Campagne médiatique du SFPQ - Monsieur Legault, on manque de bras parce que vous manquez de cœur

QUÉBEC, le 1er mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) occupera l'espace médiatique au cours des prochaines semaines avec une campagne visant à rappeler au gouvernement et à la population que la pénurie de main-d'œuvre frappe si fort en ce moment dans les services publics qu'elle menace la santé et la sécurité des Québécoises et des Québécois.

« Le gouvernement Legault fait la sourde oreille malgré l'accumulation des conséquences du manque de personnel sur les services à la population : attente interminable au téléphone pour obtenir de l'aide, retard inhumain pour l'obtention d'une carte d'assurance-maladie et activité au ralenti dans les palais de justice risquant de faire avorter des procès. Qu'attend ce gouvernement pour reconnaître qu'il doit valoriser les emplois dans la fonction publique au même titre que ceux en santé, en éducation et dans les services de garde? Monsieur Legault, si on manque de bras en ce moment dans les services publics c'est parce que vous manquez de cœur », déplore Christian Daigle, président général du SFPQ.

La campagne publicitaire sera déployée à la radio, dans les journaux et sur les médias sociaux. Le SFPQ entend occuper l'espace public aussi longtemps que le gouvernement ne valorisera pas davantage les emplois et la carrière dans la fonction publique afin d'endiguer la pénurie de personnel. « Avoir du cœur, c'est aussi reconnaître que la rémunération dans la fonction publique est inférieure à celle du privé et aux autres administrations publiques du Québec. Monsieur Legault, mettez donc les services publics au cœur de vos préoccupations. En cette année électorale, comptez sur nous pour vous le rappeler », insiste monsieur Daigle.

Pour consulter la campagne médiatique du SFPQ

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 40 000 membres à travers le Québec, dont quelque 30 000 sont issus de la fonction publique québécoise, et répartis comme suit : près de 26 000 employé.e.s de bureau et technicien.ne.s, et environ 4 000 ouvrier.ère.s travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 10 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

SOURCE Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Renseignements: SOURCE : Éric Lévesque, Responsable des relations médias, SFPQ, Cell. : 418 564-4150, [email protected]