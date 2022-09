Candidats d'Équipe autonomiste aux élections générales

QUÉBEC, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le chef du parti politique provincial Équipe autonomiste, M. Stéphane Pouleur, présente les 10 candidats suivants, qui feront campagne en vue du scrutin le 3 octobre prochain.

Candidats du Parti Équipe Autonomiste annoncés :

CAMILLE-LAURIN : Charles McNicoll

CHAUVEAU : Nicolas Bouffard Savoie

CÔTE-DU-SUD : Sylvain Cloutier

DRUMMOND-BOIS-FRANCS : Steve Therion

GRANBY : Jimmy Pierre-Luc Paquin

JEAN-TALON : Stéphane Pouleur

LOUIS-HÉBERT : Yolaine Brochu

MARIE-VICTORIN : Florent Portron

POINTE-AUX-TREMBLES : Louis Chandonnet

TASCHEREAU : Guy Boivin

Ces candidats défendront des sujets orphelins souvent oubliés des autres partis, sous le slogan « Agissons là où ça compte ». Parmi ces sujets, citons par exemple :

Équipe Autonomiste est plus à droite mais pas dans le champ! D'ailleurs, tous ceux qui adhèrent aux valeurs du parti sont les bienvenus!

À propos*

Équipe autonomiste a été fondé en 2012 par des citoyens déterminés à améliorer la situation au Québec.

Équipe autonomiste prône la liberté de choix, l'autonomie et la responsabilité individuelle ainsi que la valorisation de l'effort et du mérite. Pour ce parti, la justice sociale est que chaque citoyen peut contribuer à l'avancement de la société au meilleur de ses capacités et que la société aide correctement, mais uniquement, ceux qui en ont vraiment besoin.

Les objectifs d'Équipe Autonomiste*

Renseigner la population pour encourager une culture d'autonomie individuelle et de contribution des citoyens envers la société; Diminuer les dépenses de l'état pour réduire la dette et laisser plus d'argent aux contribuables; Sélectionner et financer judicieusement les services essentiels à la population et les programmes nécessaires pour l'avenir de la société; Mettre en place des solutions peu coûteuses et simples avant d'entreprendre des réformes globales; Rassembler les citoyens qui adhèrent aux valeurs du parti et qui sont motivés à réaliser un projet de société bénéfique pour le présent et le futur du Québec dans le Canada .

Les valeurs d'Équipe Autonomiste*

La responsabilité individuelle, collective et gouvernementale L'équité entre les générations La cellule familiale L'égalité homme-femme dans les deux sens Le maintien et le respect des us et coutumes des Québécois

* Le Parti | Équipe Autonomiste (equipeautonomiste.ca)

Agent officiel : Carol Nadeau

Web : https://equipeautonomiste.ca/

Twitter : @Autonomistes

Facebook : https://www.facebook.com/EquipeAutonomiste



SOURCE Équipe Autonomiste

Renseignements: Stéphan Pouleur, chef d'Équipe autonomiste, Téléphone : 418 220-9469, Courriel : [email protected]