35 %), tout en réduisant les coûts de 90 %. En permettant une production partagée dans les applications spatiales et terrestres, comme l'agriculture, la construction et le transport, il permet de réduire jusqu'à 30 % les coûts globaux de fabrication de satellites, ce qui évite un obstacle clé au déploiement de constellations à grande échelle. Haute fiabilité : La durabilité exceptionnelle du Cando Solar Cloth a été confirmée par des tests d'électroluminescence (EL) après 10 000 cycles d'enroulement et de déroulement, garantissant ainsi un rendement énergétique stable tout au long de sa durée de vie en orbite.

« Notre présentation au SATELLITE × GovMilSpace est non seulement une étape importante dans la mise en valeur de nos capacités en énergie spatiale, mais aussi une étape cruciale de la stratégie d'expansion mondiale de Cando Solar. À l'avenir, nous continuerons de promouvoir l'application à grande échelle des technologies solaires légères dans les communications spatiales et la puissance de calcul en orbite, faisant de l'énergie propre efficace et rentable un catalyseur essentiel du voyage de l'humanité au-delà de la Terre », a déclaré Huang Qiang, fondateur de Cando Solar.

Pour en savoir plus, visitez le site www.cando-solar.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2943773/20260325094531_3406_391.jpg

SOURCE Cando Solar

CONTACT : DengShiran, [email protected], LiDong, [email protected], zhuangwei, [email protected]