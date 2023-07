Canards du Lac Brome - Le plan de relance suit son cours et les discussions avec les gouvernements progressent

LAC-BROME, QC, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Canards du Lac Brome tient à confirmer que son plan de relance est bien enclenché et que toutes rumeurs de fermeture de l'entreprise à court terme sont écartées. « Malgré des chiffres qui peuvent paraître exorbitants, le plan de relance de Canards du Lac Brome est bel et bien amorcé et procure des résultats sur le plan de notre efficacité opérationnelle et de nos ventes. Il s'agit d'une phase difficile, mais nous gérons les priorités au fur et à mesure et nous sommes confiants pour la suite des choses. », a déclaré Angela Anderson, directrice générale de Canards du Lac Brome.

Comme spécifié au printemps 2022 par voie de communiqué, l'entreprise sait que cette crise plus grande que nature crée des besoins immenses et qu'elle mérite l'attention de plusieurs parties prenantes, dont évidemment celle des gouvernements des divers paliers. Ceux-ci disposent d'outils permettant d'appuyer les entreprises agricoles faisant face à des situations hors du commun afin qu'elles puissent minimiser les impacts d'un tel contexte.

« Il y a quelques mois, nous avons déposé un plan de relève complet auprès de M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ainsi qu'auprès de Mme Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada. Ce plan de relève a été bien reçu et fait toujours l'objet de discussions à ce jour. Évidemment, les investissements nécessaires et les actions à prendre afin d'éviter toute autre crise majeure liée à l'éclosion d'influenza aviaire ne pouvaient attendre la conclusion de ces discussions, engendrant ainsi une pression financière importante sur l'entreprise. Toutefois, je suis confiant qu'une conclusion favorable découlera de ces discussions. Malgré ces circonstances exceptionnelles, je maintiens fermement que Canards du Lac Brome est et demeurera en activité tant et aussi longtemps que ces discussions progressent et vont de l'avant », soutient Mario Côté, président du Groupe MARIO CÔTÉ.

