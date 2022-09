Le 10e anniversaire de la #NegroniWeek se déroulera du 12 au 18 septembre et les recettes de la collecte de fonds seront versées à Slow Food, le nouveau partenaire caritatif

TORONTO, le 12 sept. 2022 /CNW/ - Campari, l'aperitivo rouge emblématique de l'Italie, et le magazine Imbibe se réuniront pour célébrer 10 ans de collecte de fonds pour un monde meilleur dans le cadre de la Semaine du Negroni. Au cours de la dernière décennie, ce programme caritatif qui met le pouvoir de collecte de fonds entre les mains des barmans, des restaurants et détaillants, a permis de recueillir des millions de dollars pour des causes caritatives.

En cette dixième année marquante, le projet se transforme et accueille un nouveau partenaire exclusif, Slow Food. Slow Food est un mouvement mondial de communautés locales et d'activistes, dans plus de 160 pays, qui envisage un monde où tous puissent avoir accès à une nourriture bonne pour eux, pour ceux qui la produisent, et pour la planète. Tout comme Negroni et Campari, Slow Food a fièrement des racines italiennes, ce qui en fait le partenaire parfait.

Le Fonds de la Semaine du Negroni de Slow Food contribuera directement aux projets internationaux de Slow Food, tout en soutenant la communauté de l'hospitalité, en préservant la diversité culturelle et biologique, et en promouvant l'éducation à l'alimentation et aux boissons par l'échange de connaissances. Avec les défis croissants auxquels est confronté le monde de l'hospitalité, leur travail est plus essentiel que jamais. Cette année 2022 marque non seulement la dixième édition de la Semaine du Negroni, mais également l'accession du Negroni au rang de cocktail le plus vendu au monde. Quelle belle façon de célébrer un anniversaire d'autant plus remarquable ! Le Negroni, un cocktail qui suscite la passion du changement, est la boisson parfaite pour lever son verre à une cause aussi importante.

CE QUE PROPOSE LA SEMAINE DU NEGRONI 2022

Campari est synonyme de Passion Rouge, la pulsion créative qui sommeille en nous et qu'il est impossible d'ignorer. Incarnant cette philosophie, Campari estime que les barmans sont des maîtres de la créativité et de l'art, et qu'ils expriment la passion rouge dans chacune de leurs créations. Voilà pourquoi les festivités du dixième anniversaire de la Semaine du Negroni porteront sur la « poignée de main du barman[1] », un rituel de longue date qui représente le symbole même de l'hospitalité.

Pendant de nombreuses années, le rituel de la « poignée de main du barman » a été présent au sein de la communauté des barmans. C'était une façon de saluer les amis et les collègues en leur servant un petit verre gratuit, et de leur témoigner respect et reconnaissance. Cette année, pour célébrer le 10e anniversaire de la Semaine du Negroni ainsi que la communauté mondiale des barmans, Campari apportera une touche de nouveauté à ce rituel en demandant aux barmans du monde entier de créer des variations du Negroni avec la « poignée de main du barman ». Ce rituel qui n'était connu que des membres de la communauté sera désormais partagé avec les consommateurs du monde entier lors d'une série d'événements organisés dans le cadre de la Semaine du Negroni. Les amateurs de Campari pourront ainsi s'initier à la poignée de main du barman et profiter de l'occasion pour faire un don à une cause significative.

Au Canada, les consommateurs peuvent faire l'expérience de la poignée de main du barman lors de nombreux événements passionnants qui se tiendront partout au pays, du 12 au 18 septembre :

12 septembre : The Loose Tie à St. John's , Terre-Neuve-et- Labrador , organisera une soirée de lancement avec des prix, un DJ en direct et des bouchées qui y seront servies.

à , Terre-Neuve-et- , organisera une soirée de lancement avec des prix, un DJ en direct et des bouchées qui y seront servies. 12 septembre : Proof, à Calgary en Alberta , organisera une compétition entre barmans de l'industrie sur le thème du Negroni.

à en , organisera une compétition entre barmans de l'industrie sur le thème du Negroni. 14 septembre : Joignez-vous au Common pour célébrer Campari à bord du Tramway High-Level d' Edmonton .

Quelle que soit la ville où vous vous trouvez, vous pouvez trouver les événements locaux et les bars qui participent à la Semaine du Negroni 2022 en vous rendant sur https://www.negroniweek.com/.

« Chez Campari, nous sommes fiers et passionnés d'apporter notre contribution, grâce aux fonds récoltés pendant la Semaine du Negroni pour des causes caritatives depuis 2013 », a déclaré Marco Cavagnera, directeur principal, réseau global et marketing client, chez Campari. « Nous sommes ravis de soutenir à nouveau la Semaine du Negroni et de célébrer l'événement marquant du 10e anniversaire, en donnant aux barmans une chance de mettre en valeur leur Passion Rouge et de faire vivre aux amateurs de Campari et de Negroni du monde entier des expériences uniques, et ce pour une bonne cause. En collaboration avec Imbibe et Slow Food, nous invitons tous ceux qui le souhaitent à se joindre à nous pour lever un verre de Negroni à 10 années remarquables de dons et de changements significatifs -- et à 10 autres années encore. »

« Nous sommes ravis de célébrer le 10e anniversaire de la Semaine du Negroni avec nos partenaires de confiance chez Campari, et d'accueillir Slow Food comme partenaire officiel en cette année marquante. Notre initiative a parcouru beaucoup de chemin au cours des 10 dernières années, et nous sommes impatients de vivre une autre décennie de célébrations et de dons. », a déclaré Karen Foley, éditrice chez Imbibe.

À PROPOS DE CAMPARI CANADA

Campari Canada est une filiale à part entière de Davide Campari-Milano (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM). Au cœur de Campari Canada se trouve le whisky canadien Forty Creek®, connue pour sa gamme primée de whiskys complexes, mais faciles d'approche. Campari Canada gère le portefeuille du groupe Campari au Canada avec des marques renommées telles que Forty Creek® Canadian Whisky, Appleton® Estate Rum, Grand Marnier®, Campari®, Aperol®, Wild Turkey® Kentucky Straight Bourbon, Espolón® Tequila, SKYY® Vodka et Wray & Nephew® Rum. Le siège social de Campari Canada est situé au cœur du Liberty Village de Toronto. Pour en savoir plus : www.camparigroup.com/en.

À PROPOS DE NEGRONI

Vers 1919, à Florence, le comte Camillo Negroni s'apprête à commander un cocktail Americano, mais décide de le changer. Il le demande avec un soupçon de gin au lieu de l'eau gazeuse, inspiré par son dernier voyage à Londres et de son amour du gin. Le barman a accepté avec plaisir la demande du comte Camillo Negroni et il a ajouté une garniture d'orange au lieu du quartier de citron de l'Americano pour souligner la nouvelle boisson qu'il venait de créer. À Florence, l'habituelle boisson du comte est devenue l'Americano du comte Negroni, ou l'« Americano avec une touche de gin », mais, quel que soit le nom qu'on lui donna à l'époque, le Negroni était né. Le Negroni est désormais l'un des cocktails classiques contemporains les plus célèbres. Où que vous alliez dans le monde, vous trouverez un mixologue capable de vous préparer l'emblématique Negroni. La recette originale, la combinaison parfaitement équilibrée de parties égales de Campari, de Vermouth rouge et de gin London Dry, a presque un siècle et est toujours aussi populaire aujourd'hui. L'Association Internationale des Barmans (IBA) liste le Campari comme ingrédient officiel du Negroni, et donc, il n'y a pas de Negroni sans Campari ! Pour en savoir plus : www.campari.com.

À PROPOS DE CAMPARI GROUP

Campari Group est un acteur majeur du secteur mondial des spiritueux, avec à son portefeuille plus de 50 marques de qualité supérieure et de prestige réparties en priorités mondiales, régionales et locales. L'axe principal du groupe demeure ses priorités mondiales, telles qu'Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey et Grand Marnier. Fondé en 1860, le groupe est aujourd'hui le sixième joueur mondial du secteur des spiritueux de qualité supérieure. Fort d'un réseau de distribution d'envergure internationale, il exerce ses activités dans plus de 190 pays en plus d'être à la tête des marchés d'Europe et d'Amérique. La stratégie de croissance du groupe vise à combiner une croissance interne basée sur le développement de marques à une croissance externe via des acquisitions sélectives de marques et d'entreprises. Le siège social est situé à Milan, en Italie, possède 22 usines dans le monde et a son propre réseau de distribution dans 23 pays. Le groupe emploie environ 4 000 personnes. Les actions de la société mère, Davide Campari-Milano N. V. (Reuters CPRI.MI, Bloomberg CPR IM), sont inscrites à la bourse italienne depuis 2001.

Pour en savoir plus : www.camparigroup.com/en.Veuillez consommer nos produits de façon responsable.

À PROPOS D' IMBIBE

Imbibe est le guide ultime de la culture des boissons. Dans chaque numéro du magazine primé par James Beard et sur imbibemagazine.com, vous trouverez les meilleures destinations du monde en matière de boissons, des recettes et des articles de fond -- tout ce que vous devez savoir sur les personnes, les lieux et les saveurs des boissons. Imbibe publie également des livres de cocktails et produit des événements liés aux boissons, notamment la semaine du Negroni. Pour plus d'informations, visitez imbibemagazine.com et suivez @imbibe et #imbibe.

Pour plus d'informations sur les activités de la Semaine du Negroni 2022, visitez http://www.negroniweek.com et suivez #NegroniWeek2022 #Camparinegroni #Negroni #Campari #Imbibe @Campariofficial.

SOURCE Campari Group Canada

Renseignements: Thomas Rigg, H+K Strategies, [email protected], +1 416 413 4609