Campari Group Canada soutient les professionnels du secteur canadien de l'hébergement dans le cadre de la journée nationale des repas à emporter

Campari fait un don de 50 000 $ au Bartenders Benevolent Fund

TORONTO, le 14 avril 2021 /CNW/ - Campari Group Canada (« Campari Canada ») souligne la deuxième édition de la journée nationale des repas à emporter organisée par Canada Takeout en annonçant un soutien supplémentaire aux professionnels des secteurs canadiens de la restauration et de l'hébergement qui sont durement touchés par la pandémie.

Le jeudi 15 avril, Canada Takeout invite tous les Canadiens à soutenir les propriétaires de bars et de restaurants locaux en passant une commande. Campari Canada participera aux efforts en veillant à ce que les barmans/barmaids, serveurs/serveuses et autres employés des services d'hébergement qui éprouvent des difficultés financières tirent profit de la générosité et de la solidarité des Canadiens. Campari Canada fera un don supplémentaire de 50 000 $ au Bartenders Benevolent Fund (« BBF ») et utilisera ses canaux de marketing pour renforcer l'invitation à célébrer la journée nationale des repas à emporter lancée aux Canadiens par Canada Takeout.

Au moment où la pandémie continue de faire des ravages dans le secteur des bars et des restaurants partout au pays, la journée nationale des repas à emporter donne l'occasion aux Canadiens de se montrer solidaires du secteur des services alimentaires.

« Les gens dont le gagne-pain dépend des bars et des restaurants locaux ont besoin de notre aide. Si tous les Canadiens qui le peuvent passent une commande lors de la journée nationale des repas à emporter, ce serait une preuve importante de soutien envers nos secteurs canadiens de la restauration et de l'hébergement en difficulté », a déclaré Melanie Batchelor, directrice générale de Campari Group Canada. Il y a lieu d'espérer et de faire preuve d'optimisme, alors que nous entrevoyons enfin la lumière au bout du tunnel. Nous participons aux efforts visant à aider le plus grand nombre possible de propriétaires de bars et de restaurants à passer au travers de la crise. »

« Ce soutien survient à un moment charnière pour les secteurs canadiens de la restauration et de l'hébergement », a déclaré Jon Gray, cofondateur du Bartenders Benevolent Fund. Le prolongement des mesures de restriction à l'approche de la saison des terrasses continue de menacer les moyens de subsistance des professionnels du secteur de l'hébergement qui sont déjà durement touchés par la pandémie. Passer une commande et donner un pourboire généreux à l'occasion de la journée nationale des repas à emporter est un moyen puissant pour les Canadiens de démontrer leur appui. »

Depuis 2020, Campari Canada a fait don de plus de 180 000 $ au secteur canadien de l'hébergement. Fermement convaincue du pouvoir de la collectivité, Campari Canada continuera d'appuyer les personnes et les entreprises qui éprouvent des difficultés financières grâce à ce don et à différentes initiatives.

Pour en savoir plus sur la journée nationale des repas à emporter, visitez le canadatakeout.com.

À propos du Bartenders Benevolent Fund

Créé en 2013, le Bartenders Benevolent Fund est un organisme à but non lucratif national reconnu et une ressource financière pour les professionnels du secteur de l'hébergement au Canada. Il s'agit d'un organisme bénévole qui offre du soutien et des ressources aux professionnels du secteur de l'hébergement partout au pays. Il offre du financement et du soutien aux gens aux prises avec de graves difficultés financières, ainsi que des programmes visant à améliorer notre secteur et la vie de ceux qui en font partie. Nos fonds sont consentis de façon anonyme par des professionnels du secteur de l'hébergement locaux au sein de chacun des marchés. L'objectif du Bartenders Benevolent Fund est d'offrir un soutien au secteur de l'hébergement par l'entremise d'acteurs du secteur.

SOURCE Campari Canada

Renseignements: Alex Benac, 416-413-4583, [email protected]