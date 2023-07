Corrigez, préservez et restaurez la peau grâce au système Profound MatrixMC. Radiofréquence. Redéfinition intelligente.

MARLBOROUGH, Massachusetts, 7 juillet 2023 /CNW/ - Candela, le principal fournisseur mondial de solutions basées sur l'énergie et le pionnier du premier et unique dispositif de microponcture par radiofréquence (RF) à longue impulsion, annonce le lancement au Canada du tout nouveau système Profound MatrixMC.

Le tout nouveau système Profound Matrix

Conçu pour corriger, préserver et restaurer la peau à différents stades de son vieillissement, ce système à applications multiples comprend les applicateurs SublimeMC et SublativeMC RF et le tout nouvel applicateur Matrix ProMC. Les célèbres applicateurs Sublime et Sublative RF administrent des traitements de RF bipolaires qui améliorent l'apparence des rides et ridules, tandis que le tout nouvel applicateur Matrix Pro est conçu pour régénérer le collagène et favoriser sa production2,3, avec pour avantage supplémentaire d'améliorer de façon marquée l'apparence et la texture de la peau4,5.

L'applicateur Matrix Pro utilise un ensemble de microaiguilles les plus fines du marché* qui transmettent à la peau une énergie de RF à impulsion courte, conçue pour améliorer le confort du patient, pour minimiser le temps de récupération et optimiser les résultats. ** Grâce à sa technologie Depth IntelligenceMC unique en son genre, comprenant un contrôle de l'impédance en temps réel, l'applicateur Matrix Pro peut administrer jusqu'à trois réglages distincts de profondeur et d'énergie contrôlés par l'utilisateur en une seule insertion, ce qui permet d'obtenir des résultats de traitement personnalisés et uniformes.

« L'applicateur Matrix Pro change la donne, a déclaré Macrene Alexiades, M.D., Ph. D., FAAD. Sa technologie Depth Intelligence et le contrôle de l'impédance en temps réel permettent une administration précise de l'énergie jusqu'à trois profondeurs réglables et pénétrables en une seule insertion, tout en fournissant un retour d'information vital à l'utilisateur pendant le traitement. Le système Profound Matrix constitue une énorme avancée technologique en microponcture par RF. »

Alimenté par Dimensional RFMC, le système novateur Profound Matrix est à l'origine d'une catégorie entièrement nouvelle de traitements d'esthétique médicale qui offrent des résultats de traitement multidimensionnels. Grâce à l'utilisation de plusieurs modalités agissant jusqu'à trois profondeurs dans la peau, cette approche permet aux praticiens de personnaliser et d'administrer des traitements précis en fonction des besoins du patient, tout en créant du volume4 et en renforçant la structure de la peau1.

« Le système Profound Matrix et son applicateur Matrix Pro élèvent les traitements par radiofréquence à un tout autre niveau, a affirmé Gilly Munavalli, M.D., MHS, FACMS. La polyvalence du système Profound Matrix, avec ses paramètres de profondeur et d'énergie contrôlés par l'utilisateur, permet à ce dernier d'adapter facilement les profondeurs de traitement et le nombre de passages en fonction de l'anatomie et du niveau de confort de chaque patient. Je n'utilise qu'une anesthésie topique, et mes patients sont extrêmement satisfaits des résultats obtenus et disent ressentir peu de douleur avec un temps de récupération minime. » **

Scott Gerrish, docteur en ostéopathie, a également utilisé avec succès le système Profound Matrix en proposant des traitements complémentaires avec les applicateurs Sublative RF et Matrix Pro. « Nous avons constaté une amélioration de la luminosité, de la texture et de l'aspect général de la peau des patients dès la première semaine suivant le traitement. L'applicateur Sublative RF restructure efficacement la peau, tandis que l'applicateur Matrix Pro stimule la croissance du collagène grâce à un traitement entièrement personnalisé. L'utilisation de ces traitements complémentaires a fait monter en flèche la satisfaction des patients. »

« Grâce à ses innovations techniques avancées axées sur les résultats, nous nous attendons à ce que le système Profound Matrix soit le premier choix des fournisseurs de soins de santé qui cherchent à ajouter des traitements cutanés par radiofréquence à leur offre, a déclaré Geoffrey Crouse, directeur général de Candela. Avec le lancement du système Profound Matrix, Candela est désormais la première et la seule entreprise dans l'industrie esthétique à proposer une gamme complète de produits de microponcture, allant des stylos de microponcture mécaniques (ExceedMC) aux dispositifs de microponcture par RF à impulsion courte (applicateur Matrix Pro) en passant par les appareils de microponcture par RF à impulsion longue (ProfoundMD) » a-t-il conclu.

À propos de Candela Corporation

Candela est un chef de file mondial dans le domaine des dispositifs médicaux esthétiques, avec un vaste portefeuille de produits et un réseau de distribution mondial. La technologie de l'entreprise permet aux médecins d'offrir des solutions avancées pour une large gamme d'applications en esthétique médicale, notamment l'épilation, la réduction des rides, le détatouage, les traitements pour la santé des femmes, la restructuration de la peau du visage, le traitement des cicatrices traumatiques et chirurgicales, le remodelage corporel, l'amélioration de l'apparence de la peau par le traitement des lésions vasculaires et pigmentaires bénignes, et le traitement de l'acné, des veines de la jambe et de la cellulite. Candela possède un vaste portefeuille d'appareils de pointe éprouvés à base de lumière intense pulsée et de laser, notamment les systèmes Profound MatrixMC, VbeamMD, Gentle FamilyMD, NordlysMD, PicoWayMD, ExceedMC, ProfoundMD, CO2REMD et CO2RE IntimaMD. Acquise par Apax Partners en juillet 2017, l'entreprise commercialise, entretient et soutient ses produits dans 86 pays. Elle possède des bureaux aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Israël, en Italie, au Japon, au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni, et fait affaire avec de nombreux distributeurs internationaux.

Références

* Selon les caractéristiques publiquement disponibles en octobre 2022.

** Les considérations relatives au traitement sont laissées à la discrétion d'un professionnel de la santé qualifié et agréé. Le temps de guérison, l'inconfort, les résultats du traitement et la satisfaction peuvent varier d'une personne à l'autre.

DHF03167, Rev. A FUFT 2002 Clinical Study Report Hantash BM, Ubeid AA, Change H, Kafi R, Renton B. Bipolar fractional radiofrequency treatment induces neoelastogenesis and neocollagenesis. Lasers Surg Med 2009;41:1-9 Weiner, SSF. Radiofrequency Microneedling: Overview of Technology, Advantages, Differences in Devices, Studies, and Indications. Facial Plast Surg Clin North Am., août 2019; 27(3):291-303 The Matrix Pro applicator is indicated for general dermatological procedures for electrocoagulation and hemostasis. Notification préalable à la mise en marché pour le Profound Matrix 510(k) (K211217), décembre 2021. Schallen KP, Dest N, Friedman D. Novel RF Microneedling Applicator for Wrinkle Reduction and Scar Treatment. Affiche électronique présentée à l'ASLMS 2022, la 41e conférence annuelle de l'American Society for Laser Medicine and Surgery, Inc.

© 2023 Candela Corporation. Ce document contient des marques de commerce, des marques de service et des marques déposées et non déposées de Candela Corporation et de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur détenteur respectif. Tous droits réservés. MKT100101EN-NA, rév. A

