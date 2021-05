Campagne Mon empreinte bleue - Le gouvernement du Québec sensibilise la population à l'économie d'eau potable en période estivale

QUÉBEC, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - En soutien aux actions entreprises par les municipalités pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) relance aujourd'hui la campagne Mon empreinte bleue afin de conscientiser les Québécoises et les Québécois aux gestes d'économie d'eau potable à adopter. Cet été, les messages diffusés porteront sur l'arrosage excessif des pelouses et les bonnes habitudes à adopter pour le remplissage des piscines résidentielles en début de saison et au cours de l'été.

De mai à septembre prochain, la campagne sera diffusée sur différentes plateformes. En appui aux messages de sensibilisation, les villes et les municipalités sont invitées à s'approprier les différents outils mis à leur disposition afin de sensibiliser les citoyennes et les citoyens.

L'été, la consommation d'eau potable peut doubler en raison des usages extérieurs. Dans un contexte de changements climatiques où les périodes de sécheresse accentuent la pression sur les installations municipales de production et de distribution d'eau potable, une consommation plus responsable peut contribuer à assurer la pérennité de l'eau en plus de contrer les complications entraînées par la réduction des réserves. Rappelons qu'en juin dernier, lors d'une période de forte consommation d'eau jumelée à un épisode de sécheresse, des municipalités ont dû émettre des avis de restriction d'utilisation de l'eau pour pallier notamment la présence d'eau brune dans leur réseau de distribution.

« L'été est à nos portes et c'est l'occasion d'amener les citoyens à prendre conscience de leur consommation d'eau potable, tout en proposant des gestes simples et concrets qui peuvent faire la différence. Nettoyée, filtrée et traitée dans les usines, l'eau potable est une ressource précieuse. Sa protection est l'affaire de tous. J'invite chaque municipalité à faire sienne cette campagne pour sensibiliser ses citoyens, et j'encourage les citoyens de toutes les régions du Québec à poser des actions dès maintenant dans leur quotidien pour y arriver. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger et préserver l'eau, notamment en repensant nos habitudes de consommation. Des gestes simples peuvent nous aider à agir concrètement en ce sens. Ainsi, nous assurons une utilisation responsable de cette précieuse ressource au bénéfice des générations à venir. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Réseau Environnement se réjouit du déploiement de la campagne de sensibilisation citoyenne Mon empreinte bleue, qui ciblera les usages extérieurs. En complémentarité, Réseau environnement déploiera Écon'Eau, une campagne s'adressant davantage aux intervenants des municipalités du Québec. L'occasion est unique, nous devons unir les forces d'Écon'Eau et de Mon empreinte bleue pour joindre un plus grand nombre de municipalités et de collectivités. »

Christiane Pelchat, présidente-directrice générale de Réseau Environnement

Lancée au printemps 2019, Mon empreinte bleue est une mesure découlant de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025. Le gouvernement du Québec compte sur la collaboration de ses partenaires pour assurer le succès de Mon empreinte bleue.

La Stratégie a été lancée en partenariat notamment avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Réseau Environnement, l'Union des municipalités du Québec (UMQ), la Ville de Québec et la Ville de Montréal.

Dans le cadre de la campagne, un test interactif en ligne permet d'estimer sa consommation d'eau potable. Mouillez-vous : Faites le test !

La Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025 vise à améliorer le bilan des municipalités du Québec à l'égard de la distribution et de la consommation de l'eau potable. D'ici 2025, les trois objectifs pour l'ensemble du Québec sont :

la réduction de 20 % de la quantité d'eau distribuée par personne par rapport à l'année 2015; l'atteinte d'un niveau de fuites modéré selon l'indice de l'International Water Association; l'augmentation progressive des investissements nécessaires pour réaliser le maintien d'actifs de façon pérenne tout en éliminant graduellement le déficit d'entretien.

