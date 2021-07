MONTRÉAL, le 6 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Novacap, un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, annonce son investissement dans Canada Diagnostic Centres (CDC), un fournisseur de services d'imagerie médicale basé en Alberta, et chef de file canadien dans ce créneau. Novacap soutiendra l'objectif de CDC d'étendre leurs services d'un océan à l'autre, et de renforcer leur réputation de chef de file en services d'imagerie diagnostique au Canada.

Avec ses 18 cliniques externes en Alberta et en Colombie-Britannique, CDC fournit des soins aux 500 000 patients qui le visitent chaque année pour des services tels que l'échographie, les mammographies, les radiographies, l'IRM, les tomodensitogrammes et les traitements de la douleur par imagerie guidée Grâce à une équipe de gestion chevronnée dirigée par des médecins spécialistes, CDC exerce ses activités de manière performante dans le marché concurrentiel de l'Alberta.

Les dirigeants et actionnaires de CDC demeureront en poste et bénéficieront de l'investissement de Novacap pour atteindre leur objectif de fournir des services de qualité à leurs clients.

« Je suis très fier des soins de haute qualité prodigués aux patients par mes collègues de CDC, notamment mes collègues médecins, nos incroyables équipes de technologues et nos nombreux employés qualifiés. Nous sommes très heureux que Novacap reconnaisse et soutienne notre travail, ce qui nous permettra d'accroître la portée de notre engagement à fournir des soins de qualité exceptionnelle aux patients dans d'autres provinces à travers le Canada », a déclaré le Dr Robert Davies, directeur médical et chef de la direction de CDC.

« Un tel investissement offre de belles perspectives pour notre entreprise et transforme nos ambitions en objectifs tangibles. Nous planifions la recherche de partenaires de premier plan dans d'autres provinces, qui partagent notre vision d'un accès rapide et de qualité à ces services et qui souhaitent collaborer avec des professionnels qui ont un impact positif dans la vie des patients », a mentionné Lorne Paperny, président et fondateur de CDC.

Novacap partage la vision de CDC de se positionner comme un leader canadien mené par des médecins dans le domaine de l'imagerie diagnostique et des interventions guidées par l'imagerie.

« Aujourd'hui, nous annonçons un partenariat majeur avec ces cliniques qui fournissent un accès à des services de haute qualité en radiologie. Nos équipes s'engagent à concrétiser la vision de CDC et à développer l'entreprise à l'échelle du Canada à partir de leur siège social à Calgary », a déclaré Marc Paiement, associé principal, Novacap. « Il s'agit du troisième investissement de Novacap en Alberta depuis les 12 derniers mois, lequel réaffirme notre intérêt à développer des partenariats dans le marché de l'Ouest canadien », a-t-il ajouté.

« L'investissement de Novacap dans CDC est le deuxième dans le secteur croissant et diversifié de l'imagerie médicale », a déclaré Heather Shantora, vice-présidente principale chez Novacap, qui supervise les opérations de soins de santé. « Les besoins en soins de santé des Canadiens continuent de croître et nous pensons que chaque province peut bénéficier des normes élevées de qualité et de service de CDC ».

Deloitte a agi à titre de conseiller pour CDC.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries et récemment des Services Financiers, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap possède les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez le www.novacap.ca.

À propos de Canada Diagnostic Centres

Chaque année, 5 700 praticiens réfèrent près de 500 000 patients à Canada Diagnostic Centres (CDC) et font confiance à leurs radiologues et cliniciens experts pour effectuer plus d'un million de tests. CDC s'efforce de renforcer cette confiance chaque jour depuis l'ouverture de sa première clinique en 1993. Aujourd'hui, avec plus de 500 professionnels formés par des experts dans 18 cliniques en Alberta et en Colombie-Britannique, CDC offre aux patients des services tels que des échographies, des mammographies, des radiographies, des IRM, des tomodensitogrammes et des traitements de la douleur par imagerie guidée. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site canadadiagnostics.ca

