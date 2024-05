TORONTO, le 16 mai 2024 /CNW/ - GMS Inc. (NYSE: GMS), l'un des principaux distributeurs nord-américains de produits de construction spécialisés et la société mère de Canada GMS, Inc. ("GMS Canada"), a annoncé aujourd'hui sa conclusion d'un accord en vue d'acquérir Yvon Building Supply Inc., Yvon Insulation Corporation, Laminated Glass Technologies, Inc., et Right Fit Foam Insulation Ltd. (collectivement appelés "Yvon" ou "la Societé"), ce qui agrandit les services et les offres de produits de GMS Canada en Ontario, au Canada.

"Nous sommes ravis de signer cet accord et de voir Yvon rejoindre GMS Canada et notre groupe de marques solidement implantées sur le marché," a déclaré Paul Green, président de GMS Canada. L'équipe d'Yvon est au service de l'industrie du bâtiment de l'Ontario depuis plus d'une décennie et offre un ensemble complet de matériaux légers primaires de construction. Cette acquisition devrait accroître notre capacité de service sur le marché, ce qui devrait permettre à GMS Canada de mieux répondre aux besoins du nombre croissant de nos clients sur le marché du sud de l'Ontario, qui connaît une expansion rapide. Sous la direction de Tom Scott, Yvon a mis en place une équipe et des capacités fondées sur des valeurs fondamentales qui s'alignent parfaitement sur celles de GMS."

Tom Scott, Président d'Yvon, précise, "notre entreprise s'est construite sur des valeurs familiales et une passion pour le service à la clientèle. Notre croissance au cours des 13 dernières années est directement attribuable à notre personnel dévoué et à notre fidèle clientèle. L'équipe d'Yvon est heureuse de rejoindre la famille d'entreprises de GMS à l'issue de cette transaction. Non seulement elles partagent nos valeurs et notre engagement envers les clients, mais elles représentent également une formidable opportunité de croissance pour l'avenir."

Depuis sa création il y a plus de dix ans, Yvon s'est engagé à fournir à ses clients une large gamme de produits de qualité. Ce qui a commencé dans un garage s'est maintenant étendu à plusieurs sites à travers l'Ontario. Yvon offre une sélection complète de cloisons sèches, d'isolants (y compris les services de fabrication et d'installation par les entrepreneurs), de produits de finition, d'acier, de plafonds, de panneaux truss core, de grillage de sécurité, d'attaches, de PRF, de planchers en bois, de contreplaqué, de peinture, d'outils et d'accessoires de construction.

Après la finalisation de l'opération, le président de l'équipe Yvon, Tom Scott, et son équipe de direction continueront de travailler dans l'entreprise, opérant sous la marque Yvon mais en s'intégrant étroitement aux marques de GMS au Canada.

À propos de GMS: Fondée en 1971, GMS exploite un réseau d'environ 300 centres de distribution proposant une vaste gamme de panneaux muraux, de plafonds, de charpentes métalliques et de produits complémentaires. De plus, GMS exploite environ 100 centres de vente, de location et d'entretien d'outils, offrant une sélection complète de produits et de solutions de construction à sa clientèle d'entrepreneurs résidentiels et commerciaux à travers les États-Unis et le Canada. Le modèle opérationnel unique de l'entreprise combine les avantages d'une plateforme et d'une stratégie nationales avec une approche locale du marché, ce qui permet à GMS de réaliser d'importantes économies d'échelle tout en maintenant un niveau élevé de service à la clientèle.

Déclarations et informations prospectives:

Le présent communiqué de presse contient des "déclarations prospectives" au sens de la loi des États-Unis intitulé "Private Securities Litigation Reform Act" de 1995". Vous pouvez généralement identifier les déclarations prospectives par l'utilisation de termes prospectifs tels que " anticiper ", " croire ", " continuer ", " pouvoir ", " estimer ", " s'attendre à ", " avoir l'intention de ", " pouvoir ", " planifier ", " potentiel ", " prédire ", " chercher " ou " devoir ", ou la forme négative de ces termes, ou d'autres variations de ces termes ou une terminologie comparable. Nous avons basé ces déclarations prospectives sur nos attentes, hypothèses, estimations et projections actuelles. Bien que nous estimions que ces attentes, hypothèses, estimations et projections sont raisonnables, ces déclarations prospectives ne sont que des prédictions et impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup échappent à notre contrôle. Les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes, y compris les facteurs décrits dans la section "Facteurs de risque" de nos documents déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission aux Etats-Unis). Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de changements d'attentes ou autres.

