Can-Am rehausse sa gamme 2027 de véhicules 3 roues avec des mises à jour majeures du modèle Ryker et des améliorations aux modèles Spyder et Canyon

VALCOURT, QC, le 18 août 2026 /CNW/ -- Can-Am, marque emblématique de BRP inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOO), est heureuse de dévoiler les nouveautés apportées à l'ensemble de sa gamme 2027 de véhicules 3 roues, qui offre davantage de confort aux conducteurs ainsi qu'une série de perfectionnements. Les modèles Ryker 2027 bénéficient de mises à jour majeures axées sur l'amélioration de la maniabilité et de la stabilité, tandis que de nouvelles couleurs et caractéristiques sur certains modèles Can-Am Spyder et Can-Am Canyon s'ajoutent aux nouveautés annoncées.

Une technologie améliorée, un style rafraîchi et de nouvelles options de personnalisation enrichissent l'expérience de conduite de tous les modèles Can-Am 3 roues.

Principales nouveautés du Can-Am Ryker 2027

Depuis son lancement en 2018, le Can-Am Ryker s'est positionné comme un modèle d'entrée de gamme très apprécié dans l'univers des véhicules 3 roues, attirant une communauté variée de conducteurs intéressés par son prix abordable, ses options de personnalisation et son style distinctif. Pour 2027, Can-Am poursuit sur cette lancée en proposant la plus importante évolution de la plateforme à ce jour, avec des améliorations majeures au niveau du châssis, du groupe motopropulseur, de la technologie et du design, conçues pour améliorer l'expérience de conduite globale.

La gamme Can-Am Ryker 2027 se décline en trois ensembles uniques : le Ryker standard, destiné aux conducteurs qui découvrent la catégorie; le Ryker Sport, qui offre des performances élevées et des caractéristiques axées sur le confort; et, pour compléter la gamme 2027 à titre d'ensemble limité d'un an, le nouveau Ryker Special Series. Basé sur le Ryker Sport, l'ensemble Special Series se distingue par des panneaux exclusifs, des kits d'habillage spéciaux, des jantes de couleur titane liquide, des composants de suspension haut de gamme, un revêtement de siège unique et un système d'échappement Akrapovič†, pour une allure encore plus haut de gamme et distinctive.

Le tout nouveau Ryker intègre des améliorations importantes au châssis sur l'ensemble de la gamme, ce qui représente les mises à jour les plus significatives pour 2027. Une rigidité accrue du châssis, un système de direction renforcé, un système de stabilité du véhicule (VSS) recalibré et une aérodynamique raffinée contribuent à offrir une maniabilité plus précise, une plus grande confiance et une expérience de conduite plus fluide et plus connectée.

Une autre nouveauté attendue pour 2027 est l'introduction d'un nouveau moteur Rotax 900 ACE à trois cylindres de 52 ch sur le modèle Ryker de base. Remplaçant l'ancien moteur à deux cylindres de 600cc, il offre un couple plus puissant à basse vitesse, moins de vibrations, un transfert puissance plus fluide et une conduite plus silencieuse, tout en conservant les performances accessibles qui font du Ryker un modèle d'entrée de gamme idéal dans la catégorie des véhicules 3 roues.

Pour les conducteurs en quête d'une plus grande performance, les Ryker Sport et Ryker Special Series sont équipés du moteur éprouvé Rotax 900 ACE à trois cylindres de 80 ch, offrant la réactivité et le plaisir de conduite que les conducteurs recherchent.

La gamme 2027 de Ryker présente également de nouvelles technologies et un design renouvelé. Un nouvel écran couleur haute qualité de 5 pouces offre une meilleure visibilité, tandis que les commandes, nouvellement intégrées au guidon, permettent un accès rapide et intuitif aux informations du véhicule. L'extérieur bénéficie d'un design repensé des panneaux, de nouveaux phares DEL qui améliorent à la fois l'esthétique et l'éclairage, de nouvelles options de couleurs, ainsi que de jantes redessinées qui donnent au véhicule un look plus audacieux et plus moderne.

Ensemble, ces mises à jour font du Ryker 2027 un modèle plus raffiné, plus connecté et visuellement plus distinctif que jamais.

« L'une des choses dont nous sommes le plus fiers, c'est la capacité du Ryker à attirer des conducteurs qui n'auraient peut-être jamais envisagé de pratiquer un sport motorisé auparavant », a déclaré Marc-Olivier Drouin, chef de service principal, Marketing, Véhicules 3 roues et motos Can-Am chez BRP. « Au cours des 12 derniers mois seulement, près de la moitié des nouveaux propriétaires de Ryker étaient des débutants en moto et plus d'un tiers étaient des femmes.1 Les nombreuses améliorations pour 2027 s'inscrivent dans cette dynamique en offrant une expérience de conduite plus raffinée, plus performante et plus connectée, tout en contribuant à rendre la conduite des véhicules 3 roues plus accessible. »

_________________________________ 1 Source : S&P Global Mobility, US Registrations, On-Highway, Avril 2025 - Mars 2026

Les modèles Can-Am Spyder et Canyon 2027 : un nouveau design et des améliorations pour les longues randonnées

Les gammes 2027 de véhicules 3 roues Can-Am Spyder et Canyon proposent de nouvelles options de couleurs et caractéristiques.

Les nouvelles colorations haut de gamme incluent la couleur gris dolomite sur les ensembles Spyder RT Sea-to-Sky et Spyder F3 Limited Special Series, ainsi que la couleur grès sur le modèle Canyon Redrock, primé à plusieurs reprises. Le Spyder F3-S présente, quant à lui, un nouveau châssis de couleur titane liquide et des finitions distinctives combinées à une carrosserie de couleur noire monolithe satiné, pour un style plus agressif et haut de gamme.

L'ensemble haut de gamme Spyder RT Sea-to-Sky bénéficie également de plusieurs améliorations exclusives pour l'année-modèle 2027, notamment un nouveau système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) permettant d'afficher en temps réel les informations de pression sur l'écran pendant la conduite, des matériaux haut de gamme renouvelés pour les sièges, et le retour des sacs de voyage avant et arrière à l'effigie de la marque, conçus pour offrir encore plus de confort et de commodité lors des longues randonnées.

Can-Am renforce également les fonctionnalités de connectivité avec le lancement de l'application BRP GO! sur route, disponible sur les véhicules compatibles équipés d'un écran de 10,25 pouces. Ce système intégré prend en charge les appareils Android et iOS, et offre une navigation étape par étape, une planification d'itinéraires, des points d'intérêt, des informations sur le trajet et une fonctionnalité de suivi des amis via l'écosystème de l'application BRP GO!, améliorant encore davantage l'expérience de découverte de la route pour les conducteurs. Le système ne nécessite pas de casque communicant et est disponible via une mise à jour logicielle.

Accessoires

Can-Am continue d'élargir sa gamme d'accessoires LinQ et d'options de personnalisation pour l'ensemble de ses modèles 2027 de véhicules 3 roues, permettant ainsi aux conducteurs de personnaliser leur véhicule selon leur mode de vie et leurs préférences de conduite. Des solutions de randonnée et de transport de bagages, aux éléments esthétiques et aux accessoires pour le confort du conducteur, l'écosystème d'accessoires Can-Am, en pleine expansion, offre encore plus de possibilités de personnalisation pour les conducteurs de véhicules 3 roues.

Pour plus d'informations sur les gammes 2027 de véhicules 3 roues Can-Am, rendez-vous sur can-am.brp.com/on-road

Au-delà des véhicules 3 roues eux-mêmes, Can-Am continue de mobiliser sa communauté grandissante de conducteurs grâce au Collectif 3 roues, une plateforme communautaire en ligne conçue pour aider les propriétaires de véhicules Can-Am à entrer en contact, à découvrir des itinéraires et des événements, et à rejoindre des groupes partout dans le monde. Cette plateforme permet aux conducteurs de trouver plus facilement de nouvelles expériences, de créer des liens durables et de partager leur passion pour la vie sur 3 roues.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés et des groupes motopropulseurs, qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et d'innovation, ainsi que sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, ainsi que les moteurs Rotax pour karts, avions de loisir et bateaux à jet, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 8,4 milliards $ CA provenant de plus de 110 pays, et employait près de 17 000 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2026.

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SOURCE BRP inc.

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