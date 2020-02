Campbell's devient la marque officielle des Maple Leafs de Toronto et signe avec l'attaquant Ilya Mikheyev

La déclaration de Mikheyev est rapidement devenue virale, l'ailier s'est rapidement fait surnommer par les fans et ses coéquipiers le « Souperman » ou « Soupy ». De nombreux mèmes et GIF humoristiques se sont propagés sur les plateformes de médias sociaux populaires, inspirant les fans à faire part de leurs soupes préférées. Ces derniers ont même créé un geste rituel de célébration pour Mikheyev. Chaque fois qu'il marque un but, ils font semblant de déguster une grande cuillère de soupe.

Peu de temps après cet événement, les fans sur les médias sociaux et les principaux journaux ont commencé à demander un partenariat entre Mikheyev et Campbell's. Campbell Canada a répondu aux appels, ouvrant la porte à un partenariat naturel avec le joueur des Maple Leafs. Ce partenariat comprendra de la publicité numérique, des médias sociaux, l'intégration de jeux, l'affichage en magasin, des concours et des apparitions publiques.

« C'était logique. C'est un gars formidable et très apprécié de ses coéquipiers et de ses fans », a déclaré Kristen Knox, directrice du marketing chez Campbell Canada. « Le hockey et la soupe sont des incontournables canadiens, et lorsque ces deux mondes se sont réunis, il ne faisait aucun doute que nous voulions travailler avec Mikheyev. Ses passions pour le sport et pour tous nos produits sont authentiques, que ce soit notre soupe Poulet et nouilles classique ou la soupe Crémeuse aux tomates. Quand ceci se produit, c'est une combinaison gagnante qui ne peut être ignorée. De plus, les Maple Leafs de Toronto ont réussi à joindre le tout avec des activations amusantes prévues durant le reste de la saison de hockey. »

« Un partenariat naturel, comme celui-ci avec Campbell's, est toujours notre objectif », a déclaré Jordan Vader, vice-président, Partenariats mondiaux chez MLSE. « Lorsqu'un partenariat concorde avec notre philosophie d'équipe, et en particulier avec un joueur, il résonne davantage avec nos fans et ils sont en mesure de profiter pleinement de tous les avantages qui en découlent. »

Qu'il s'agisse de nourrir des athlètes ou de nourrir des familles, Campbell's propose une variété de soupes pour satisfaire toutes les envies.

