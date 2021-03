L'entreprise s'efforce d'éliminer les obstacles pour tous ses employés de la production, de la vente au détail et corporatifs

TORONTO, le 24 mars 2021 /CNW/ - Canada Goose a annoncé aujourd'hui que dans un effort pour éliminer les obstacles et assurer un accès équitable, elle offrira à tous ses employés jusqu'à quatre heures de congé payé pour recevoir le vaccin contre la COVID-19. Les employés de ses opérations mondiales auront également accès à de l'information sur demande concernant les vaccins contre la COVID-19.

« Je crois qu'à mesure que la vaccination s'accélère et que l'offre mondiale continue d'augmenter, nous sommes entrés dans une nouvelle phase pleine d'espoir dans notre lutte mondiale contre la COVID-19 » déclare Dani Reiss, président et chef de la direction de Canada Goose. « En tant que chef de file de l'industrie manufacturière canadienne et employeur de milliers de personnes au Canada et dans le monde, je suis fier de faire notre part pour que tous les employés de Canada Goose aient un accès équitable et éclairé aux vaccins. »

Tous les employés de Canada Goose auront également accès à de l'information sur demande concernant les vaccins pour la COVID-19, ainsi que la possibilité que leurs questions liées aux vaccins soient adressées par un professionnel de la santé. Cette initiative de l'entreprise met l'emphase sur le bien-être des employés pendant la pandémie, qui comprend son programme d'aide aux employés grâce auquel ces derniers ont accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à des services gratuits de consultation et de soutien en santé mentale.

Cette annonce est dans la continuité du programme d'intervention de Canada Goose, qui a rapidement permis à l'entreprise de faire évoluer ses capacités de fabrication canadiennes pour produire des équipements de protection individuelle (EPI). Entre mars et octobre 2020, Canada Goose a fabriqué plus de 2,5 millions d'unités d'EPI pour répondre aux contrats fédéraux et provinciaux, tous vendus au prix coûtant, et a également fait don de plus de 34 000 unités d'EPI à des hôpitaux et des établissements médicaux à travers le Canada et au Mount Sinai Health System à New York.

