NASHVILLE, Tennessee, le 30 juill. 2024 /CNW/ - Canaan Inc. (NASDAQ : CAN), un leader des solutions informatiques de haute performance et créateur des mineurs de bitcoins d'ASIC, a annoncé sa participation réussie à la conférence Bitcoin 2024, qui s'est tenue du 25 au 27 juillet et qui attire environ 35 000 personnes. Canaan a présenté ses plus récents mineurs de bitcoins, dont la série A15 d'Avalon Miner, Avalon Box, Avalon Nano 3 et One-stop Mining Solutions. Les participants ont fait l'expérience de démonstrations en direct et ont pu en apprendre davantage sur les produits de Canaan. Leo Wang, chef des marchés financiers, a prononcé un discours sur les possibilités et les défis liés à l'exploitation du bitcoin aux États-Unis, suscitant des discussions et un intérêt importants.

Au kiosque de Canaan, les projecteurs étaient braqués sur Avalon Air-cooling Miner A1566, Avalon Immersion-cooling Miner A1566I, Avalon Box et Avalon Nano 3. Avalon Air-cooling Miner A1566 offre un taux de hachage de 185 TH/s avec une efficacité énergétique de 18,5 J/TH et une consommation d'énergie de 3 420 W. Avalon Immersion-cooling Miner A1566I offre un taux de hachage de 249 T, une efficacité énergétique de 19 J/TH et une consommation d'énergie de 4 500 W, en utilisant une technologie de refroidissement par immersion avancée. Avalon Box allie une grande efficacité à un déploiement facile pour les fermes minières et l'utilisation à domicile. Le Nano 3 portable d'Avalon, offert en cinq couleurs, fonctionne en douceur et est convivial et attrayant pour les amateurs et les professionnels. Des démonstrations en direct de ces produits ont impressionné les participants, soulignant leur rendement et leur efficacité. Cette réception positive souligne la demande croissante pour les solutions avancées d'extraction de bitcoins de Canaan sur le marché nord-américain.

L'équipe de Canaan offre un solide soutien et des services après-vente à l'échelle mondiale, y compris une réponse multilingue en tout temps et des services VIP personnalisés. Avec plus de 20 centres de service dans le monde, Canaan assure le déploiement rapide et le bon fonctionnement d'Avalon Miners, Avalon Box et de One-stop Mining Solutions à l'échelle mondiale.

En plus de la conférence principale, Canaan a accueilli l'assemblée « Happy Mining Together-CAN Community », qui a réuni des médias nord-américains et mondiaux, des influenceurs, des sociétés minières Bitcoin et d'autres acteurs de l'industrie. En tant que premier fournisseur de machines de minage du BTC ASIC au monde, Canaan a commencé son parcours d'ouverture de la source au monde et continuera de promouvoir une communauté du Bitcoin ouverte et mutuellement avantageuse. La communauté CAN favorise un environnement minier plus heureux et plus efficace pour les amateurs de chaîne de blocs grâce à la collaboration et aux dialogues ouverts.

À la suite du succès de la conférence Bitcoin 2024, Canaan est ravie de poursuivre ses efforts pour faire progresser la technologie d'extraction de bitcoins. L'entreprise demeure déterminée à fournir des solutions performantes, efficaces et fiables pour répondre à la demande croissante d'extraction de bitcoins dans le monde.

