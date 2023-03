MARLBOROUGH, Massachusetts, le 1er mars 2023 /CNW/ - Candela Corporation, une importante entreprise mondiale de dispositifs médico-esthétiques dont le siège social est situé à Marlborough, au Massachusetts, a annoncé aujourd'hui l'octroi par Santé Canada de licences pour la plateforme multi-applications Nordlys™ dotée de la technologie Selective Waveband Technology (SWT®) et la plateforme laser fractionné non ablatif Frax Pro™ à double profondeur1-4 et annonce aussi la disponibilité sur le marché de ces produits.

La plateforme Nordlys comprend des technologies de pointe conçues pour améliorer le ciblage des traitements et la sécurité des patients, ainsi que des traitements à haut retour sur investissement (ROI) assurant la réussite de la pratique5. La technologie SWT™ de l'appareil est une avancée révolutionnaire en matière de traitement à source de lumière intense pulsée (LIP) qui minimise les risques par rapport aux LIP à large bande5,6. La technologie SWT filtre les longueurs d'onde de lumière inutiles, minimisant l'apport de chaleur aux tissus environnants 5. Impliquant 50 % de moins d'exposition radiométrique que la LIP à large bande, l'appareil améliore le profil d'innocuité, accroît le confort du patient, maintient les temps d'arrêt au minimum et permet l'utilisation de plusieurs technologies en une seule séance, le tout sans compromettre la qualité des résultats5-8. Le risque d'effets secondaires comme la surchauffe de la peau, l'hypopigmentation et la cicatrisation associées à l'ancienne technologie de LIP sont minimisées5,6. Les applicateurs Nordlys de technologie SWT peuvent offrir un traitement adapté de photorajeunissement, un traitement des lésions vasculaires bénignes et pigmentaires, un traitement de l'acné et une épilation des poils1,3.

Les applicateurs au laser fractionné non ablatif offrent soit un remodelage corporel et traitent les cicatrices d'acné, les cicatrices chirurgicales et les stries (Frax 1550™), soit une coagulation des tissus mous, de la kératose actinique et des lésions pigmentaires bénignes (Frax 1940™)1,3. Un laser Nd:YAG 1 064 nm de la plateforme Nordlys traite les lésions vasculaires, les varicosités, les taches de vin, l'onychomycose dermatophytique (des ongles) et les verrues 1,3.

Le système Frax Pro est une plateforme autonome dotée des applicateurs laser non ablatif Frax 1550™ (1550 nm) et Frax 1940™ (1940 nm)2,4. La technologie Frax Pro se distingue par ses paramètres de traitement flexibles, y compris une gamme d'options de largeurs de scan, des rouleaux d'applicateur à faible coût jetables qui réduisent au minimum les coûts de traitement5.

« Nos techniciens sont satisfaits des résultats du système Nordlys, tant pour les traitements SWT que pour les capacités de resurfaçage cutané du Frax 1550™. C'est une technologie facile à utiliser. Au fur et à mesure que notre équipe se familiarise avec le système, nous avons commencé à explorer d'autres indications comme les traitements de l'acné avec la SWT, et le traitement des vergetures et des problèmes de texture avec la pièce à main Frax 1550 », explique Ron Brown, docteur en médecine au True Balance Medical Spa.

« Candela se passionne pour l'avancement du domaine des dispositifs à base d'énergie médico-esthétique afin d'améliorer la sécurité des procédures et les résultats cliniques pour les patients. Les licences de Santé Canada pour les systèmes Nordlys et Frax Pro nous permettent de fournir des technologies de pointe et différenciées, comme la SWT, à nos clients au Canada », a déclaré Geoffrey Crouse, chef de la direction de Candela.

