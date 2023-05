TORONTO, le 2 mai 2023 /CNW/ - GMS Inc. (NYSE: GMS), l'un des principaux distributeurs nord-américains de produits de construction spécialisés et la société mère de Canada GMS, Inc. ("GMS Canada"), a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Jawl Lumber Corporation, qui dessert le marché de l'île de Vancouver sous le nom de marque Home Lumber & Building Supplies (Home Lumber).

"Nous sommes heureux que Home Lumber & Building Supplies rejoigne GMS Canada et notre groupe de marques bien implantées sur le marché", a déclaré Paul Green, président de GMS Canada. "Depuis des décennies, la famille Jawl a bâti une entreprise qui correspond à nos valeurs et une équipe au service de l'industrie du bâtiment sur l'île de Vancouver. L'héritage d'un service de haute intégrité qu'ils ont assuré se poursuivra en soutenant l'équipe de Home Lumber. L'avenir de Home Lumber est prometteur alors que nous entamons ce nouveau chapitre "Dynamisé par GMS' (Powered by GMS)."

"Depuis notre création en 1960, nous sommes fiers de servir avec intégrité nos clients dans la grande région de Victoria et sur l'île de Vancouver. Nous remercions sincèrement nos clients, nos fournisseurs et nos employés pour leur soutien et leur fidélité au fil des ans," a déclaré Karnel Jawl, président de Home Lumber. "Nous nous réjouissons que l'équipe de Home Lumber s'associe avec GMS, une famille d'entreprises qui partagent nos valeurs et qui aidera Home Lumber à passer à la phase suivante de croissance."

Jawl Lumber Corporation, d/b/a Home Lumber & Building Supplies; Acquis le 1er mai 2023

Créée en 1960 par la famille Jawl, Home Lumber & Building Supplies est l'un des fournisseurs les plus anciens et les plus respectés de l'île de Vancouver en matière de bois d'œuvre, de bois d'ingénierie, de portes et d'éléments de charpente, de bardage et d'autres matériaux de construction connexes.

À l'instar de GMS, l'entreprise s'engage à fournir un service de qualité supérieure à ses clients. Home Lumber est basé à Victoria, au Canada.

A propos de GMS :

Fondée en 1971, GMS exploite un réseau d'environ 300 centres de distribution proposant une vaste gamme de panneaux muraux, de plafonds, de charpentes métalliques et de produits complémentaires. De plus, GMS exploite environ 100 centres de vente, de location et d'entretien d'outils, offrant une sélection complète de produits et de solutions de construction à sa clientèle d'entrepreneurs résidentiels et commerciaux à travers les États-Unis et le Canada. Le modèle opérationnel unique de l'entreprise combine les avantages d'une plateforme et d'une stratégie nationales avec une approche locale du marché, ce qui permet à GMS de réaliser d'importantes économies d'échelle tout en maintenant un niveau élevé de service à la clientèle.

