Canderel lance une nouvelle gamme nationale de services en investissant dans deux entreprises bien établies du secteur de la gestion des propriétés résidentielles.

MONTRÉAL, le 7 déc. 2022 /CNW/ - Canderel est fière d'annoncer son investissement dans Gestion Immobilière Wilkar et TSE Management Services Inc., faisant ainsi de Canderel un joueur clé dans le domaine de la gestion de propriétés résidentielles au Canada. Cette transaction permet à Canderel d'étendre son offre de services immobiliers à une plus vaste clientèle, tout en continuant à servir et à soutenir les clients de Wilkar et de TSE.

Canderel bénéficie déjà d'une solide présence dans le secteur de la gestion immobilière commerciale, ayant plus de 24 millions de pieds carrés d'espace sous gestion à travers le pays. Aujourd'hui, l'entreprise combine son expertise dans le domaine de la gestion immobilière et du développement résidentiel avec la capacité de gérer des propriétés résidentielles à plus long terme. Le portefeuille géré par le partenariat nouvellement formé dépasse déjà 17 000 unités résidentielles en Ontario et au Québec et ce portefeuille est appelé à croître en taille et en portée géographique. Wilkar et TSE fournissent des services de gestion à la fois à des associations de copropriétaires et à des propriétaires d'immeubles multi-résidentiels, tout en proposant une variété de services aux occupants.

« Ce partenariat concrétise l'expansion prévue des activités de notre entreprise », a déclaré Brett Miller, Chef de la direction de Canderel. « En accueillant Wilkar et TSE au sein de la famille Canderel, nous renforçons nos capacités en tant que fournisseur de services aux propriétaires immobiliers et aux capitaux de tiers, pour les aider à gérer et à développer leurs actifs en faisant les investissements qui s'imposent. »

Grâce à l'établissement de ce partenariat, Michael Wilk, Malcolm Marcus et Martin Janks mettront à contribution leurs nombreuses années d'expérience et de leadership pour étoffer la gamme de services nationale de gestion immobilière multi-résidentielle de Canderel, qui s'apprête à accueillir un total de 79 employés dès maintenant.

À PROPOS DE CANDEREL

Canderel est l'une des plus grandes sociétés immobilières privées au Canada. Elle a été fondée il y a plus de 46 ans par Jonathan Wener et s'est depuis lors développée à partir de Montréal pour atteindre sept bureaux à travers le Canada. Canderel gère et développe un portefeuille immobilier de plus de 24 million de pieds carrés dans les sept principaux marchés du Canada -- Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, Calgary, Edmonton et Vancouver. Ses 650 professionnels de l'immobilier ont réalisé plus de 20 milliards de dollars en acquisitions, développements et projets de gestion.

À PROPOS DE GESTION IMMOBILIÈRE WILKAR

Dirigée par Michael Wilk, Gestion Immobilière Wilkar est une entreprise de gestion immobilière offrant une gamme complète de services. Elle se spécialise dans la gestion de condominiums de luxe dans la région de Montréal. Fondée en 2006, l'entreprise gère actuellement un portefeuille de plus de 10 000 unités résidentielles dans 74 immeubles. Au total, la valeur de son portefeuille dépasse les 900 000 000 $.

À PROPOS DE TSE MANAGEMENT SERVICES INC.

TSE Management Services Inc. est une société de conseil et de gestion immobilière complète basée à Toronto, œuvrant exclusivement dans le domaine de la gestion de condominiums. Dirigée par Malcolm Marcus et Martin Janks, la société fournit des services de gestion dynamique, professionnelle, compétente et proactive dans le marché de condominiums de la région du Grand Toronto. TSE a débuté ses activités en 1988 en gérant deux propriétés dans le secteur Harbourfront, à Toronto. Quelques décennies plus tard, leur portefeuille s'est accru et comporte plus de 70 propriétés multi-résidentielles.

SOURCE Canderel Management Inc.