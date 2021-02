CanaQuest signe un accord de production et distribution de Mentanine® et Mentabinol® avec PurCann Pharma et SiliCycle Inc.

QUÉBEC, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Corporation médicale CanaQuest (OTC : CANQF), une compagnie pharmaceutique qui développe des produits de santé en utilisant des molécules de cannabinoïdes et d'autres composées botaniques (de qualité pharmaceutique), a annoncé aujourd'hui un nouvel accord de production et distribution avec PurCann Pharma («PurCann ») et SiliCycle Inc. (« SiliCycle »). PurCann, une filiale de SiliCycle, est reconnue pour son expertise unique en extraction, purification et commercialisation des cannabinoïdes.

Cet accord facilite la production, distribution et exportation globale planifiée de CanaQuest en ce qui a trait aux composés Mentanine® et Mentabinol®, - par l'entremise d'ADC BioMedical Corp, filiale entièrement détenue par CanaQuest. ADC BioMedical Corp, qui a reçu un permis de vente, import et export de cannabis médical émis par Santé Canada sous la Loi sur le Cannabis, prévoie débuter les ventes dans les 16 semaines suivant le financement.

Le président de PurCann, Hugo St-Laurent, affirme : « Le Mentanine® et le Mentabinol® s'harmonisent parfaitement avec nos objectifs stratégiques. CanaQuest peut bénéficier des solides canaux de distribution canadiens de SiliCycle et PurCann et également tirer profit de l'expertise internationale de notre organisation en commercialisation de produits de santé pharmaceutiques à travers plus d'une centaine de pays ».

Paul Ramsay, le co-fondateur et président de CanaQuest, ajoute; « Nous sommes extrêmement heureux de compter sur PurCann Pharma et sa société mère SiliCycle autorisée par Santé Canada en tant que nouveaux partenaires du lancement de nos produits médicalement formulés, reflétant leurs standards de qualité pharmaceutique extrêmement élevés, leur expertise et leur capacité de fabrication ».

Canaquest - "Commercial Ready Master Formulations" :

Le Mentanine® à base d'Oméga-3 et de CBD, non-psychotique, augmente l'efficacité du CBD dans un récepteur nucléaire spécifique du cerveau, pour le traitement de troubles mentaux. La formulation interagit avec le système nerveux central, qui contrôle l'anxiété, la dépression, la schizophrénie, le trouble de stress posttraumatique et les dépendances. De plus, l'efficacité améliorée (libération sublinguale), nécessite des doses de CBD substantiellement plus petites, de ce fait éliminant ou minimisant la toxicité existante dans le foie causée par la consommation de CBD par voie orale (tel que mentionné dans un récent commentaire de la FDA).

Le Mentabinol® est une formule à base de THC et L-théanine : une alternative plus sûre pour les gens consommant du THC pour des troubles mentaux, pour de la douleur chronique, dans l'optique d'amoindrir les effets secondaires de la chimiothérapie ou pour réduire l'anxiété ou la dépression. La formule pourrait aussi être viable dans le traitement de la dépendance aux opioïdes.

Les deux formules ont été développées et démontrées scientifiquement dans des essais précliniques à la Western University par une équipe scientifique menée par Dr. Steven Laviolette.

À propos de CanaQuest Medical Corp

CanaQuest Medical Corp est une compagnie scientifique et pharmaceutique qui développe des produits de santé en utilisant des molécules de cannabinoïde et d'autres composés botaniques de qualité pharmaceutique. La compagnie est le partenaire industriel en recherche et développement du Dr. Steven Laviolette, un professeur et neuroscientifique ayant plus de 20 ans d'expérience de recherche dans le domaine de la santé mentale et des cannabinoïdes pour le développement de nouveaux traitements pharmacologiques pour les troubles de la santé mentale, tels que l'anxiété, la dépression, la dépendance, la schizophrénie et le trouble de stress posttraumatique. CanaQuest a identifié les procédures réglementaires pour obtenir le Numéro d'identification d'un Médicament (DIN), pour ses deux formules maîtresses, Mentanine®Rx et Mentabinol® Rx, au Canada et aux États-Unis.

De plus, CanaQuest vendra les deux produits à travers sa filiale, ADC BioMedical Corp. Cette dernière, entièrement détenue par CanaQuest, a reçu une licence de vente, import et export de cannabis médical émise par Santé Canada sous la Loi sur le Cannabis. Des fabricants licenciés de contrats BPF (GMP) au Canada et aux États-Unis, capables de formuler, procéder et emballer, ont été sélectionnés pour la production et la distribution. La compagnie a gagné le prix Go Global Awards en 2019 pour la catégorie « Entreprise de l'année : secteur des sciences de la vie », présenté par le Conseil de Commerce International (International Trade Council).

Pour un bref vidéo concernant la recherche, visitez-le : https://www.youtube.com/watch?v=O_D4wkHHbDg

Pour plus d'information sur CanaQuest, visitez le http://www.canaquest.com

À propos de PurCann Pharma

PurCann Pharma se positionne pour devenir un leader en extraction et purification de molécules issues du chanvre et du cannabis. L'entreprise croit que l'avenir des produits dérivés du cannabis pour fins médicales apportera une croissance plus élevée des usages que l'utilisation pour fins récréatives, et ce, à très court terme. L'entreprise concentre ses efforts sur les divers cannabinoïdes tels que le THC et le CBD, mais aussi sur ceux ayant des effets bénéfiques sur le stress, l'anxiété, la douleur, l'insomnie et certaines conditions dermatologiques. PurCann Pharma a pour objectif d'ainsi obtenir des extraits purs, de qualité supérieure et exempts de pesticides et autres molécules indésirables.

À propos de Groupe SiliCycle

Groupe SiliCycle est une compagnie qui a été fondée en 1995 à Québec. Elle est un leader mondial dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits spécialisés destinés à l'industrie pharmaceutique. Expert technique en chimie, Groupe SiliCycle vend dans plus de 100 pays ses solutions en extraction et purification de molécules d'intérêt et en chimie de la silice. Le savoir-faire de Groupe SiliCycle est recherché par les grandes fabrications industrielles jusqu'aux laboratoires analytiques des compagnies pharmaceutiques, cosmétiques, nutraceutiques et alimentaires du monde entier. Les compagnies membres de la famille Groupe SiliCycle sont des compagnies technologiques réalisant de la recherche et du développement, de la fabrication et visant l'exportation avec des produits et services orientés sur la santé et le bien-être de même que la sauvegarde de l'environnement.

