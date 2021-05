RARE vise à débloquer et à accélérer le potentiel de croissance d'une sélection de marques haut de gamme, supérieures et d'expressions individuelles sur le marché états-unien, en instaurant un modèle d'affaires et de création de marques personnalisé. Avec un accent stratégique renforcé concernant le développement de capacités et d'outils spécifiques, l'objectif ultime est d'établir une valeur et une croissance à long terme pour cette offre, selon un modèle potentiellement évolutif à l'échelle mondiale. Dans ce cadre, le groupe a mis en place une équipe de marketing et de ventes dévouée en vue de définir et de mettre en œuvre une création de marque inédite, ainsi qu'une stratégie et un modèle commerciaux nouveaux, pour l'avenir du portefeuille haut de gamme et supérieur.

Grâce à l'art du récit de marque, à une approche omnicanale et au développement de capacités de vente particulières, RARE veut célébrer une « gorgée de l'extraordinaire » dans chaque sélection choisie pour cette aventure. « En développant une nouvelle architecture de mise en marché pour ces joyaux résilients et dynamiques de notre portefeuille, nous aspirons à libérer leur véritable potentiel, souligne Julka Villa, directrice générale de RARE. Ce sont des marques enracinées dans leur maîtrise, elles représentent la provenance, l'art, la technique et la tradition. Grâce à une approche sur mesure, ces expressions luxueuses fourniront au consommateur un passeport vers l'excellence. »

En juin 2021, la division donnera le coup d'envoi avec la relance de l'emblématique cognac Bisquit & Dubouché, et plus tard dans l'année, avec la première acquisition de champagne français du groupe, le « fine champagne » Lallier. « Les consommateurs boivent moins, mais ils boivent des spiritueux plus prestigieux, ajoute Mme Villa. Le cognac, par exemple, est l'un de ces spiritueux qui a ouvert la voie à la consommation haut de gamme dans de nombreuses catégories, comme le whisky et le rhum, et qui sont mûrs pour une croissance substantielle. Une marque emblématique comme Bisquit & Dubouché, imprégnée de tradition, est maintenant prête après sa restructuration complète à projeter un concept de luxe novateur. »

« La division RARE nous donne l'occasion d'être concentrés et agiles, d'affiner de nouvelles approches dédiées à la création de la marque, et de prendre de l'expansion ailleurs aux États-Unis et dans le monde, en développant de nouveaux repères internes et externes et des pratiques de référence », explique Jean-Jacques Dubau, chef de la direction du marketing chez Campari Group.

Le programme sera lancé aux États-Unis, en commençant par un certain nombre d'États où se regroupent les activités des secteurs haut de gamme et supérieurs. Au cours de la première année, la division RARE se concentrera sur la Californie, le Texas et la Floride, dans le but d'élaborer une approche d'entreprise précise sur le développement de capital de marque et la mise en marché, afin qu'elle soit adoptée et mise en œuvre par d'autres marchés à l'avenir.

