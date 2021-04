Campagne numérique de la FPPE-CSQ

MONTRÉAL, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - Avec la détérioration de l'offre de services professionnels publique et universelle en éducation et afin de sensibiliser la population à l'importance de ses services pour les élèves, la Fédération des professionnelles et professionnels de l'Éducation du Québec (FPPE-CSQ) lance une vaste campagne publicitaire.

Intitulée « Présents pour les profs, essentiels pour les élèves », la campagne vise à démontrer l'importance des professionnelles et professionnels en milieu scolaire et leur impact positif sur l'élève.

La campagne est diffusée depuis le 29 mars 2021 sur le Web et dans les médias numériques, et ce, pour une période de six semaines.

L'objectif de la campagne est d'interpeller le grand public dans toutes les régions du Québec et de mettre en valeur l'expertise multidisciplinaire du personnel professionnel, un élément incontournable pour la réussite scolaire. En ce sens, une publicité vidéo de 15 secondes a entre autres été produite pour démontrer le rôle essentiel des professionnelles et professionnels.

Appel à l'action

La FPPE-CSQ invite dès maintenant l'ensemble des Québécoises et Québécois à venir témoigner de l'importance des professionnelles et professionnels sur le site Web de la fédération : https://www.fppe.ca/aidez-nous-a-changer-le-monde/

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant 10 000 membres répartis dans la quasi-totalité des commissions scolaires du Québec, francophones, anglophones, Crie et Kativik. Elle compte parmi ses membres différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif, pédagogique et dans les services directs aux élèves (entre autres, psychologues, psychoéducatrices et psychoéducateurs, orthophonistes, conseillères et conseillers d'orientation, orthopédagogues, etc.).

