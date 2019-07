Canada : Bruce Power, Kinectrics et Framatome signent un partenariat pour faire progresser la production d'isotopes médicaux et traiter le cancer de la prostate

ETOBICOKE, ON, le 10 juill. 2019 /CNW/ - Bruce Power s'associe à Kinectrics et Framatome dans le cadre d'un projet innovant pour activer un isotope médical clé - appelé Lutétium-177 - utilisé dans le traitement du cancer de la prostate.

« C'est un jour très particulier qui marque le début d'un nouveau partenariat dans la production d'un isotope qui traite le cancer de la prostate », s'est félicité Mike Rencheck, Président et CEO de Bruce Power. « Nous voulons nous assurer que le Canada reste à la pointe du développement et de la production mondiale d'isotopes. L'annonce d'aujourd'hui représente une grande avancée. »

L'innovation des thérapies anticancéreuses génère une demande mondiale pour des isotopes susceptibles de sauver des vies comme le Lutétium-177. L'utilisation des réacteurs de Bruce Power permettra de garantir que cet isotope médical clé sera fourni, de façon fiable et accessible, à des patients au Canada et partout dans le monde.

Le but de ce partenariat est de lancer la production de cet isotope en 2022, après obtention de toutes les autorisations, dont celles réglementaires. Bruce Power collaborera également avec le gouvernement canadien afin de déterminer les opportunités stratégiques d'exportation et de développement issues de ce projet pour répondre à plusieurs domaines clés de la politique publique au Canada.

Ce partenariat mettra à profit le site de Bruce Power qui compte plusieurs réacteurs pour fournir une quantité stable et redondante de Lutétium-177 pendant plusieurs décennies. Kinectrics et Framatome Canada Ltd. se sont associés pour développer un système de production d'isotopes dans plusieurs réacteurs de Bruce Power. Ce système pourrait assurer la production à terme d'autres isotopes, en plus du Lutétium-177.

« Ce partenariat est une opportunité exceptionnelle pour Kinectrics », a déclaré David Harris, Président et CEO de Kinectrics. « Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires, Bruce Power et Framatome, pour produire de nouveaux remèdes capables de sauver des vies. Cette entreprise générera des revenus pour Bruce Power, des emplois pour le comté de Bruce et pour le Canada, des ventes à l'exportation de hautes technologies.»

Ce nouveau partenariat, conjugué au Programme de prolongement de la durée d'exploitation de Bruce Power, permet de créer un cadre pour la production d'isotopes jusqu'en 2064. Cette échéance correspond à la durée d'exploitation du site de Bruce Power telle que prévue dans son Programme lancé en 2016, et qui ne connaît ni retard ni dépassement de budget.

« Framatome est fier de s'associer à Bruce Power et à Kinectrics pour produire et fournir des isotopes qui traitent le cancer et d'accompagner le Canada dans le développement des isotopes médicaux », a déclaré Bernard Fontana, Président du directoire et CEO de Framatome. « Cet accord s'appuie sur notre engagement de longue date auprès de Bruce Power et nous sommes heureux de mobiliser notre expertise internationale pour faire progresser la médecine. »

Christine Hogarth, représentante d'Etobicoke Lakeshore à l'Assemblée législative de l'Ontario, a reconnu dans ce nouveau partenariat un nouvel exemple de la réussite par l'innovation des entreprises basées en Ontario. « Ce partenariat exceptionnel bénéficiera au monde entier », a-t-elle ajouté. « L'optimisation de l'infrastructure et de l'expertise existantes permettra d'assurer la propreté et la sûreté des hôpitaux, tout en accroissant le rôle de chef de file du Canada au sein de la communauté mondiale, en prenant en charge des thérapies nouvelles et innovantes. »

Le Lutétium-177 est utilisé dans les traitements ciblés par radionucléides pour soigner les cancers comme les tumeurs neuroendocrines et le cancer de la prostate. Le Lutétium de qualité médicale est utilisé pour détruire les cellules cancéreuses tout en préservant les cellules saines. Bruce Power produit également une quantité importante du Cobalt-60 utilisé pour la stérilisation des appareils médicaux partout dans le monde, ainsi qu'une forme spécialisée du traitement du cancer appelée Gamma Knife.

« Onze hommes meurent chaque jour d'un cancer de la prostate. Nous collaborons avec nos partenaires pour changer ces statistiques en développant des traitements par radio-isotopes innovants », confirme Peter Coleridge, Président et CEO, Prostate Cancer Canada. « Les radio-isotopes jouent un rôle crucial depuis le diagnostic jusqu'au traitement de formes avancées de la maladie pour laquelle il n'existe pas de remède. C'est pourquoi nous sommes enthousiasmés par ces nouveaux traitements en préparation qui apportent de l'espoir aux hommes et à leurs familles. Ensemble, nous pouvons sauver et améliorer plus de vies. »

Bruce Power est l'un des membres fondateurs du Conseil Canadien Des Isotopes Nucléaires (ou CNIC pour Canadian Nuclear Isotope Council), qui s'assurera que le Canada reste un leader mondial dans la production de radio-isotopes susceptibles de sauver des vies en sensibilisant et en soutenant les politiques à long terme au niveau national et international. Plus de 30 organisations leaders au Canada et dans le monde ont adhéré au conseil, qui développera des solutions collectives visant à maintenir la position de chef de file du Canada en matière d'isotopes médicaux dans le monde.

« Les chercheurs canadiens et les producteurs d'isotopes collaborent pour proposer de nouvelles thérapies innovantes aux cliniques. La fourniture par le Canada de ces isotopes critiques est importante pour les nouveaux essais cliniques et pour accroître les thérapies validées », a déclaré James Maloney, représentant d'Etobicoke Lakeshore à l'Assemblée législative. « Ensemble, les trois entreprises permettront d'assurer une place de chef de file du Canada dans le domaine des sciences, tout en générant d'énormes avantages économiques et sociétaux pour tous les Canadiens. »

Fonctionnement :

Un Système de production d'isotopes sur un réacteur Bruce Power peut être utilisé pour transformer des cibles en isotopes médicaux via un processus appelé irradiation. Il s'agit d'un processus similaire à celui utilisé par Bruce Power pour la production du Cobalt-60.

Le Lutétium-177 est produit en irradiant un isotope stable, l'Ytterbium-176.

L'Ytterbium-176 est scellé dans des conteneurs spéciaux et placé dans le réacteur pendant environ deux semaines, puis envoyé pour traitement et distribution à des établissements de soins de santé.

Chaque conteneur peut contenir assez d'isotope Lutétium-177 pour le traitement d'environ 200 patients.

La production de Lutétium-177 ne génère aucun déchet nucléaire, car tous les matériaux sont utilisés pour le traitement des patients ou recyclés pour produire davantage de cet isotope.

À propos de Bruce Power

Créé en 2001, Bruce Power est un électricien basé dans le comté de Bruce, dans l'Ontario. Nos collaborateurs sont notre source d'énergie. Nos 4 200 collaborateurs sont la base de nos réussites et nous sommes fiers du rôle qu'ils jouent pour délivrer une énergie nucléaire propre, fiable et économique aux familles et aux entreprises dans toute la province. Bruce Power a travaillé très dur pour s'enraciner profondément en Ontario et s'engage à protéger l'environnement et soutenir les communautés dans lesquelles nous vivons. Pour en savoir plus: www.brucepower.com et suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

À propos de Framatome

Framatome est un acteur international majeur de la filière nucléaire reconnu pour ses solutions innovantes et ses technologies à forte valeur ajoutée pour la conception, la construction, la maintenance et le développement du parc nucléaire mondial. L'entreprise conçoit et fabrique des composants, du combustible, des systèmes de contrôle-commande et offre toute une gamme de services destinés aux réacteurs.

Grâce à ses 14 000 collaborateurs à travers le monde, Framatome met chaque jour son expertise au service de ses clients pour leur permettre d'améliorer la sûreté et la performance de leurs centrales nucléaires et de contribuer à atteindre leurs objectifs économiques et sociétaux. Pour en savoir plus: Twitter: @Framatome, Facebook: @FramatomeUS and LinkedIn: @Framatome.

