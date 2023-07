Canada Goose donne vie au recommerce au Canada et franchit des étapes importantes en matière de développement durable

L'expansion de Canada Goose Generations survient alors que la marque fait état d'une réduction de près de 45 % de son empreinte carbone d'une année sur l'autre.

TORONTO, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Canada Goose a lancé sa plateforme de recommerce - Canada Goose Generations - au Canada. Conformément à l'objectif de l'entreprise de garder la planète au froid et ses habitants au chaud, Generations invite les consommateurs à échanger et à acheter des vêtements d'extérieur et des vêtements Canada Goose usagés directement auprès de la marque de luxe performante. Generations soutient directement la stratégie d'impact durable de Canada Goose, en l'aidant à atteindre son objectif annuel en matière de déchets de garantie, qui est décrit dans le rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG) de l'entreprise, également publié aujourd'hui.

Canada Goose est réputée pour son savoir-faire canadien sans compromis, fabriquant des produits fonctionnels qui résistent aux éléments et à l'épreuve du temps. Cette dernière initiative durable, qui a fait ses débuts aux États-Unis au début de l'année, donne une nouvelle vie à ses produits et permet à des pièces de qualité de rester en circulation pendant des décennies. Les consommateurs échangent leurs produits Canada Goose via le portail en ligne de Generations. Une fois les produits envoyés, évalués et authentifiés, les consommateurs recevront une carte-cadeau Canada Goose. Propulsé par Trove , le leader de l'industrie de la revente de marques, Generations offre un assortiment de styles renommés, de pièces patrimoniales emblématiques, de collaborations convoitées et d'articles vintage exclusifs tirés de ses archives vieilles de plus de 65 ans.

"Canada Goose Generations est l'expression parfaite de ce que le luxe signifie aujourd'hui et définit un avenir plus durable", a déclaré Carrie Baker, présidente de Canada Goose. "Méticuleusement fabriqués au Canada avec les meilleurs matériaux, nos produits sont particulièrement bien placés pour être redécouverts et aimés une deuxième, une troisième et une quatrième fois. L'arrivée de Generations sur notre marché national nous donne l'occasion de nouer et de renouer des liens avec des clients de longue date, d'une manière nouvelle et passionnante."

Le rapport ESG de cette année est une étape importante dans le parcours de Canada Goose en matière de développement durable, en atteignant des objectifs avant leur année cible, en réalisant des avancées significatives dans l'évolution de ses activités et de ses opérations, et en commençant à se fixer des objectifs au-delà de 2025. Les points saillants du rapport sont les suivants :

FABRICATION ET OPÉRATIONS

Canada Goose a réduit ses émissions de portée 1 et 2 de près de 45 % d'une année sur l'autre en investissant dans des crédits mondiaux d'énergie renouvelable qui concernent l'énergie éolienne, l'hydroélectricité et l'énergie solaire et en modernisant ses usines de fabrication.

A l'avenir, Canada Goose mesure ses émissions de type 3 et prévoit de fixer des objectifs d'ici la fin de l'exercice fiscal en cours, soit l'exercice 2024.

Canada Goose a atteint son objectif de réacheminer 100 % de ses déchets de garantie annuels par le biais de Canada Goose Generations, du programme Canada Goose Resource Centre et du programme Canada Goose Response.

MATÉRIAUX

Canada Goose a remplacé plus de 75 % de ses matériaux par des fibres et des matériaux préférentiels (PFM). Il s'agit de fibres et de matériaux recyclés, organiques, naturels, biodégradables et d'origine végétale.

Canada Goose s'est engagé à éliminer les substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS) de tous ses produits. L'entreprise a atteint son objectif d'acheter des produits Arctic Tech, exempts de PFAS, sa marque de fabrique utilisées dans la majorité des parka, plusieurs mois avant la date prévue et, une fois cette étape franchie, elle a annoncé de nouveaux objectifs :

D'ici le printemps 2024, tous les produits fabriqués au Canada seront exemptés de PFAS.

D'ici l'automne 2024, tous les produits fabriqués en Europe , dont les vêtements de pluie, les tricots mais aussi les autres vêtements, seront exemptés de PFAS.

, dont les vêtements de pluie, les tricots mais aussi les autres vêtements, seront exemptés de PFAS. Près de 90 % des emballages de Canada Goose ont été remplacés par des solutions plus durables.

"Ce rapport ESG se concentre sur des questions clés dans notre industrie et dans le monde entier - de l'innovation matérielle à la réduction de notre empreinte carbone en passant par notre politique en matière de droits de l'homme", a déclaré Gavin Thompson, vice-président principal de la citoyenneté d'entreprise, Canada Goose. "Nous continuons à transformer activement notre entreprise, tout en restant fidèles à notre objectif de garder la planète froide et ses habitants au chaud. Je suis fier de nos employés et reconnaissant envers nos partenaires, qui se joignent à nous dans notre engagement envers cet objectif."

Generations et le rapport annuel ESG font partie de la plateforme de l'entreprise, HUMANATURE, qui regroupe ses initiatives en matière de développement durable et de valeurs. Pour en savoir plus sur HUMANATURE, visitez le site CanadaGoose.com/sustainability.

À propos de Canada Goose

Fondée en 1957 dans un petit entrepôt de Toronto, Canada Goose (NYSE: GOOS, TSX: GOOS) est une marque de style de vie et un fabricant de premier plan de vêtements de luxe performants. Chaque collection s'inspire des exigences rigoureuses de l'Arctique, garantissant ainsi un héritage de fonctionnalité dans chaque produit, des parkas aux vêtements de pluie, en passant par les vêtements et les accessoires. Canada Goose s'inspire d'une innovation incessante et d'un savoir-faire sans compromis, et est reconnue comme un chef de file pour son engagement Made in Canada. En 2020, Canada Goose a annoncé HUMANATURE, sa plateforme d'objectifs qui réunit ses initiatives en matière de durabilité et de valeurs, renforçant ainsi son engagement à garder la planète au froid et les gens qui l'habitent au chaud. Canada Goose est également l'un des propriétaires de Baffin, un concepteur et fabricant canadien de chaussures industrielles et de plein air performantes. Pour plus d'informations, visitez le site www.canadagoose.com .

À propos de Trove

Trove est le leader du marché de la revente et de la reprise de produits de marque pour des marques et des détaillants de renommée mondiale tels que Canada Goose, Lululemon, Patagonia, REI, Levi's, Arc'teryx, Allbirds, et bien d'autres encore. Grâce à son système d'exploitation de recommerce exclusif, Trove accélère le passage à des modèles commerciaux plus durables, qui sont à la base de la circularité. Au cours des dix dernières années, Trove a équipé des marques de premier plan de la technologie et des opérations nécessaires pour créer et développer des programmes de revente de marques en permettant la reprise d'articles par les clients, l'identification et le classement de l'état des articles, la création et la maintenance de sites, ainsi que la collecte de données sur les clients, l'analyse et la création de rapports. Certifiée B Corporation, Trove est à l'avant-garde d'une nouvelle ère de la vente au détail, essentielle à un avenir plus durable. Pour en savoir plus, visitez le site Trove.com .

SOURCE Canada Goose

