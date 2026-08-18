Can-Am s'engage pour l'avenir de l'innovation hors route avec deux concepts visionnaires : le Defender Prerunner et le Maverick R XRay

Bien que le Can-Am Defender Prerunner et le Can-Am Maverick R XRay ne soient pas destinés à la production, ils reflètent la volonté de la marque d'innover et de défier les conventions, redéfinissant sans cesse l'industrie des VCC. Fidèle à cette philosophie, Can-Am s'engage à dévoiler de grandes nouveautés en matière de produits hors route tous les six mois au cours des quatre prochaines années.

« Chez BRP, l'innovation et les objectifs ambitieux sont au cœur de notre motivation », a déclaré Sandy Scullion, président, Groupe sports motorisés chez BRP. « Nos efforts visent notamment à devenir la marque numéro un dans l'industrie du hors route et le fabricant d'équipement d'origine (OEM) de référence pour les concessionnaires à travers le monde. Pour être un partenaire de choix pour nos concessionnaires, il est essentiel que nous continuions à proposer des produits leaders sur le marché. Le Defender Prerunner et le Maverick XRay témoignent de notre esprit novateur et de notre excellence créative. »

« Ces deux véhicules incarnent notre philosophie de design fondée sur une architecture innovante, la fonctionnalité et les émotions », a déclaré Alain Massicotte, directeur, Design et Innovation, VCC, chez BRP. « Pour notre équipe, ces véhicules vont bien au-delà d'un simple exercice de conception. Ils représentent une occasion de repenser deux de nos modèles les plus emblématiques, tant sur le plan pratique qu'esthétique, tout en explorant les possibilités d'évolution de l'ADN de Can-Am. C'est également un excellent moyen d'engager le dialogue avec notre communauté de conducteurs les plus engagés. »

Le Can-Am Defender Prerunner

Le succès de Can-Am lors de courses emblématiques telles que King of the Hammers est le fruit d'une préparation acharnée. Ces courses se gagnent souvent dans les petits moments. Un changement de pneu rapide, avoir les bons outils et les bonnes pièces à portée de main, ou encore un arrêt au poste de ravitaillement sans accroc peuvent faire la différence entre la victoire et la défaite. Inspiré par ces moments décisifs, le Defender Prerunner est le véhicule d'assistance de course en milieu éloigné par excellence.

Construit sur la plateforme Defender, en configuration 6x6, le Defender Prerunner présente une allure imposante et une silhouette unique. Sa construction robuste lui permet de faire la reconnaissance du parcours et de suivre certaines des courses les plus difficiles au monde. Il est équipé de pneus 35 pouces agressifs pour conquérir presque tous les terrains, tandis que la boîte de chargement LinQ, inspirée des Trophy Trucks, offre un espace de rangement sécuritaire et pratique pour les outils et les pièces. La cabine confortable à quatre places est dotée de sièges Sparco haut de gamme, parfaitement adaptés à l'environnement de la course.

Conçu pour exceller sur certains des terrains les plus exigeants, le Defender Prerunner illustre ce qu'il est possible de réaliser lorsque toutes les contraintes sont levées. Fidèle à ses origines Defender, ce véhicule d'assistance unique en son genre offre une robustesse et une polyvalence à toute épreuve lorsque la course en a le plus besoin.

Le Can-Am Maverick R XRay

Né dans les dunes, le Maverick R XRay incarne à la perfection la culture du hors route de Glamis. Inspiré des VCC personnalisés dotés d'un éclairage puissant, ce véhicule allie une intégration d'éclairage d'une qualité inégalée à une conception légère unique en son genre, idéale pour conquérir les dunes.

À la tombée de la nuit, le Maverick R XRay prend vie grâce à sa structure en exosquelette, une première dans l'industrie, et à son système d'éclairage intégré et sur mesure. Les panneaux translucides rétroéclairés créent une esthétique unique en son genre qui ne peut être atteinte que grâce à une conception et une fabrication que seul un manufacturier peut atteindre. S'appuyant sur la célèbre plateforme Maverick R, il se distingue par une configuration sur mesure à deux roues motrices, un déflecteur de toit actif innovant, des sièges Sparco haut de gamme et des pneus à crampons pour des performances optimales sur le sable.

Ce véhicule ne se résume pas à un simple système d'éclairage sur mesure : il incarne un nouveau moyen de communication et de personnalisation pour les conducteurs de véhicules hors route dans les dunes. Grâce à ses couleurs changeantes, le véhicule s'illumine en rouge lors du freinage et peut être programmé pour afficher divers motifs lumineux qui offrent un spectacle captivant et dynamique dans les dunes.

Pour découvrir la galerie d'images complète du Can-Am Defender Prerunner et du Maverick R XRay, consultez le dossier de presse ici. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant la capacité de Can-Am à annoncer d'importants produits hors route sur une base semestrielle et les efforts de la direction visant à devenir la marque numéro un dans le segment des véhicules hors route et le fabricant d'équipement d'origine de choix pour les concessionnaires partout dans le monde, les déclarations concernant les capacités futures et l'incidence générale attendue à long terme de l'annonce de nouveaux véhicules hors route, ainsi que d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'emploi de termes tels que « peut », « pourra », « pourrait », « devrait », « s'attend à », « prévoit », « planifie », « a l'intention de », « tendances », « indications », « anticipe », « estime », « prédit », « projette » ou « potentiel », au futur ou au conditionnel, ou à la forme affirmative ou négative, ou à d'autres variantes de ces mots ou à d'autres mots ou expressions comparables. De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes et sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses, tant générales que spécifiques. BRP met les lecteurs en garde contre le fait que ces hypothèses pourraient ne pas se concrétiser et que les conditions économiques et politiques mondiales actuelles, combinées à un ou plusieurs des risques et incertitudes décrits dans la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion de BRP pour l'exercice clos le 31 janvier 2026, pourraient rendre ces hypothèses inexactes, même si elles étaient considérées comme raisonnables au moment où elles ont été formulées. Ces énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendement futur et comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, connus ou inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels ou le rendement réel de BRP ou de l'industrie diffèrent sensiblement des perspectives ou des résultats ou du rendement futurs sous-entendus par ces énoncés.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés et des groupes motopropulseurs, qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et d'innovation, ainsi que sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, ainsi que les moteurs Rotax pour karts, avions de loisir et bateaux à jet, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 8,4 milliards $ CA provenant de plus de 110 pays, et employait près de 17 000 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2026.

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SOURCE BRP inc.

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