TORONTO, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Canada Goose convie sa communauté à une odyssée dédiée à la puissance des femmes et à leur singularité, en s'aventurant aux côtés d'Annie Leibovitz dans les paysages sauvages du Nouveau-Mexique, l'endroit où s'est déroulé sa plus récente campagne.

La campagne Vivre en plein air célèbre trois femmes pionnières issues d'univers bien distincts : la cinématographie, la performance et le sport. Interconnectées par une quête incessante de sens et la passion de faire partie d'un tout plus grand, l'actrice, musicienne, écrivaine et compositrice Sheila Atim, la réalisatrice et directrice de la photographie de la faune Sophie Darlington, ainsi que la gardienne de but de hockey sur glace olympique Kimberly Newell, sont prises en photo en parfaite adéquation avec les paysages des collines rouges du Nouveau-Mexique.

C'est la même toile de fond qui a inspiré Georgia O'Keeffe, l'une des artistes et pionnières les plus prolifiques de l'histoire moderne. Reconnue pour ses tableaux représentant les formes naturelles, Georgia avait un lien profond avec la terre et la nature du Nouveau-Mexique, un endroit où elle se sentait véritablement chez elle et où elle a travaillé, vécu et prospéré pendant près de 40 ans.

La campagne Vivre en plein air, caractérisée par l'utilisation emblématique de la lumière, de l'ambiance dramatique et de la narration visuelle propre à Annie Leibovitz, démontre que les trois muses acharnées de Canada Goose se sentent tout aussi à l'aise sur les terrains arides jadis fréquentés par Georgia. Mariant des modèles phares de Canada Goose pour la saison avec des pièces de leur garde-robe personnelle, leur caractère unique en tant que femmes leaders et leur lien indéfectible avec Mère Nature resplendissent dans le style de portrait inimitable de Georgia.

« J'ai adoré ces femmes ainsi que leurs histoires fascinantes », a déclaré Annie. « Nous avons toutes été envoûtées par la beauté du paysage du Nouveau-Mexique. Les réunir dans un environnement naturel aussi fascinant a été une véritable source d'inspiration. »

Acclamée par la critique pour ses performances sur scène et à l'écran, avec à son actif des prix BAFTA, du Festival de Cannes et du gala Les Olivier, Sheila Atim a façonné sa carrière en tant qu'actrice, musicienne, auteure et compositrice. Parmi ses réalisations, on compte The Underground Railroad, The Woman King et BRUISED.

« Connaissant la pression et la force que la Terre peut exercer me confère un profond respect pour des puissances plus grandes que moi. », a déclaré Sheila. « On ne sait jamais quelle impression on laisse sur les autres. Vous pouvez avoir toutes ces idées sur ce que vous essayez de représenter, mais les autres peuvent en tirer des interprétations différentes, qu'il s'agisse de vous-même ou de ce que vous avez accompli. »

Sophie Darlington, cinéaste et directrice de la photographie, lauréate des BAFTA et multirécompensée, se consacre à la réalisation de films et de séries télévisées sur la faune depuis plus de trois décennies. Primée aux Emmy Awards à huit reprises et ayant perfectionné son art en Tanzanie aux côtés du cinéaste Hugo van Lawick, elle perpétue aujourd'hui son héritage. Sophie s'engage avec passion, non seulement dans le cinéma, mais aussi dans le mentorat, la prise de parole en public et la promotion de la diversité dans le domaine de films sur la faune.

« Lorsque j'ai débuté il y a 30 ans, le nombre de femmes camerawomen spécialisées dans la faune se comptait sur les doigts d'une seule main. Cela change à présent, à travers les gens qui nous voient, moi et d'autres camerawomen, à l'écran. Jamais cela ne m'avait traversé l'esprit que je pourrais ouvrir la voie. Désormais, je suis une fervente partisane de la philosophie « la contemplation comme source d'inspiration. La représentativité, c'est vraiment essentiel », a déclaré Sophie.

Kimberly Newell est une gardienne de but olympique de hockey sur glace qui a été recrutée à Wall Street en 2018 pour jouer pour la toute première équipe professionnelle de hockey sur glace de Chine. Après avoir représenté l'équipe nationale de Chine aux Jeux olympiques d'hiver de Beijing 2022, elle a mené l'équipe à un record historique de deux victoires. Aujourd'hui, elle réside au Canada où elle se consacre à inspirer les athlètes féminines à libérer leur plein potentiel grâce à Empower Hockey, une école de hockey conçue pour les femmes.

« Juste après l'obtention de mon diplôme universitaire, j'ai dû prendre une décision vraiment difficile. J'ai pris mes distances avec le hockey. Revenir à cette passion et jouer professionnellement puis participer aux Jeux olympiques, en honorant mon héritage, a été vraiment incroyable et inimaginable. Après les Jeux olympiques, de nombreuses jeunes femmes en Chine m'ont contactée pour me dire qu'elles n'avaient jamais regardé de hockey de leur vie et qu'elles étaient profondément inspirées. »

Ce n'est pas la première fois qu'Annie Leibovitz photographie pour Canada Goose, puisqu'elle avait déjà immortalisé la campagne automne/hiver de la marque en 2022. Entamant une deuxième collaboration ensemble, le lieu est une terre familière pour Annie, qui avait déjà visité le Nouveau-Mexique pour photographier la maison de Georgia O'Keeffe.

« Nous sommes là pour honorer des femmes courageuses et visionnaires d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est un immense privilège de le faire aux côtés de la prestigieuse distribution ainsi que de l'équipe qui participent à la campagne Vivre en plein air de cette année, toutes les personnes jouant un rôle crucial pour inspirer nos consommatrices à vivre avec audace, sans sacrifier le style ni la performance », a confié Penny Brook, directrice du marketing et de l'expérience chez Canada Goose.

À l'image des paysages naturels et de la palette brute du Nouveau-Mexique, la collection Automne 2023 offre des teintes inspirées par la nature elle-même, telles que le sable du désert, la pierre calcaire et l'armoise, aux côtés des teintes incontournables noire, marine et grise, avec des silhouettes épurées et une identité visuelle tonale qui marie style luxueux et performance.

Confectionnés en coton Pima, un tissu ultra-luxueux résistant à l'eau au fini mat et sec, le manteau matelassé Garnet, le manteau matelassé court Garnet et le gilet Garnet sont dotés d'une doublure intérieure élégante, d'un ourlet elliptique discret et d'une capuche ou d'un col rembourrés fixes, qui offrent une silhouette moderne et minimaliste et qui se portent avec n'importe quelle tenue.

Confectionnés en tissu Lumina recyclé, imperméable ainsi que résistant au vent et dotés d'une finition douce et lustrée, le Parka Rhoda, la Veste Rhoda et le Gilet Rhoda fournissent une chaleur de qualité supérieure avec une capuche enveloppante fixe, des boutons-pression décentrés et un design matelassé surdimensionné.

La collection comprend le Pull col rond en cachemire Copal et le Pull col roulé en cachemire Copal. Offrant une douceur et une respirabilité inégalées pour la peau, ces pièces en tricot sont confectionnées avec du fil en cachemire 100 % authentique.

Pour nos clientes féminines, la chaleur sera également au rendez-vous avec une nouvelle Écharpe en alpaga, un Bonnet en cachemire, une Cagoule en cachemire et des Gants en cachemire.

L'ensemble de la collection sera disponible à partir du 14 septembre 2023 dans certaines boutiques du monde entier, en ligne sur canadagoose.com et chez certains partenaires de distribution mondialement reconnus.

Fondée en 1957 dans un petit entrepôt de Toronto, Canada Goose (NYSE: GOOS, TSX : GOOS) est une marque de style de vie et un fabricant de premier plan de vêtements de luxe performants. Chaque collection s'inspire des exigences rigoureuses de l'Arctique, garantissant ainsi un héritage de fonctionnalité dans chaque produit, des parkas aux vêtements de pluie, en passant par les vêtements et les accessoires. Canada Goose s'inspire d'une innovation incessante et d'un savoir-faire sans compromis et est reconnue comme un chef de file pour son engagement Fait au Canada. En 2020, Canada Goose a annoncé HUMANATURE, sa plateforme d'objectifs qui réunit ses initiatives en matière de durabilité et de valeurs, renforçant ainsi son engagement à garder la planète au froid et les gens qui l'habitent au chaud. Canada Goose est également l'un des propriétaires de Baffin, un concepteur et fabricant canadien de chaussures industrielles et de plein air performantes. Pour plus d'informations, visitez le site www.canadagoose.com.

