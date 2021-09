OTTAWA, ON, le 16 sept. 2021 /CNW/ - Canadian Geographic est emballé d'annoncer que le concours Photos canadiennes de l'année 2021 est maintenant ouvert aux propositions, et il comprend des prix à gagner qui représentent un total de 10 000 $ en espèces. Cette nouvelle version du concours de photos le plus ancien de Canadian Geographic sera axée sur la beauté du Canada : sa faune sauvage, ses paysages, ses villes et ses conditions météorologiques.

Photos canadiennes de l'année propose un nouvel angle au Concours de photos annuel de Canadian Geographic, qui s'est déroulé pendant 36 ans. Cette année, Canadian Geographic nommera 13 photographes exceptionnels, notamment un gagnant du grand prix qui sera désigné « Photographe canadien de l'année ».

Le grand prix de 5 000 $ sera décerné à un seul photographe qui envoie une photo remarquable dans n'importe laquelle des catégories du concours. De plus, un prix de catégorie de 1 000 $ sera attribué pour souligner la meilleure image transmise dans chacune des quatre catégories : La faune sauvage en action, Paysages épiques, La vie en ville et Météo, saisons et ciel. Le finaliste de chaque catégorie recevra 250 $. Les mentions honorables gagneront un abonnement d'un an à la revue Canadian Geographic ainsi qu'une variété de produits de Can Geo. En plus des sommes d'argent et des autres prix, les photographes gagnants verront leurs photographies publiées dans le numéro de mars/avril 2022 de Canadian Geographic et en ligne.

« La photographie d'exception a été un pilier de la marque de Canadian Geographic dans tous ses médias au cours de ses 90 ans d'existence, affirme Aaron Kylie, rédacteur en chef de la revue Canadian Geographic. Nous sommes ravis de présenter cette nouvelle version de notre populaire Concours de photos annuel comprenant d'importants prix en argent pour découvrir et faire valoir les meilleurs photographes du pays. »

Au cours de son histoire, Canadian Geographic a soutenu et valorisé les talentueux photographes canadiens et leur formidable travail. Son club de photos compte l'une des plus grandes communautés de la photographie au Canada, dont plus de 14 000 membres partagent leurs travaux.

Le concours se déroule du 8 septembre 2021 au 5 décembre 2021. Les candidats doivent s'inscrire et soumettre leurs photos au site web du concours à cpy21.canadiangeographic.ca . Les gagnants du concours seront annoncés le 17 décembre 2021.

AU SUJET DE LA SOCIĖTĖ GĖOGRAPHIQUE ROYALE DU CANADA

Éditrice de la revue Canadian Geographic, la SGRC a pour mission de mieux faire connaître et apprécier le Canada - ses habitants, ses lieux, son patrimoine naturel et culturel, ainsi que ses possibilités environnementales, sociales et économiques. La Société, qui compte plus de 25 000 membres dans tout le pays, est l'un des plus grands organismes éducatifs à but non lucratif au Canada. Elle est financée principalement par des frais d'adhésion et des dons. Le Conseil des gouverneurs de la Société et ses comités de programmes sont composés entièrement de bénévoles.

