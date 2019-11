Campagne Noël sans faim du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu : la communauté collégiale est invitée à faire preuve de générosité!

Tout d'abord, la traditionnelle guignolée du Cégep se déroulera le jeudi 28 novembre. Des membres du personnel ainsi que des étudiantes et étudiants y recueilleront les dons en argent. Il sera aussi possible de contribuer à la campagne en déposant des dons en argent dans les tirelires placées aux caisses de la cafétéria et du café étudiant L'Entre-Deux ainsi qu'au local P-160. Les personnes souhaitant offrir des denrées alimentaires non périssables pourront les déposer toute la semaine dans ce même local.

Les sportifs pourront s'inscrire au Volley-o-thon organisé pour l'occasion. Celui-ci se déroulera au gymnase le mardi 26 novembre de 12 h à 12 h 50 ainsi que le mercredi 27 novembre de 12 h à 12 h 50 et de 16 h à 18 h. Un don de 5 $ par personne participante ou de trois denrées non périssables est demandé. Les spectatrices et spectateurs souhaitant participer à la campagne pourront aussi remettre leurs dons au gymnase lors des matchs.

Dons en ligne

Il sera possible d'effectuer un don en argent à tout moment entre le 25 et le 29 novembre grâce à la nouvelle plate-forme de don en ligne de la Fondation du Cégep www.jedonneenligne.org/fondationcegepstjean. Un crédit d'impôt pour les dons de 10 $ et plus sera émis.

Pour obtenir un panier de Noël

Pour obtenir un panier de Noël, les étudiantes et étudiants doivent prendre un rendez-vous avec la conseillère à l'aide financière du Cégep, madame Suzanne Méthé, au plus tard le vendredi 6 décembre en téléphonant au 450 347-5301, poste 2360, ou en se présentant au local P-162.

La direction du Cégep tient à remercier les donatrices et donateurs à l'avance pour leur participation à cette opération de solidarité à l'approche des Fêtes de fin d'année ainsi que toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans l'organisation de cette campagne. Rappelons qu'un montant record de 6 145 $ avait été amassé l'an dernier.

SOURCE Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Renseignements: Marie-Anne Quoibion, Agente de service social, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, 450 347-5301, poste 2360; Source : Service des communications, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, 450 347-5301, poste 2222

Related Links

https://www.cstjean.qc.ca/