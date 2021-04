La marque s'engage à utiliser des matériaux recyclés et biologiques, ainsi que des emballages durables. De plus, elle engage Bill Nye, un professeur de sciences de renommée mondiale, en tant que conseiller.

TORONTO, le 15 avril 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Canada Goose a publié son rapport sur la durabilité de 2020, qui met en évidence les progrès que la marque a accomplis en vue de l'atteinte de ses objectifs de durabilité de 2025, fixe de nouveaux engagements ambitieux et réaffirme son objectif de garder la planète au frais et ses habitants au chaud en renforçant ses engagements en matière durabilité et en travaillant avec les communautés pour offrir un avenir meilleur aux prochaines générations.

« Le rapport sur la durabilité de cette année s'appuie sur le travail acharné que nous avons commencé en 2019 et va encore plus loin, a déclaré Gavin Thompson, vice-président de la citoyenneté de l'entreprise chez Canada Goose. J'ai été incroyablement inspiré par nos employés du monde entier, leur engagement en faveur du développement durable et les progrès significatifs que nous avons accomplis en vue de l'atteinte de nos objectifs ambitieux qui répondent aux défis sociaux, économiques et environnementaux. »

En plus des objectifs énoncés dans son rapport sur la durabilité de 2019, Canada Goose a exploité de nouvelles pistes d'affaires pouvant lui permettre d'avoir un impact plus tangible. Le rapport sur la durabilité de 2020 prévoit les deux nouveaux engagements suivants :

Canada Goose s'engage à faire passer 90 % de ses matériaux aux fibres et matériaux préférés d'ici 2025 : les fibres et matériaux préférés, comme les fibres recyclées et biologiques, sont définis comme des solutions de rechange durables aux matériaux traditionnels. Cet engagement veille à ce que Canada Goose utilise de façon importante des matériaux plus respectueux de l'environnement pour fabriquer ses vêtements d'extérieur, ses vêtements et ses accessoires.





Canada Goose s'engage à mettre en place des solutions durables dans l'ensemble de ses emballages d'ici 2025 : les solutions durables comprennent le contenu recyclé et la recyclabilité des emballages utilisés dans ses opérations de fabrication, de vente directe aux consommateurs et de marketing.

En janvier, Canada Goose a lancé le parka Standard Expedition, son parka le plus durable à ce jour, qui contribuera à établir la norme pour l'avenir des vêtements d'extérieur. La fabrication du parka Standard génère 30 % moins de carbone et nécessite 65 % moins d'eau par rapport au parka Expedition de la ligne.

« Chez Canada Goose, notre approche en matière de conception est toujours axée sur la qualité, la durabilité et la fonctionnalité, sans jamais sacrifier la performance, a déclaré Niamh McManus, directrice de la conception chez Canada Goose. Nous concevons pour des générations, pas pour des saisons, et nos nouveaux engagements durables axés sur les produits renforcent davantage cette approche. »

Pour lancer son rapport sur la durabilité de 2020, Canada Goose s'est associée à Bill Nye, un enseignant en sciences de renommée mondiale. L'un des principaux porte-parole de la communauté scientifique et défenseur de l'environnement, M. Nye a participé à une table ronde pour discuter des objectifs environnementaux audacieux de Canada Goose et des plans pour les atteindre.

« Le changement climatique est réel. Nous devons agir maintenant, a déclaré Bill Nye, conseiller de Canada Goose. Je suis fier de faire équipe avec Canada Goose. Elle s'efforce de garder la planète au frais et ses habitants au chaud. En travaillant ensemble, je pense que nous pouvons attirer l'attention sur la nécessité de fabriquer des produits de manière durable et responsable. C'est une occasion pour les dirigeants de l'entreprise que les consommateurs reconnaîtront et adopteront. »

Depuis la publication de son premier rapport sur la durabilité en avril 2020, Canada Goose a atteint plusieurs objectifs initiaux énoncés dans sa stratégie d'impact durable. La marque a atteint l'objectif de carboneutralité dans le cadre des opérations de l'entreprise (émissions de types 1 et 2), réaffirmant son approche stratégique pour atteindre zéro émission nette d'ici 2025. De plus, elle a adopté les normes bluesign® relatives aux matières premières en tant que partenaire système officiel, a créé la norme en matière de fourrure récupérée afin d'atteindre son objectif visant la fin de l'achat de fourrures neuves d'ici 2022, et reste sur la bonne voie pour obtenir la certification relative à la norme pour un duvet responsable d'ici la fin de l'année 2021.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur HUMANATURE, la plateforme d'objectifs de Canada Goose qui unit ses initiatives de développement durable fondées sur des valeurs.

Pour lire le rapport complet, consultez le site canadagoose.com/sustainability.

À propos de Canada Goose

Fondée en 1957 dans un petit entrepôt de Toronto, au Canada, Canada Goose (NYSE : GOOS) (TSX : GOOS) est une marque de style de vie et l'un des plus importants fabricants de vêtements de performance haut de gamme. Chaque collection répond aux exigences extrêmes de l'Arctique, garantissant qu'un patrimoine de fonctionnalité est intégré à chaque produit, des parkas aux imperméables, en passant par les vêtements et les accessoires. Canada Goose s'inspire d'une innovation incessante et d'un savoir-faire sans compromis, et est une chef de file reconnue pour son engagement envers la fabrication au Canada. En 2020, Canada Goose a annoncé HUMANATURE, sa plateforme d'objectifs qui unit ses initiatives de développement durable fondées sur des valeurs et qui renforce son engagement à garder la planète au frais et ses habitants au chaud. Canada Goose est également propriétaire de Baffin, un concepteur et fabricant canadien de chaussures d'extérieur et industrielles de performance. Pour en savoir plus, visitez le site www.canadagoose.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont généralement définis par des mots comme « anticiper », « prévoir », « planifier », « croire », « estimer », « prévision », « objectif », « projet », par l'emploi du conditionnel, du futur et d'autres termes similaires. Ces énoncés prospectifs portent sur des sujets variés et reposent nécessairement sur des opinions, des estimations et des hypothèses que nous avons jugées pertinentes et légitimes au moment de la publication du présent communiqué. Plus particulièrement, le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs portant notamment sur ce qui suit, sans s'y limiter : (i) notre vision et notre stratégie d'impact durable; (ii) les objectifs de notre stratégie et nos plans pour réaliser ces objectifs; (iii) nos plans pour gérer notre impact environnemental, y compris notre objectif en ce qui concerne nos émissions de gaz à effet de serre, notre engagement à utiliser des fibres et des matériaux préférés, notre engagement à utiliser des emballages durables, nos plans d'utiliser de la fourrure récupérée et de cesser d'acheter des fourrures neuves, et notre engagement à réduire nos émissions de carbone; et (v) le calendrier estimatif pour l'atteinte nos objectifs en lien avec l'environnement, l'énergie et la réduction des déchets.

Tous les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse sont assujettis à des risques et à des incertitudes qui pourraient donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Les risques et les incertitudes applicables comportent, entre autres, nos attentes à l'égard des tendances de l'industrie et des tendances saisonnières, notre plan d'affaires et nos stratégies de croissance, y compris notre capacité à élargir nos gammes de produits et à prendre de l'expansion à l'étranger, les événements géopolitiques mondiaux et toute autre perturbation, notre capacité à prévoir les exigences liées aux stocks, en particulier au rythme de l'expansion de notre canal de vente directe aux consommateurs, notre capacité à mettre en œuvre nos stratégies de croissance, notre capacité à suivre le rythme de l'évolution des goûts des consommateurs, notre capacité à entretenir la force de notre marque et de protéger notre propriété intellectuelle, notre capacité à prévoir avec précision nos résultats, les risques associés aux conséquences de pandémies, telles que la COVID-19 (le coronavirus), ainsi que les risques énoncés sous la rubrique « Facteurs de risque » du formulaire 20-F dans notre rapport annuel pour l'exercice financier se terminant le 29 mars 2020, et déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (la « SEC »), des commissions des valeurs mobilières ou d'autres autorités en valeurs mobilières dans chaque province et territoire du Canada (les « autorités canadiennes en valeurs mobilières »), de même que toute autre information déposée auprès de la SEC et des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Tous les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse sont expressément qualifiés dans leur intégralité par les mises en garde contenues ou évoquées dans la présente section. Les lecteurs sont prévenus que ces énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performances futures. Compte tenu de ces risques, les résultats réels peuvent varier de manière importante de ceux exprimés, sous-entendus ou suggérés dans les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de ce communiqué, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou réviser ces énoncés.

